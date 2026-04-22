ETV Bharat / state

हिमाचल सदन और भवन में नहीं मिलेगा सस्ते कमरे का सुख! कुछ कमरों का किराया 1200 से बढ़कर हुआ ₹4000

हिमाचल भवन दिल्ली, हिमाचल सदन दिल्ली, हिमाचल भवन चंडीगढ़ और विल्लीज पार्क सर्किट हाउस शिमला के कमरों के किराए में बढ़ोतरी.

Himachal GAD increase Room rent
विल्लीज पार्क सर्किट हाउस शिमला (@Him Atithi)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 3:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: राज्य से बाहर जाने पर जो हिमाचल वासी हिमाचल सदन और हिमाचल भवन में पनाह लेते थे, अब उन्हें सस्ते किराए में कमरे का सुख नहीं मिलेगा. सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने हिमाचल भवन दिल्ली, हिमाचल सदन दिल्ली, हिमाचल भवन चंडीगढ़ और विल्लीज पार्क सर्किट हाउस शिमला के कुछ कमरों के किराए में भारी इजाफा करने का फैसला किया है. इन कमरों के किराए में करीब 233 फीसदी की भारी बढ़ोतरी की गई है, यानी जो कमरे पहले 1200 रुपए पर नाइट पर मिलते थे अब उन्हीं कमरों के लिए आम लोगों को 4000 रुपए पर नाइट चुकाने होंगे.

इन कमरों का बढ़ा किराया

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक हिमाचल भवन दिल्ली, हिमाचल सदन दिल्ली, हिमाचल भवन चंडीगढ़ और विल्लीज पार्क सर्किट हाउस शिमला में कमरों का किराया बढ़ाया गया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक हिमाचल भवन दिल्ली में कमरा नंबर 307, 308, 309, 310, के साथ-साथ कमरा नंबर 405, 406 और 407 के लिए आम आदमी को 4000 किराया देना होगा. इसके अलावा हिमाचल सदन में कमरा नंबर 101, 102, 303 और 304 के लिए किराया बढ़ाया गया है. वहीं, हिमाचल भवन चंडीगढ़ में कमरा नंबर 107,108,109 और कमरा नंबर 202, 203, 204 के लिए किराया 1200 से बढ़कर 4000 रुपए किया गया है. इस फैसले में शिमला स्थित विल्लीज पार्क सर्किट हाउस को भी शामिल किया गया है. विल्लीज पार्क सर्किट हाउस शिमला के कमरा नंबर 411, 412, 414 और कमरा नंबर 512, 514 522 523 के किराए में बढ़ोतरी की गई है.

Himachal GAD increase Room rent
इन सरकारी भवनों में बढ़ा कमरों का किराया (Notification)

कमर्शियल यूज के लिए बढ़ाया किराया

GAD के मुताबिक नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन और हिमाचल सदन, चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन के साथ-साथ शिमला के विल्लीज पार्क सर्किट हाउस के 20 फीसदी कमरों के किराए में इजाफा किया गया है. सभी चार स्थानों पर कमरों के कमर्शियल यूज के लिए किराया बढ़ाया गया है.

अफसरों नेताओं पर कोई असर नहीं

हालांकि इस बढ़ोतरी का असर सरकार और अफसरों पर नहीं पड़ेगा. इन्हें पहले की तरह 1200 रुपए किराया देना होगा. बढ़ोतरी केवल 20 फीसदी कमरों के किराए में की गई है. ऐसे में कुछ कमरे अभी भी पहले की तरह 1200 के किराए पर मिलते रहेंगे.

सत्ता में आते ही सभी के लिए किया था बराबर दाम

इससे पहले साल 2023 में भी इन सभी जगह पर कमरों का किराया बढ़ाया गया था. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने सभी के लिए एक समान किराया 1200 करने का फैसला किया था. इससे पहले प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों और अधिकारियों को अलग दामों पर और आम लोगों को अलग दामों पर कमरे मिलते थे. सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, अध्यक्ष और अधिकारियों के साथ-साथ आम नागरिकों के लिए एक समान किराए का फैसला लिया था.

ये भी पढ़ें: मतदाता सूची में पंचायत और नगर निगम में दो जगह है आपका नाम, क्या दोनों जगह दे पाएंगे वोट?

ये भी पढ़ें: हमीरपुर के रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, JEE Main में 99.95% के साथ बने हिमाचल टॉपर

ये भी पढ़ें: हिमाचल में शहरी निकाय चुनाव का ऐलान, 17 मई को मतदान, 51 शहरी निकायों में आज से आदर्श आचार संहिता भी लागू

ये भी पढ़ें: केंद्र के अधीन स्थापित होने वाले चार पावर प्रोजेक्ट्स अब होंगे हिमाचल सरकार के, जानिए क्या है नई अपडेट?

TAGGED:

HIMACHAL BHAWAN DELHI
HIMACHAL SADAN DELHI
HIMACHAL BHAWAN CHANDIGARH
WILLYS PARK CIRCUIT HOUSE SHIMLA
HIMACHAL GAD INCREASE ROOM RENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.