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हिमाचल सदन और भवन में नहीं मिलेगा सस्ते कमरे का सुख! कुछ कमरों का किराया 1200 से बढ़कर हुआ ₹4000

शिमला: राज्य से बाहर जाने पर जो हिमाचल वासी हिमाचल सदन और हिमाचल भवन में पनाह लेते थे, अब उन्हें सस्ते किराए में कमरे का सुख नहीं मिलेगा. सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने हिमाचल भवन दिल्ली, हिमाचल सदन दिल्ली, हिमाचल भवन चंडीगढ़ और विल्लीज पार्क सर्किट हाउस शिमला के कुछ कमरों के किराए में भारी इजाफा करने का फैसला किया है. इन कमरों के किराए में करीब 233 फीसदी की भारी बढ़ोतरी की गई है, यानी जो कमरे पहले 1200 रुपए पर नाइट पर मिलते थे अब उन्हीं कमरों के लिए आम लोगों को 4000 रुपए पर नाइट चुकाने होंगे.

इन कमरों का बढ़ा किराया

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक हिमाचल भवन दिल्ली, हिमाचल सदन दिल्ली, हिमाचल भवन चंडीगढ़ और विल्लीज पार्क सर्किट हाउस शिमला में कमरों का किराया बढ़ाया गया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक हिमाचल भवन दिल्ली में कमरा नंबर 307, 308, 309, 310, के साथ-साथ कमरा नंबर 405, 406 और 407 के लिए आम आदमी को 4000 किराया देना होगा. इसके अलावा हिमाचल सदन में कमरा नंबर 101, 102, 303 और 304 के लिए किराया बढ़ाया गया है. वहीं, हिमाचल भवन चंडीगढ़ में कमरा नंबर 107,108,109 और कमरा नंबर 202, 203, 204 के लिए किराया 1200 से बढ़कर 4000 रुपए किया गया है. इस फैसले में शिमला स्थित विल्लीज पार्क सर्किट हाउस को भी शामिल किया गया है. विल्लीज पार्क सर्किट हाउस शिमला के कमरा नंबर 411, 412, 414 और कमरा नंबर 512, 514 522 523 के किराए में बढ़ोतरी की गई है.

इन सरकारी भवनों में बढ़ा कमरों का किराया (Notification)

कमर्शियल यूज के लिए बढ़ाया किराया