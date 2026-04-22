हिमाचल भवन और सदन में अभी पुरानी दरों पर ही मिलेंगे कमरे, जानें कब तक मिलेगी ये राहत?
हिमाचल सरकार ने दिल्ली-चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन और सदन के चुनिंदा कमरों के किराए में भारी बढ़ोतरी की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 10:18 PM IST
शिमला: हिमाचल सरकार के सामान्य प्रशासन के अधीन आने वाले हिमाचल सदन दिल्ली, हिमाचल भवन दिल्ली और चंडीगढ़ और विली पार्क शिमला के 24 कमरों के किराए में हुई वृद्धि के मामले ने अब सियासी रंग भी ले लिया है. इसी बीच सामान्य प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि फिलहाल सभी स्थानों पर कमरे पुरानी दरों पर ही उपलब्ध होंगे. इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के डिप्टी सचिव अनिल कुमार की ओर से संबंधित स्थलों के अधिकारियों और HPTDC के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिए हैं. निर्देशों में कहा गया है सभी स्थलों पर संशोधित किराए वाले 24 कमरों सहित अन्य कमरे पुरानी दरों पर ही उपलब्ध होंगे. इसके पीछे कमरे बुकिंग के ई-पोर्टल "हिम अतिथि" में चल रहे अपडेट को वजह बताया गया है.
पुरानी दरों पर कमरे देने के निर्देश
हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की ओर से रेजिडेंट कमिश्नर, हिमाचल भवन, नई दिल्ली और HPTDC के प्रबंधन निदेशक को पत्र लिखा गया है. इस पत्र में विभाग की ओर से कहा गया है कि 18 अप्रैल 2026 की अधिसूचना में हिमाचल भवन और हिमाचल सदन नई दिल्ली, हिमाचल भवन चंडीगढ़ और विली पार्क सर्किट हाउस शिमला के 24 कमरों में किराया दरें संशोधित की गई है. इन कमरों को सामान्य जनता के लिए हिम अतिथि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. अभी संशोधित दरों को पोर्टल पर लागू करने के लिए आवश्यक तकनीकी बदलाव किए जा हैं, इसलिए इन 24 कमरों सहित उपरोक्त सभी स्थलों के अन्य कमरे पुराने किराए यानी 1200 प्रति कमरे के हिसाब से उपलब्ध होंगे.
कब तक मिलेंगे पुराने रेट पर कमरे
अब हिमाचल भवन नई दिल्ली, हिमाचल भवन चंडीगढ़, हिमाचल सदन नई दिल्ली और विली पार्क सर्किट हाउस शिमला में कमरे कब पुराने दामों पर मिलते रहेंगे इसकी कोई तय तारीख नहीं बताई गई है. सेक्रेटरी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि सभी स्थलों पर कमरों के रेट तब तक यथावत (ज्यों का त्यों) रहेंगे जब तक ऑनलाइन पोर्टल पर संशोधित दरों का काम पूरा होकर लागू नहीं हो जाता है.
कमरों का किराया 233 फीसदी बढ़ा
हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने हिमाचल भवन दिल्ली, हिमाचल सदन दिल्ली, हिमाचल भवन चंडीगढ़ और विली पार्क शिमला के चिन्हित 24 कमरों के किराए में भारी इजाफा करने का फैसला किया है. इन कमरों के किराए में करीब 233 फीसदी की भारी बढ़ौतरी की गई है. यानि जो कमरे पहले 1200 रुपए पर नाइट पर मिलते थे अब उन्हीं कमरों के लिए आम लोगों को 4000 पर नाइट चुकाने होंगे.
ये भी पढ़ें: शिमला में 175 साल पुरानी इमारत में रहेंगी राष्ट्रपति, लकड़ी व मिट्टी से बना भवन, सेब के पौधों व ट्यूलिप गार्डन से सजा रिट्रीट