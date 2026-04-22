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हिमाचल भवन और सदन में अभी पुरानी दरों पर ही मिलेंगे कमरे, जानें कब तक मिलेगी ये राहत?

शिमला: हिमाचल सरकार के सामान्य प्रशासन के अधीन आने वाले हिमाचल सदन दिल्ली, हिमाचल भवन दिल्ली और चंडीगढ़ और विली पार्क शिमला के 24 कमरों के किराए में हुई वृद्धि के मामले ने अब सियासी रंग भी ले लिया है. इसी बीच सामान्य प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि फिलहाल सभी स्थानों पर कमरे पुरानी दरों पर ही उपलब्ध होंगे. इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के डिप्टी सचिव अनिल कुमार की ओर से संबंधित स्थलों के अधिकारियों और HPTDC के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिए हैं. निर्देशों में कहा गया है सभी स्थलों पर संशोधित किराए वाले 24 कमरों सहित अन्य कमरे पुरानी दरों पर ही उपलब्ध होंगे. इसके पीछे कमरे बुकिंग के ई-पोर्टल "हिम अतिथि" में चल रहे अपडेट को वजह बताया गया है.

पुरानी दरों पर कमरे देने के निर्देश

हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की ओर से रेजिडेंट कमिश्नर, हिमाचल भवन, नई दिल्ली और HPTDC के प्रबंधन निदेशक को पत्र लिखा गया है. इस पत्र में विभाग की ओर से कहा गया है कि 18 अप्रैल 2026 की अधिसूचना में हिमाचल भवन और हिमाचल सदन नई दिल्ली, हिमाचल भवन चंडीगढ़ और विली पार्क सर्किट हाउस शिमला के 24 कमरों में किराया दरें संशोधित की गई है. इन कमरों को सामान्य जनता के लिए हिम अतिथि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. अभी संशोधित दरों को पोर्टल पर लागू करने के लिए आवश्यक तकनीकी बदलाव किए जा हैं, इसलिए इन 24 कमरों सहित उपरोक्त सभी स्थलों के अन्य कमरे पुराने किराए यानी 1200 प्रति कमरे के हिसाब से उपलब्ध होंगे.