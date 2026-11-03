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हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कसी कमर, BJYM ने 17 संगठनात्मक जिलों के प्रभारी किए नियुक्त

BJYM ने 17 संगठनात्मक जिलों के प्रभारी किए नियुक्त ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने है. ऐसे में बीजेपी चुनाव को लेकर संगठनात्मक ईकाई को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है. इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा हिमाचल प्रदेश के सभी 17 संगठनात्मक जिलों के प्रभारियों की तैनाती कर दी है.

जारी नियुक्तियों के अनुसार, चंबा जिला का प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष अरविन्द कुमार, नूरपुर का प्रभारी प्रदेश आईटी संयोजक मनप्रीत सिंह, कांगड़ा का प्रभारी प्रदेश सचिव नेकराज ठाकुर, पालमपुर का प्रभारी प्रदेश कोषाध्यक्ष अभिषेक ठाकुर तथा देहरा का प्रभारी प्रदेश महामंत्री शाश्वत कपूर को नियुक्त किया गया है.