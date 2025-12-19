ETV Bharat / state

क्या है बेटी है अनमोल योजना, किसे मिलता है लाभ और कितना पैसा देती है सरकार?

शिमला: हिमाचल प्रदेश में गरीब परिवारों की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार बेटी है अनमोल योजना चला रही है. इस योजना के तहत बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों में जन्म लेने वाली बालिकाओं को जन्म से लेकर शिक्षा तक आर्थिक सहायता दी जाती है. हाल ही में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह योजना एक बार फिर चर्चा में आई, जब सरकार से इसके लाभ और प्रावधानों को लेकर सवाल पूछा गया.

विधानसभा में उठा योजना का मुद्दा

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान करसोग से भाजपा विधायक दीप राज ने सरकार से बेटी है अनमोल योजना को लेकर सवाल किया. उन्होंने पूछा कि इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों में जन्मी बेटियों को कितनी राशि मिलती है, क्या 18 से 27 वर्ष की आयु के बीच कोई अतिरिक्त लाभ दिया जाता है और क्या माता-पिता के लिए 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर लागू है?

मंत्री धनी राम शांडिल ने दिया जवाब

चूंकि यह मामला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से जुड़ा था, तो मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल ने सदन में लिखित जवाब दिया. सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में बेटी है अनमोल योजना के तहत बीपीएल परिवार में जन्म लेने वाली बालिका के नाम पर 21,000 रुपये जमा किए जाते हैं. यह राशि बालिका के 18 वर्ष पूरे होने पर बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर के अनुसार प्रदान की जाती है. सरकार ने यह भी साफ किया कि 18 से 27 वर्ष की आयु के लिए अलग से कोई राशि देने का प्रावधान नहीं है और माता-पिता के लिए 2 लाख रुपये के जीवन बीमा कवर की सुविधा भी इस योजना में शामिल नहीं है.

क्या है बेटी है अनमोल योजना?

बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्मी बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. इस योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को लाभ दिया जाता है.