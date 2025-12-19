ETV Bharat / state

क्या है बेटी है अनमोल योजना, किसे मिलता है लाभ और कितना पैसा देती है सरकार?

गरीब परिवारों की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार बेटी है अनमोल योजना चला रही है. जानते हैं इस योजना के लाभ.

BETI HAI ANMOL YOJANA
बेटी है अनमोल योजना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 1:36 PM IST

3 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश में गरीब परिवारों की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार बेटी है अनमोल योजना चला रही है. इस योजना के तहत बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों में जन्म लेने वाली बालिकाओं को जन्म से लेकर शिक्षा तक आर्थिक सहायता दी जाती है. हाल ही में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह योजना एक बार फिर चर्चा में आई, जब सरकार से इसके लाभ और प्रावधानों को लेकर सवाल पूछा गया.

विधानसभा में उठा योजना का मुद्दा

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान करसोग से भाजपा विधायक दीप राज ने सरकार से बेटी है अनमोल योजना को लेकर सवाल किया. उन्होंने पूछा कि इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों में जन्मी बेटियों को कितनी राशि मिलती है, क्या 18 से 27 वर्ष की आयु के बीच कोई अतिरिक्त लाभ दिया जाता है और क्या माता-पिता के लिए 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर लागू है?

मंत्री धनी राम शांडिल ने दिया जवाब

चूंकि यह मामला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से जुड़ा था, तो मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल ने सदन में लिखित जवाब दिया. सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में बेटी है अनमोल योजना के तहत बीपीएल परिवार में जन्म लेने वाली बालिका के नाम पर 21,000 रुपये जमा किए जाते हैं. यह राशि बालिका के 18 वर्ष पूरे होने पर बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर के अनुसार प्रदान की जाती है. सरकार ने यह भी साफ किया कि 18 से 27 वर्ष की आयु के लिए अलग से कोई राशि देने का प्रावधान नहीं है और माता-पिता के लिए 2 लाख रुपये के जीवन बीमा कवर की सुविधा भी इस योजना में शामिल नहीं है.

क्या है बेटी है अनमोल योजना?

बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्मी बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. इस योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को लाभ दिया जाता है.

योजना के मुख्य लाभ

योजना के तहत बेटी के जन्म पर उसके नाम से बैंक या डाकघर में 21,000 रुपये की राशि जमा की जाती है. यह राशि बालिका के 18 वर्ष पूरे होने पर ब्याज सहित दी जाती है, बशर्ते उसका विवाह 18 वर्ष से पहले न हुआ हो. इसके अलावा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 1 से आगे तक छात्रवृत्ति भी दी जाती है. छात्रवृत्ति की राशि कक्षा के अनुसार तय की जाती है, जिससे बेटियों की पढ़ाई में आर्थिक मदद मिल सके.

कौन ले सकता है योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ वही परिवार ले सकते हैं जो हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हों और बीपीएल सूची में दर्ज हों. एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां ही इस योजना के लिए पात्र होती हैं. यदि बालिका की 18 वर्ष से पहले शादी हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जमा की गई राशि सरकार को वापस चली जाती है.

आवेदन कैसे करें?

बेटी है अनमोल योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन हिमाचल प्रदेश की ई-डिस्ट्रिक्ट या माय स्कीम पोर्टल के जरिए किया जा सकता है. ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी लोक मित्र केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र या बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है.

