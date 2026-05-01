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8 साल बाद हुए चुनाव, अब हिमाचल बार काउंसिल की टॉप सीट के चुनाव पर टिकी नज़रें

हिमाचल बार काउंसिल चुनाव संपन्न होने के बाद अब बार काउंसिल की सबसे हॉट सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.

Himachal Bar Council President position
हिमाचल बार काउंसिल अध्यक्ष पद पर कौन? (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 8:34 AM IST

3 Min Read
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शिमला: सुप्रीम कोर्ट की आदेशों के बाद करीब 8 साल बाद हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के लिए हुए चुनाव संपन्न हो गए हैं. बीते 20 अप्रैल को पूरे प्रदेश भर में हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के लिए मतदान हुआ. इसके बाद 23 अप्रैल से लगातार मतों की गणना की जा रही थी. कई राउंड की मतगणना के बाद काउंसिल की 18 सीटों पर अधिवक्ता उम्मीदवारों का चुनाव हो गया है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि चयनित सदस्यों में से किसे हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष पद पर बैठने का मौका मिलेगा.

कुल 20 सदस्यों वाली हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल में 18 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ. इसमें प्रदेश भर की करीब 51 बार एसोसिएशन के सक्रिय अधिवक्ता सदस्यों ने मतदान किया. इस चुनाव में 18 सीटों के लिए 45 अधिवक्ता मैदान में थे. जिसमें 14 सीटों के लिए 38 पुरुष अधिवक्ता और 4 सीटों के लिए 7 महिला अधिवक्ता चुनावी मैदान में थीं. जिनमें से 18 सदस्यों का चुनाव प्रेफरेंशियल वोट सिस्टम यानी भारत अहमद प्रणाली के आधार पर किया गया.

ये सदस्य बने बर काउंसिल सदस्य

पहले राउंड में वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कोछड़ विजयी घोषित किए गए. वे सबसे अधिक वोट लेकर बार काउंसिल के पहले सदस्य के रूप में चुने गए. इसके बाद दूसरे राउंड की मतगणना के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव भूषण को भी बार काउंसिल के सदस्य के रूप में चुन लिया गया. इसके बाद अधिवक्ता विपिन पंडित, अमित वैद, नरेंद्र गुलेरिया और अधिवक्ता वीर बहादुर वर्मा को बर काउंसिल का सदस्य चुना गया है. इसके अलावा AAG आई एन मेहता और अधिवक्ता अमित शर्मा, विकास राठौर, संदीप ठाकुर, तरूण पाठक, विक्रांत चंदेल, संजीव कुमार सूरी, राजीव कुमार राय भी बर काउंसिल की सदस्य चुन लिए गए हैं. इसके अलावा महिला अधिवक्ताओं में रंजना पटियाल, शिवानी शर्मा, रितु सिंह और सुचित्रा ठाकुर का चुनाव हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य के रूप में हुआ है.

कई मायनों में विशेष रहा चुनाव

हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के इस बार का चुनाव कई महीनो में विशेष रहा है. आमतौर पर बार काउंसिल के चुनाव हार 5 वर्ष बाद होते हैं. लेकिन, इस बार 8 सालों के बाद हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव हुए. सुप्रीम कोर्ट के हस्ताक्षर के बाद यह चुनाव संपन्न करवाए गए. इसके अलावा पहली बार चुनाव में महिला अधिवक्ताओं के लिए चार सीटें आरक्षित रखी गई थी. इसके अलावा इस बार सदस्यों की संख्या भी बढ़ा कर 20 कर दी गई. इससे पहले प्रदेश बार काउंसिल में सदस्यों की संख्या 15 सदस्य हुआ करती थी.

सदस्यों का हुआ चुनाव अब अध्यक्ष पद पर नजर

बहरहाल, हिमाचल प्रदेश बर काउंसिल के चुनाव संपन्न हो गए हैं. लंबी मतगणना के बाद 18 सीटों पर सदस्य अधिवक्ताओं का चुनाव हो गया है. लेकिन अब सबकी नजर बार काउंसिल की सबसे हॉट सीट यानी अध्यक्ष पद की कुर्सी पर टिकी हैं. जिसके लिए चुने हुए सदस्यों में से चुनाव होना है. कई वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कोछड़ और वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव भूषण समेत कई नामी वकील अध्यापक की दौड़ में है. जिसके लिए अभी कुछ और इंतजार करना होगा.

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