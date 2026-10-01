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हिमाचल बार काउंसिल को मिला नया नेतृत्व: आई एन मेहता बने चेयरमैन, विक्रांत चंदेल को BCI में हिमाचल के प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी

बार काउंसिल के निर्वाचित सदस्यों में से ही चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि का चुनाव किया गया.

Himachal Bar Council
हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के नए पदाधिकारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 7:20 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल को नए पदाधिकारी मिल गए हैं. सदस्यों के निर्वाचन के करीब 133 दिनों के इंतज़ार के बाद बार काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और BCI प्रतिनिधि का चुनाव बुधवार को सम्पन्न हो गया है. चुनाव में वरिष्ठ अधिवक्ता आईएन मेहता को हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया, जबकि अधिवक्ता शिवानी शर्मा वाइस चेयरमैन चुनी गईं. वहीं, अधिवक्ता विक्रांत चंदेल बार काउंसिल ऑफ इंडिया में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे. बार काउंसिल के नए पदाधिकारियों के चुनाव के लिए निर्वाचित सदस्यों ने मतदान किया. इस चुनाव के साथ ही प्रदेश बार काउंसिल के नए नेतृत्व का गठन हो गया है.

हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के नए पदाधिकारी

बुधवार 30 सितंबर को चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए हिमाचल से प्रतिनिधि का चुनाव निर्वाचित सदस्यों की ओर से किया गया. इस निर्वाचन में कुल 21 मत निर्णायक रहे. इनमें बार काउंसिल के 18 निर्वाचित सदस्य, 2 मनोनीत सदस्य और हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता ने हिस्सा लिया. बार काउंसिल के निर्वाचित सदस्यों में से ही चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि का चुनाव किया गया. वरिष्ठ अधिवक्ता आई एन मेहता चेयरमैन चुने गए, अधिवक्ता शिवानी शर्मा को वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी मिली, जबकि अधिवक्ता विक्रांत चंदेल को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया.

Himachal Bar Council
हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के नए पदाधिकारी (ETV Bharat)

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बढ़ा महिला प्रतिनिधित्व

गौर रहे कि, हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के 18 सदस्यों के निर्वाचन के लिए चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना 17 फरवरी 2026 को जारी हुई थी. आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 20 अप्रैल 2026 को मतदान हुआ था और 23 अप्रैल से मतगणना शुरू होनी थी. बाद में 18 निर्वाचित सदस्यों के चुनाव परिणाम 20 मई 2026 को घोषित किए गए थे. इनमें आईएन मेहता, शिवानी शर्मा और विक्रांत चंदेल समेत कुल 18 सदस्य निर्वाचित हुए थे. इसके बाद चुनाव परिणाम को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत बार काउंसिल में दो महिला सदस्यों को को-ऑप्ट किए जाने की प्रक्रिया भी पूरी की गई. इस तरह निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के साथ महाधिवक्ता की मौजूदगी में बार काउंसिल के नए पदाधिकारियों के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हुई.

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