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हिमाचल बार काउंसिल को मिला नया नेतृत्व: आई एन मेहता बने चेयरमैन, विक्रांत चंदेल को BCI में हिमाचल के प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी

हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के नए पदाधिकारी ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल को नए पदाधिकारी मिल गए हैं. सदस्यों के निर्वाचन के करीब 133 दिनों के इंतज़ार के बाद बार काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और BCI प्रतिनिधि का चुनाव बुधवार को सम्पन्न हो गया है. चुनाव में वरिष्ठ अधिवक्ता आईएन मेहता को हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया, जबकि अधिवक्ता शिवानी शर्मा वाइस चेयरमैन चुनी गईं. वहीं, अधिवक्ता विक्रांत चंदेल बार काउंसिल ऑफ इंडिया में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे. बार काउंसिल के नए पदाधिकारियों के चुनाव के लिए निर्वाचित सदस्यों ने मतदान किया. इस चुनाव के साथ ही प्रदेश बार काउंसिल के नए नेतृत्व का गठन हो गया है.