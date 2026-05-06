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इस तेल में छिपा है सेहत का खजाना! आयुष डॉक्टर ने बताया कैसे करें इस्तेमाल?

डॉ. इंदु शर्मा ने बताया कि तिल का तेल शरीर की कई सामान्य समस्याओं में उपयोगी माना गया है. यह जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में राहत देने में सहायक हो सकता है और पीठ दर्द व शरीर की जकड़न को कम करने में मदद कर सकता है. यह त्वचा के रूखेपन को दूर कर उसे पोषण देने और प्राकृतिक नमी बनाए रखने में सहायक माना जाता है. हाथ-पैरों में झनझनाहट और नसों की कमजोरी जैसी स्थितियों में भी इसका उपयोग लाभकारी हो सकता है. नियमित और संतुलित उपयोग से यह बढ़ती उम्र के प्रभाव को धीमा करने में सहायक माना जाता है और शरीर को सक्रिय बनाए रखने में मदद कर सकता है. महिलाओं में, विशेषकर मेनोपॉज के दौरान होने वाले शारीरिक बदलावों से जुड़ी समस्याओं में भी इसका उपयोग सहायक माना जाता है.

डॉ. इंदु शर्मा ने बताया कि तिल का तेल गर्म तासीर का होता है, ये शरीर में बढ़ने वाले वात दोष को संतुलित करने में सहायक माना जाता है. वात से जुड़ी समस्याएं जैसे जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों की जकड़न और शरीर में अकड़न, इन स्थितियों में इसका उपयोग सहायक हो सकता है. यही कारण है कि पारंपरिक रूप से इसे विशेष महत्व दिया जाता रहा है.

सिरमौर जिले से ताल्लुक रखने वाली कांगड़ा जोन की डिप्टी डायरेक्टर आयुष विभाग डॉ. इंदु शर्मा ने कहा, "आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ सुश्रुत संहिता और चरक संहिता में भी तिल के तेल के गुणों का उल्लेख मिलता है, जिससे इसकी उपयोगिता और प्रमाणिकता स्पष्ट होती है."

सिरमौर: आज के दौर में लोगों की छोटी-सी परेशानी पर दवा लेने की आदत बन गई है, लेकिन एक दौर था जब दादी-नानी के नुस्खे ही घर की पहली दवा होते थे. हैरानी की बात यह है कि वे उपाय न केवल सरल होते थे, बल्कि असरदार भी माने जाते थे. आज समय बदला है, सुविधाएं बढ़ी हैं, दवाइयां आसान हुई हैं, लेकिन इसी के साथ पारंपरिक ज्ञान कहीं पीछे छूटता जा रहा है. सवाल यह है कि क्या ये नुस्खे अब अप्रासंगिक हो चुके हैं, या हमने ही उन्हें अपनाना छोड़ दिया है? आयुर्वेद के जानकार मानते हैं कि जवाब दूसरा है. तिल का तेल इसी परंपरा का एक मजबूत उदाहरण है, जिसे सही तरीके, सही मात्रा और मौसम के अनुसार अपनाया जाए तो यह आज भी सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं में सहायक भूमिका निभा सकता है.

डॉ. इंदु शर्मा ने बताया कि तिल के तेल का उपयोग केवल बाहरी मालिश तक सीमित नहीं है. आयुर्वेद में इसे कई रूपों में अपनाया गया है. शरीर की मालिश (अभ्यंग) के जरिए इसका उपयोग रक्त संचार को बेहतर बनाने और मांसपेशियों को मजबूत करने में सहायक हो सकता है. विशेषज्ञ की सलाह से नाक में एक-दो बूंद डालने (नस्य) की प्रक्रिया सिर दर्द और साइनस जैसी समस्याओं में सहायक हो सकती है. इसके अलावा, सीमित मात्रा में सेवन भी लाभकारी माना जाता है.

काले तिल का तेल- सेवन और फायदे

डॉ. इंदु शर्मा के अनुसार, काले तिल से तैयार तिल का तेल विशेष रूप से गुणकारी माना जाता है. इसे रोजाना सुबह खाली पेट आधा से एक चम्मच गुनगुने गाय के दूध के साथ, व्यक्ति की तासीर और विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार लेने से पाचन तंत्र को संतुलित करने में मदद मिल सकती है. यह शरीर की सप्त धातुओं को स्निग्ध (Smooth) बनाने, स्नायु व सूक्ष्म नाड़ियों में स्नेह और ऊर्जा के संचार में सहायक माना जाता है. साथ ही, वात विकारों के लक्षणों को शांत करने में मदद कर सकता है.

मौसम के अनुसार बदलें उपयोग का तरीका

डॉ. इंदु शर्मा के अनुसार, तिल के तेल का उपयोग हर मौसम में समान रूप से नहीं किया जाना चाहिए. सर्दियों में यह अधिक लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह शरीर को अंदर से गर्माहट देता है और जकड़न व सूखेपन को कम करने में सहायक होता है. वहीं, गर्मियों में जब शरीर में पहले से ही गर्मी अधिक होती है, इसका उपयोग सीमित मात्रा में और सावधानी के साथ करना जरूरी है. दिन के समय इसके ज्यादा उपयोग से बचना चाहिए, जबकि शाम या रात के समय हल्की मालिश ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है.

सावधानी भी उतनी ही जरूरी

डॉ. इंदु शर्मा के अनुसार, किसी भी पारंपरिक उपाय का ज्यादा या गलत उपयोग नुकसान भी पहुंचा सकता है. तिल के तेल के ज्यादा उपयोग से शरीर में गर्मी, एसिडिटी या त्वचा संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं. इसलिए इसका उपयोग व्यक्ति की तासीर, उम्र और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार ही करना चाहिए. खासकर गर्मियों में इसकी गर्म तासीर को ध्यान में रखते हुए संतुलित उपयोग ही लाभकारी रहता है. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी नए तरीके को अपनाने से पहले स्पेशलिस्ट की सलाह लेना जरूरी है, खासकर अगर कोई बीमारी पुरानी हो.