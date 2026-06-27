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हिमाचल में पंचकर्म तकनीशियन बनने का मौका, 12वीं पास युवाओं के लिए डिप्लोमा कोर्स, 4 जुलाई तक आवेदन

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने आयुर्वेद और वेलनेस टूरिज्म को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में ऐसा कदम उठाया है, जिससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलने की उम्मीद जगी है. प्रदेश में पंचकर्म तकनीशियन तैयार करने की योजना को धरातल पर उतारते हुए सरकार ने एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू करने का फैसला लिया है. इस कोर्स के लिए केवल 12वीं पास युवा आवेदन कर सकेंगे और प्रवेश पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा.

बजट घोषणा के अनुरूप शुरू किए जा रहे इस कोर्स का संचालन प्रदेश के 14 आयुर्वेदिक अस्पतालों में किया जाएगा, जहां कुल 256 सीटें उपलब्ध रहेंगी. आवेदन की अंतिम तिथि 4 जुलाई निर्धारित की गई है. 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के इच्छुक अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में इस पहल से आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवाओं को प्रशिक्षित मानव संसाधन मिलने के साथ तेजी से विकसित हो रहे वेलनेस और हेल्थ टूरिज्म सेक्टर को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है.

एमडी विशेषज्ञों की देखरेख में प्रशिक्षण

प्रदेश के सभी जिला आयुर्वेदिक अस्पतालों के अलावा नालागढ़, देहरा, रामपुर, पपरोला और धर्मशाला में भी पंचकर्म तकनीशियन का प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण अनुभवी पंचकर्म एमडी विशेषज्ञों की देखरेख में होगा, ताकि विद्यार्थियों को व्यवहारिक और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिल सके. एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अभ्यर्थियों को एसईवीटी के माध्यम से डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा. कोर्स की वार्षिक फीस 30 हजार रुपये तय की गई है, जिसे 10-10 हजार रुपये की तीन आसान किस्तों में जमा कराया जा सकेगा.

वेबसाइट से डाउनलोड करें आवेदन पत्र