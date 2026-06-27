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हिमाचल में पंचकर्म तकनीशियन बनने का मौका, 12वीं पास युवाओं के लिए डिप्लोमा कोर्स, 4 जुलाई तक आवेदन

आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं. आवेदन पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर आयुर्वेद निदेशालय शिमला भेजने होंगे.

Panchakarma Technician Course HP
हिमाचल में पंचकर्म तकनीशियन डिप्लोमा कोर्स (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 7:27 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने आयुर्वेद और वेलनेस टूरिज्म को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में ऐसा कदम उठाया है, जिससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलने की उम्मीद जगी है. प्रदेश में पंचकर्म तकनीशियन तैयार करने की योजना को धरातल पर उतारते हुए सरकार ने एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू करने का फैसला लिया है. इस कोर्स के लिए केवल 12वीं पास युवा आवेदन कर सकेंगे और प्रवेश पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा.

बजट घोषणा के अनुरूप शुरू किए जा रहे इस कोर्स का संचालन प्रदेश के 14 आयुर्वेदिक अस्पतालों में किया जाएगा, जहां कुल 256 सीटें उपलब्ध रहेंगी. आवेदन की अंतिम तिथि 4 जुलाई निर्धारित की गई है. 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के इच्छुक अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में इस पहल से आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवाओं को प्रशिक्षित मानव संसाधन मिलने के साथ तेजी से विकसित हो रहे वेलनेस और हेल्थ टूरिज्म सेक्टर को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है.

एमडी विशेषज्ञों की देखरेख में प्रशिक्षण

प्रदेश के सभी जिला आयुर्वेदिक अस्पतालों के अलावा नालागढ़, देहरा, रामपुर, पपरोला और धर्मशाला में भी पंचकर्म तकनीशियन का प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण अनुभवी पंचकर्म एमडी विशेषज्ञों की देखरेख में होगा, ताकि विद्यार्थियों को व्यवहारिक और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिल सके. एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अभ्यर्थियों को एसईवीटी के माध्यम से डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा. कोर्स की वार्षिक फीस 30 हजार रुपये तय की गई है, जिसे 10-10 हजार रुपये की तीन आसान किस्तों में जमा कराया जा सकेगा.

वेबसाइट से डाउनलोड करें आवेदन पत्र

प्रशिक्षण के दौरान एसईवीटी के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सैद्धांतिक और व्यावहारिक शिक्षा भी दी जाएगी. आयुर्वेद विभाग के मुताबिक आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं. भरे हुए आवेदन पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर आयुर्वेद निदेशालय, कुसुम्पटी (शिमला) भेजने होंगे.

वेलनेस टूरिज्म को मिलेगा नया आधार

विशेषज्ञों का मानना है कि हिमाचल में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा आधारित वेलनेस टूरिज्म की मांग लगातार बढ़ रही है. ऐसे में प्रशिक्षित पंचकर्म तकनीशियनों की उपलब्धता से प्रदेश के आयुर्वेदिक अस्पतालों, वेलनेस सेंटरों और हेल्थ रिसॉर्ट्स को कुशल मानव संसाधन मिलेगा.य इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और हिमाचल की पहचान देश के प्रमुख वेलनेस टूरिज्म हब के रूप में और मजबूत होने की संभावना है.

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