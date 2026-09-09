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शिक्षा के क्षेत्र में शिखर पर पहुंचा हिमाचल, केरल को भी छोड़ा पीछे, मोदी सरकार ने दिया सम्मान

नई दिल्ली में आयोजित समारोह में हिमाचल को यूएलएलएएस के तहत राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ये पुरस्कार प्राप्त किया.

हिमाचल को यूएलएलएएस के तहत राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया
हिमाचल को यूएलएलएएस के तहत राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 1:23 PM IST

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शिमला: अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में हिमाचल प्रदेश को ULLAS (Understanding Lifelong Learning for All in Society) जिसे उल्लास भी कहा जाता है के तहत पूर्ण साक्षर राज्य बनने की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ये सम्मान प्राप्त किया. उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश ने 99.55 प्रतिशत साक्षरता दर हासिल की है. गोवा के 99.7 प्रतिशत के बाद देश का दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य बन गया है. हिमाचल को 8 सितंबर 2025 को 99.3 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि 'ये उपलब्धि प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग, शिक्षकों, स्वयंसेवकों और प्रदेशवासियों के लगातार प्रयासों का नतीजा है. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों और नई पहलों से शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों में भी सुधार हुआ है. राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2022-23 में शुरू किए गए यूएलएलएएस कार्यक्रम को हिमाचल में वर्ष 2023-24 से लागू किया गया और इसके तहत प्रदेश के सभी 12 जिलों को शामिल किया गया. यूएलएलएएस पोर्टल पर 94,930 शिक्षार्थियों का पंजीकरण किया गया है, जबकि 19,232 स्वयंसेवी शिक्षकों का पंजीकरण और प्रशिक्षण पूरा किया जा चुका है.'

प्रदेश में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता आकलन परीक्षा यानी एफएलएनएटी भी आयोजित की गईं. राज्य में ऐसी तीन परीक्षाएं हुईं, जिनमें कुल 61,542 शिक्षार्थियों का आकलन किया गया. इनमें से 59,896 शिक्षार्थी सफल रहे और इस तरह कुल 97.3 प्रतिशत सफलता दर दर्ज की गई. शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल ने केवल साक्षरता के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है. शिक्षा मंत्रालय की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी पीजीआई 2.0 रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश 13वें स्थान से सात पायदान ऊपर उठकर देश में छठे स्थान पर पहुंच गया है. राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर है. इसी तरह एनएएस/परख जैसे राष्ट्रीय आकलनों में सीखने के परिणामों के मामले में प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पांचवां स्थान मिला है. वर्ष 2021 में हिमाचल इस मामले में 21वें स्थान पर था. शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये सुधार प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को दिखाता है. सरकार अब साक्षरता के इस स्तर को बनाए रखने के साथ-साथ आजीवन सीखने, डिजिटल साक्षरता और व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दे रही है.

रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के दौरान हिमाचल प्रदेश को 100 प्रतिशत साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. सरकार शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे प्रगतिशील सुधारों को आगे भी जारी रखेगी और उत्कृष्टता की दिशा में लगातार काम करेगी. सरकार का उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण, समान और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना है. शिक्षा मंत्री ने इस उपलब्धि में योगदान देने वाले सभी शिक्षकों, स्वयंसेवकों, शिक्षार्थियों, अधिकारियों और अन्य हितधारकों का आभार व्यक्त किया. राष्ट्रीय स्तर पर मिला यह सम्मान किसी एक व्यक्ति या विभाग की उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. प्रदेश में साक्षरता को और मजबूत करने के साथ अब लोगों को जीवनभर सीखने के अवसर, डिजिटल ज्ञान और रोजगार से जुड़े कौशल उपलब्ध करवाने पर भी काम किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य है कि साक्षरता के क्षेत्र में हासिल की गई इस उपलब्धि को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश को पूरी तरह 100 प्रतिशत साक्षर बनाया जाए.

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