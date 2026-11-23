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राज्य ऑडिट विभाग में पांच सेक्शन अधिकारियों को मिली प्रमोशन, सात अधिकारियों की हुई नई तैनाती और तबादले

हिमाचल में कर्मचारियों की प्रमोशन और नई तैनाती ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार के राज्य ऑडिट विभाग में पांच सेक्शन अधिकारियों को पदोन्नत कर सहायक निदेशक या सहायक नियंत्रक बनाया गया है. विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिशों के आधार पर राज्यपाल ने इन पदोन्नतियों को मंजूरी दी है. इस संबंध में राज्य ऑडिट विभाग की ओर से 19 नवंबर 2026 को अधिसूचना जारी की गई थी. पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों में चरण सिंह, जीवन कुमार, धीरज कुमार, सुनील कुमार और प्रणेश शामिल हैं. ये सभी अधिकारी अब ग्रुप-बी (राजपत्रित) के सेक्शन ऑफिसर से पदोन्नत होकर ग्रुप-ए (राजपत्रित) के सहायक निदेशक/सहायक नियंत्रक के पद पर सेवाएं देंगे. इनकी पदोन्नति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है.

इन अधिकारियों को नई तैनाती