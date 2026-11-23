राज्य ऑडिट विभाग में पांच सेक्शन अधिकारियों को मिली प्रमोशन, सात अधिकारियों की हुई नई तैनाती और तबादले
सरकार ने पदोन्नत अधिकारियों को एक महीने के भीतर एफआर-22(1)(ए)(1) के तहत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत करने को कहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 10:00 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार के राज्य ऑडिट विभाग में पांच सेक्शन अधिकारियों को पदोन्नत कर सहायक निदेशक या सहायक नियंत्रक बनाया गया है. विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिशों के आधार पर राज्यपाल ने इन पदोन्नतियों को मंजूरी दी है. इस संबंध में राज्य ऑडिट विभाग की ओर से 19 नवंबर 2026 को अधिसूचना जारी की गई थी. पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों में चरण सिंह, जीवन कुमार, धीरज कुमार, सुनील कुमार और प्रणेश शामिल हैं. ये सभी अधिकारी अब ग्रुप-बी (राजपत्रित) के सेक्शन ऑफिसर से पदोन्नत होकर ग्रुप-ए (राजपत्रित) के सहायक निदेशक/सहायक नियंत्रक के पद पर सेवाएं देंगे. इनकी पदोन्नति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है.
इन अधिकारियों को नई तैनाती
अधिसूचना में पदोन्नति के साथ ही पांचों अधिकारियों की नई तैनाती भी की गई है. चरण सिंह इससे पहले डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन में रेजिडेंट ऑडिट स्कीम के तहत तैनात थे. अब उन्हें शिमला मुख्यालय में विभिन्न संस्थानों के ऑडिट कार्य के लिए सहायक नियंत्रक के रिक्त पद पर तैनाती दी गई है. इसी तरह जीवन कुमार, जो ऑडिट सर्कल ऊना में सेवाएं दे रहे थे, उन्हें भी शिमला मुख्यालय में विभिन्न संस्थानों के ऑडिट कार्य के लिए लगाया गया है.
धीरज कुमार, जो हिमाचल प्रदेश राज्य ऑडिट विभाग के मुख्यालय शिमला-9 में कार्यरत थे, को भी पदोन्नति के बाद शिमला में ही विभिन्न संस्थानों के ऑडिट कार्य के लिए सहायक नियंत्रक के रिक्त पद पर तैनात किया गया है. सुनील कुमार इससे पहले मंडी स्थित एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी में रेजिडेंट ऑडिट स्कीम के तहत कार्यरत थे. उन्हें भी शिमला मुख्यालय में विभिन्न संस्थानों के ऑडिट कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं, प्रणेश पालमपुर स्थित हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में रेजिडेंट ऑडिट स्कीम के तहत तैनात थे. उन्हें भी शिमला मुख्यालय में सहायक नियंत्रक के रिक्त पद पर नियुक्त किया गया है.
इनका हुआ तबादला
अधिसूचना में पदोन्नति के बाद दो अन्य अधिकारियों के तबादले और तैनाती के आदेश भी जारी किए गए हैं. सेक्शन ऑफिसर काविंदर कंवर, जो ऑडिट सर्कल सिरमौर में तैनात थे, उन्हें डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन में रेजिडेंट ऑडिट स्कीम के तहत तैनात किया गया है. उनकी तैनाती चरण सिंह के पदोन्नति के बाद रिक्त हुए पद के विरुद्ध की गई है. इसी तरह सेक्शन ऑफिसर पंकज भरारिया, जो शिमला मुख्यालय में विभिन्न संस्थानों के ऑडिट कार्य से जुड़े थे, उन्हें मंडी स्थित एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी में रेजिडेंट ऑडिट स्कीम के तहत तैनात किया गया है. यह तैनाती सुनील कुमार के पदोन्नति के बाद रिक्त हुए पद के विरुद्ध की गई है.
सरकार ने पदोन्नत अधिकारियों को अधिसूचना जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर एफआर-22(1)(ए)(1) के तहत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत करने को कहा है. अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि क्रम संख्या तीन पर पदोन्नत धीरज कुमार को टीटीए और ज्वाइनिंग टाइम की सुविधा देय नहीं होगी. इस तरह विभाग में पांच अधिकारियों को पदोन्नति देने के साथ दो सेक्शन अधिकारियों की नई तैनाती के आदेश भी प्रभावी कर दिए गए हैं.
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