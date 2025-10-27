ETV Bharat / state

साउथ एशियन गेम्स में हिमाचल के खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल किया देश के नाम, बढ़ाया तिरंगे का मान

दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिमाचल के खिलाड़ियों ने कई प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल हासिल कर प्रदेश और देश का नाम किया रौशन.

Himachal athletes won Gold medals
साउथ एशियन गेम्स में हिमाचल के एथलीट्स (@SukhvinderSinghSukhu)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 27, 2025

शिमला: झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय एथलीट्स ने शानदार प्रदर्शन किया है. इसमें छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के एथलीट्स ने भी बड़ा योगदान दिया है. हिमाचल के संदीप सिंह, मनीषा कुमारी समेत इन खिलाड़ियों ने प्रदेश के साथ-साथ देश का भी नाम रौशन किया है. संदीप सिंह और मनीषा की इस उपलब्धि पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत कोई लोगों ने बधाई दी है.

200 मीटर दौड़ में संदीप सिंह ने जीता स्वर्ण

चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले संदीप सिंह ने 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश के साथ-साथ देश देश का नाम ऊंचा किया है. संदीप सिंह की इस उपलब्धि पर लोग उन्हें और उनके परिवार वालों को जमकर बधाई दे रहे हैं.

ट्रक ड्राइवर की बेटी ने किया कमाल

मनीषा कुमारी हिमाचल प्रदेश हमीरपुर जिले के उदयपुर की रहने वाली है. झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में मनीषा ने 4x400 मीटर रिले में गोल्ड मेडल हासिल किया है. मनीषा भारत की 4x400 मीटर महिला रिले टीम का हिस्सा हैं. उनके पिता ट्रक ड्राइवर हैं और माता शीला देवी गृहणी हैं.

संदीप सिंह को शुभकामनाएं

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीतने पर संदीप सिंह को बधाई दी है. सीएम सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, "नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव ढांग ऊपरली के निवासी संदीप सिंह जी ने झारखण्ड के रांची में आयोजित साउथ एशियन गेम्स-2025 में 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर हिमाचल प्रदेश का नाम देशभर में गर्व से ऊंचा किया है. संदीप जी की यह शानदार उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी. आपको बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं."

हमीरपुर की मनीषा ने 4×400 मीटर रिले में जीता स्वर्ण

इसके साथ ही 4x400 मीटर रिले में गोल्ड मेडल जीतने पर CM सुक्खू ने मनीषा को भी शुभकामनाएं दी हैं. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखा है, "दक्षिणी एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भारतीय टीम ने 4×400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है. इस ऐतिहासिक उपलब्धि में मेरे गृह जिले हमीरपुर के ऊटपुर की निवासी मनीषा जी का योगदान भी सभी को गौरवान्वित करने वाला है. मनीषा जी की यह उपलब्धि बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी. जिला हमीरपुर और हिमाचल एथलेटिक्स संघ को भी इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं."

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी मनीषा को दी बधाई

साउथ एशियन गेम्स में 4×400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीतने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी मनीषा कुमारी को बधाई दी है. जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखा है, "हिमाचल का गौरव! रांची में आयोजित दक्षिणी एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भारतीय टीम ने 4×400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है. इस जीत में हिमाचल की बेटी हमीरपुर के ऊटपुर की मनीषा कुमारी योगदान भी सभी को गौरवान्वित करने वाला है. मनीषा जी की यह उपलब्धि बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। उनकी इस सफलता के पीछे का संघर्ष और भी प्रेरणादायक है. मैं बिटिया मनीषा समेत पूरी टीम और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं तथा सभी के उज्जवल और यशस्वी भविष्य की प्रार्थना करता हूं"

महिला 4x400 मीटर रिले में भारतीय महिला टीम ने मारी बाजी

साउथ एशियन गेम्स में 4×400 मीटर रिले में भारतीय महिला टीम ने 3:34.70 मिनट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाला. इस प्रतियोगिता में श्रीलंका की टीम (3:35.71) ने रजत और बांग्लादेश की टीम (3:55.63) ने कांस्य पदक हासिल किया.

