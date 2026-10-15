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हिमाचल की प्रिया ठाकुर ने 400 मीटर रेस में जीता ब्रॉन्ज मेडल, ओलंपिक में भारत के लिए मेडल लाने का है लक्ष्य

हिमाचल की प्रिया ठाकुर ने 400 मीटर रेस में जीता मेडल ( ETV Bharat )

हमीरपुर: जब कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो परिस्थिति कैसी भी हो इंसान को अपना लक्ष्य छोड़कर कुछ और नजर नहीं आता है. हौसला और हालातों से लड़ने वाले ही दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं. कुछ ऐसी ही कहानी है हिमाचल प्रदेश की प्रिया ठाकुर की, जिन्होंने नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर की रेस में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश और देश का मान बढ़ाया है.

ईटीवी भारत ने एथलीट प्रिया ठाकुर से खास बातचीत की और उनके संघर्ष और सपनों के बारे में जाना. इस दौरान प्रिया ने बताया कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आने-जाने और अन्य व्यवस्थाओं का खर्च उठाना उनके लिए बड़ी चुनौती थी. उनके कोच अनिल कुमार शर्मा ने उन्हें प्रोत्साहित किया, जिसके बाद वह प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचीं. शुरुआती दौर में उन्होंने 54.60 सेकंड और फिर 54.05 सेकंड का समय निकाला. फाइनल में उन्होंने 53.56 सेकंड का समय दर्ज कर कांस्य पदक अपने नाम किया.

नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक विजेताओं की तस्वीर (@Priya Thakur) प्रिया की आंखों में पल रहे एशियाड-ओलंपिक के सपने हिमाचल में उड़नपरी सीमा के साथ ही एक और धाविका प्रिया ठाकुर की आंखों में भी एशियाड और ओलंपिक के सपने पल रहे हैं. प्रिया ने गरीबी, अभाव और अन्य परेशानियों को पछाड़ते हुए नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चार सौ मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता है. अभी ये शुरूआत है और प्रिया का लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा है. प्रिया ने कहा कि 400 मीटर दौड़ में हिमाचल के लिए पदक जीतना उनके लिए गर्व की बात है. अब वह अपनी तैयारी को और बेहतर बनाकर देश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना चाहती हैं. नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रिया ने जीता कांस्य पदक (@Priya Thakur) आर्थिक तंगी की दीवार भी नहीं तोड़ पाई हौंसला प्रिया ठाकुर की कहानी केवल कांस्य पदक जीतने की कहानी नहीं है, बल्कि उन तमाम प्रतिभाशाली युवाओं के संघर्ष की तस्वीर है, जिनके सपनों के सामने आर्थिक तंगी दीवार बनकर खड़ी हो जाती है. उनकी सफलता बताती है कि यदि प्रतिभा को समय पर आर्थिक सहयोग, सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिले, तो छोटे गांवों से निकलकर भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचा जा सकता है. हिमाचल की एथलीट प्रिया ठाकुर (ETV Bharat) अब प्रिया की नजरें ओलंपिक पर हैं. कभी डाइट और प्रतियोगिता में जाने के खर्च के लिए संघर्ष करने वाली यह बेटी अब अपनी पीठ पर 'INDIA' लिखवाने और तिरंगे के लिए दौड़ने का सपना संजोए हुए है. कांस्य पदक उनके लंबे संघर्ष की उपलब्धि है, लेकिन उनकी मंजिल अभी बाकी है. प्रिया पिछले कुछ वर्षों से हमीरपुर के अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक पर अभ्यास कर रही हैं. परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उनके लिए खेल जारी रखना आसान नहीं रहा. प्रिया ने बताया कि पिछले करीब दस वर्षों के सफर में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. पैसों की कमी के चलते उचित डाइट नहीं मिल पाती थी. कड़ी ट्रेनिंग के बाद शरीर को जिस पोषण और आराम की जरूरत होती है, उसकी कमी से रिकवरी भी प्रभावित होती थी. प्रिया के पिता पहले होटल में काम करते थे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण अब काम नहीं कर पाते. उनकी माता गृहिणी हैं. भाई ज्वेलरी शॉप पर काम करते हैं. जबकि बहन चंडीगढ़ में नौकरी करती हैं. परिवार की सीमित आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद प्रिया ने अपने सपनों को नहीं छोड़ा और लगातार अभ्यास जारी रखा. जब प्रिया की आर्थिक परेशानियों से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अवगत करवाया गया, तो उन्हें आर्थिक सहायता मिली. ट्रैक पर प्रैक्टिस करती प्रिया ठाकुर (ETV Bharat) सीएम सुक्खू ने प्रिया ठाकुर का किया सहयोग