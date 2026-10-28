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एशियन पैरा गेम्स में दो गोल्ड जीतकर लौटे निषाद कुमार का जोरदार स्वागत, बेटे को देख छलक पड़े मां के आंसू

निषाद कुमार का ढोल-नगाड़ों के साथ हुआ भव्य स्वागत ( ETV BHARAT )

ऊना: ऊना जिले के अंदोरा गांव के पैरा एथलीट निषाद कुमार ने एक बार फिर अपनी मेहनत और प्रतिभा से हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है. जापान में आयोजित एशियाई पैरा गेम्स 2026 में दो स्वर्ण पदक जीतकर बुधवार को घर लौटे निषाद का मैहतपुर में ढोल-नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला. बेटे की उपलब्धि पर मां की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े. लोगों ने निषाद को बधाई देते हुए उनकी जीत पर खुशी जताई.

एशियन पैरा गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट निषाद कुमार (ETV BHARAT) हाई जंप में अपनी पहचान बना चुके निषाद ने इस बार लॉन्ग जंप में भी गोल्ड मेडल जीतकर सबको चौंका दिया. खास बात यह है कि उन्होंने हाई जंप की तैयारी के साथ गुपचुप तरीके से लॉन्ग जंप का अभ्यास भी जारी रखा था. उनकी इस रणनीति और कड़ी मेहनत ने उन्हें दोहरी सफलता दिलाई.