एशियन पैरा गेम्स में दो गोल्ड जीतकर लौटे निषाद कुमार का जोरदार स्वागत, बेटे को देख छलक पड़े मां के आंसू
निषाद कुमार ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि जीवनशैली ऐसी होनी चाहिए, जिसमें चुनौतियों का सामना करना पड़े.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 5:58 PM IST
ऊना: ऊना जिले के अंदोरा गांव के पैरा एथलीट निषाद कुमार ने एक बार फिर अपनी मेहनत और प्रतिभा से हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है. जापान में आयोजित एशियाई पैरा गेम्स 2026 में दो स्वर्ण पदक जीतकर बुधवार को घर लौटे निषाद का मैहतपुर में ढोल-नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला. बेटे की उपलब्धि पर मां की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े. लोगों ने निषाद को बधाई देते हुए उनकी जीत पर खुशी जताई.
हाई जंप में अपनी पहचान बना चुके निषाद ने इस बार लॉन्ग जंप में भी गोल्ड मेडल जीतकर सबको चौंका दिया. खास बात यह है कि उन्होंने हाई जंप की तैयारी के साथ गुपचुप तरीके से लॉन्ग जंप का अभ्यास भी जारी रखा था. उनकी इस रणनीति और कड़ी मेहनत ने उन्हें दोहरी सफलता दिलाई.
मां से किया था दो गोल्ड जीतने का वादा
निषाद कुमार ने बताया कि हाई जंप में वह पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं. इस बार एशियाई पैरा गेम्स के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने अपनी मां से दो स्वर्ण पदक जीतकर लौटने का वादा किया था. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की. हाई जंप की तैयारी के साथ-साथ वह गुपचुप तरीके से लॉन्ग जंप का अभ्यास भी कर रहे थे.
मेहनत और कोच के मार्गदर्शन से मिली सफलता
निषाद ने अपनी सफलता का श्रेय मेहनत, परिवार के सहयोग और प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया. उन्होंने कहा कि दोनों स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीतना आसान नहीं था, लेकिन लगातार अभ्यास और तैयारी से वह इस लक्ष्य को हासिल कर सके. उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ पूरे हिमाचल प्रदेश और जिला ऊना में खुशी का माहौल है.
कोच ने की निषाद की तारीफ
निषाद के कोच नसीम अहमद ने भी उनकी सफलता पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि निषाद अब उम्मीदों पर खरा उतरने की कसौटी से भी आगे निकल चुके हैं. कोच के अनुसार, निषाद ने प्रतियोगिता की तैयारी बेहद अनुशासन के साथ की थी. उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम दो स्वर्ण पदकों के रूप में सामने आया है.
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