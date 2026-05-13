सहायक स्टाफ नर्स भर्ती: 15 मई तक भरना होगा विभाग आवंटन का ऑप्शन, आयोग ने जारी किए निर्देश
जो उम्मीदवार 15 मई तक अपने विभागीय विकल्प जमा नहीं करेंगे, उनके लिए आयोग खुद निर्णय लेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 3:18 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सहायक स्टाफ नर्स भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट सामने आया है. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने पोस्ट कोड-26004 के तहत भर्ती प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों को विभाग आवंटन के लिए अपनी प्राथमिकताएं 15 मई 2026 तक जमा करवाने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने साफ किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑप्शन भरना सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा.
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगला चरण शुरू
आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार 30 अप्रैल से 11 मई 2026 तक आयोजित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल उम्मीदवारों को अब विभागीय विकल्प देने होंगे. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है. उन्होंने कहा कि सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित फॉर्मेट में अपनी पसंद के विभाग का विकल्प भरकर समय पर जमा करवाना जरूरी है. यह प्रक्रिया भर्ती को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के उद्देश्य से शुरू की गई है.
दो माध्यमों से जमा कर सकते हैं ऑप्शन
आयोग ने उम्मीदवारों को ऑप्शन जमा करने के लिए दो विकल्प दिए हैं. अभ्यर्थी स्वयं आयोग के हमीरपुर स्थित कार्यालय में जाकर अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं. इसके अलावा आयोग की आधिकारिक ईमेल आईडी [hp-rca@hp.gov.in](mailto:hp-rca@hp.gov.in) पर भी विभागीय विकल्प भेजे जा सकते हैं. आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया गया है, ताकि उम्मीदवारों को किसी तरह की परेशानी न हो।
समय सीमा के बाद आयोग करेगा फैसला
डॉ. विक्रम महाजन ने स्पष्ट किया कि जो उम्मीदवार 15 मई तक अपने विभागीय विकल्प जमा नहीं करेंगे, उनके लिए आयोग स्वयं निर्णय लेगा. ऐसे अभ्यर्थियों को पदों की उपलब्धता के आधार पर स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश या स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में से किसी एक में नियुक्त किया जा सकता है. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपनी पसंद का विभाग चुन लें.
अंतिम चरण में भर्ती प्रक्रिया
गौरतलब है कि सहायक स्टाफ नर्स भर्ती में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। अब भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और विभाग आवंटन को इसमें बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आयोग ने अभ्यर्थियों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने और समय पर सभी औपचारिकताएं पूरी करने की अपील की है.
ये भी पढे़ं: समझौते के बाद भी वापस नहीं लिया जा सकता क्रिमिनल केस, जानें हाईकोर्ट ने क्या कहा
ये भी पढ़ें: JBT भर्ती: 22 मई से प्रस्तावित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्थगित, नया शेड्यूल बाद में होगा जारी