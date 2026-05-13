ETV Bharat / state

सहायक स्टाफ नर्स भर्ती: 15 मई तक भरना होगा विभाग आवंटन का ऑप्शन, आयोग ने जारी किए निर्देश

सहायक स्टाफ नर्स भर्ती के लिए 15 मई तक भरना होगा विभाग आवंटन का विकल्प ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सहायक स्टाफ नर्स भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट सामने आया है. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने पोस्ट कोड-26004 के तहत भर्ती प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों को विभाग आवंटन के लिए अपनी प्राथमिकताएं 15 मई 2026 तक जमा करवाने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने साफ किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑप्शन भरना सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा.

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगला चरण शुरू

आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार 30 अप्रैल से 11 मई 2026 तक आयोजित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल उम्मीदवारों को अब विभागीय विकल्प देने होंगे. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है. उन्होंने कहा कि सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित फॉर्मेट में अपनी पसंद के विभाग का विकल्प भरकर समय पर जमा करवाना जरूरी है. यह प्रक्रिया भर्ती को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के उद्देश्य से शुरू की गई है.

दो माध्यमों से जमा कर सकते हैं ऑप्शन

आयोग ने उम्मीदवारों को ऑप्शन जमा करने के लिए दो विकल्प दिए हैं. अभ्यर्थी स्वयं आयोग के हमीरपुर स्थित कार्यालय में जाकर अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं. इसके अलावा आयोग की आधिकारिक ईमेल आईडी [hp-rca@hp.gov.in](mailto:hp-rca@hp.gov.in) पर भी विभागीय विकल्प भेजे जा सकते हैं. आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया गया है, ताकि उम्मीदवारों को किसी तरह की परेशानी न हो।

समय सीमा के बाद आयोग करेगा फैसला