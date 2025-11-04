ETV Bharat / state

26 नवंबर से हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र, इस बार सबसे लंबा होगा सेशन, कुल 8 बैठकें होंगी

धर्मशाला के तपोवन में 26 नवंबर से हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र की होगी शुरुआत.

तपोवन स्थित हिमाचल विधानसभा
तपोवन स्थित हिमाचल विधानसभा (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 6:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू होगा. इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है. धर्मशाला के तपोवन में पांच दिसंबर तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 8 बैठकें होगी. वहीं, अब विधायक अपने सवाल ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से विधानसभा सचिवालय प्रशासन को भेज सकते हैं. जिस पर विधानसभा सचिवालय इन सवालों को संबंधित विभागों को भेजकर जवाब मांगेगा.

इस बार सबसे लंबा होगा शीतकालीन सत्र

इस बार का ये सबसे लंबा शीतकालीन सत्र रखा गया है. इससे पहले कभी शीतकालीन सत्र में इतनी अधिक बैठकें नहीं हुई थी. इस सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर सकती है. वहीं, विपक्ष भी विभिन्न जनहित मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है. कानून व्यवस्था को लेकर भी सदन में दोनों पक्षों के बीच टकराव को सकता है.

हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर अधिसूचना जारी
हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर अधिसूचना जारी (Notification)

शीतकालीन सत्र में गरमाएगा सदन

हिमाचल प्रदेश में 26 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में विपक्ष सरकार की घेरने के लिए पूरी तैयारी में होगा. जिसमें प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर चल रहे संशय का मुद्दा गूंजा सकता हैं. इसी तरह से प्राकृतिक आपदा के मुद्दों को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेर सकता है. वहीं, प्रदेश सरकार आपदा से नुकसान की भरपाई को लाए गए राहत पैकेज को लेकर जवाब रखेगी. विपक्ष आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि वितरित करने में भेदभाव किए जाने का आरोप लगा रही है.

इसके अलावा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष रोजगार को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगी. सदन में महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाने का मुद्दा भी गूंज सकता है. बता दें कि सत्र की शुरुआत 26 नवंबर को सुबह 11 बजे शोकोद्गार के साथ होगी. वहीं, चार दिसंबर को प्राइवेट मेंबर डे रखा गया है.

ये भी पढ़ें: Exclusive: 'हिमाचल के मंत्री बोलते हैं केंद्र से करोड़ों मिले, सीएम सुक्खू बोलते हैं कुछ नहीं मिला', जयराम ठाकुर ने ली चुटकी

TAGGED:

TAPOVAN DHARAMSHALA
HIMACHAL ASSEMBLY WINTER SESSION
हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र
HP WINTER SESSION NOTIFICATION
HIMACHAL WINTER SESSION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल का व्यवस्था परिवर्तन, ब्यूरोक्रेसी की तीन टॉप कुर्सियां, तीनों के बॉस एडहॉक पर

क्यों लगती है रील देखने और बनाने की लत, कितनी खतरनाक है ये आदत?

हिमाचल में क्यों हो रहे पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे, आखिर क्या गलती कर बैठते हैं सोलो पायलट्स?

ई-टैक्सी स्टार्टअप योजना के लिए कैसे करें अप्लाई? हर महीने होगी बंपर कमाई, जानें स्कीम से जुड़ी नियम व शर्तें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.