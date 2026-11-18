धारा 118 से इलेक्ट्रिक बसों तक भ्रष्टाचार के आरोपों पर गूंजी विधानसभा, तपोवन में तीसरे दिन सत्ता पक्ष-विपक्ष में हुई तीखी बहस
विधानसभा सत्र के तीसरे दिन कई मुद्दों पर पक्ष-विपक्ष आमने-सामने आए. इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के विधायकों में तीखी बहस भी हुई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 8:28 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को भ्रष्टाचार, धारा 118 और कथित बेनामी जमीन सौदों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए. नियम-67 के तहत हुई चर्चा में भाजपा विधायकों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को भ्रष्टाचार का केंद्र बताया. वहीं, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विपक्ष के आरोपों को निराधार करार देते हुए पलटवार किया. इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, हमीरपुर बस अड्डे के निर्माण, टेंडर प्रक्रिया, अधिकारियों की नियुक्तियों और विकास कार्यों में देरी को लेकर भी सदन में तीखी नोकझोंक हुई.
धारा 118 और जमीन सौदों का मुद्दा उठा
भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने प्रदेश में धारा 118 के कथित दुरुपयोग और बेनामी जमीन सौदों का मामला उठाया. उन्होंने पालमपुर के बनूरी में करीब 150 कनाल जमीन की कथित धोखाधड़ी से हुई खरीद-फरोख्त का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि संबंधित राजस्व अधिकारियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने गगल एयरपोर्ट के समीप रछियालू में नौ लोगों की ओर से कथित फर्जी कृषक प्रमाणपत्रों के आधार पर करोड़ों रुपये की जमीन खरीदने का मामला भी उठाया. परमार ने कहा कि इससे जुड़े तथ्यों को जल्द जनता के सामने लाया जाएगा.
उन्होंने पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय की हजारों बीघा जमीन को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए. परमार ने कांग्रेस की चुनावी गारंटियों पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय 28 लाख परिवारों को गारंटियों का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब महिला सम्मान निधि को साढ़े तीन लाख महिलाओं तक सीमित रखने की बात हो रही है. उन्होंने युवाओं, किसानों और बागवानों से जुड़े वादों पर भी सरकार से जवाब मांगा.
कर्ज और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सरकार को घेरा
परमार ने प्रदेश सरकार से कर्ज पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की. उन्होंने पूछा कि सरकार की ओर से लिया जा रहा कर्ज कहां खर्च किया जा रहा है. साथ ही आरोप लगाया कि प्रदेश की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है. स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि अस्पतालों में पट्टी, सीरिंज और पैरासिटामोल जैसी सामान्य दवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं. उन्होंने दावा किया कि जन औषधि योजना के तहत केंद्र से मिले 235 करोड़ रुपये में से 45 करोड़ रुपये खर्च नहीं हो पाए. परमार ने टांडा मेडिकल कॉलेज में लैप्रोस्कोपिक उपकरण खराब पड़े होने और करोड़ों रुपये की लागत से खरीदे गए रोबोटिक उपकरणों से आम जनता को मिल रहे लाभ पर भी सवाल उठाए.
रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय पर लगाए आरोप
भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि उन्होंने विधानसभा में जो आरोप लगाए हैं, सरकार उनका तथ्यात्मक खंडन नहीं कर पाई है. उन्होंने दावा किया कि उनके आरोप राजनीतिक आधार पर नहीं, बल्कि सरकारी नोटिफिकेशन, दस्तावेजों और विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब पर आधारित हैं. रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का केंद्र मुख्यमंत्री कार्यालय बन गया है और वहीं से इसे बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, बस अड्डों के निर्माण, बिजली विभाग और कृषि विपणन बोर्ड से जुड़े मामलों में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया. उनका कहना था कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीद अब परिवहन विभाग के बजाय सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के माध्यम से करवाई जा रही है. उन्होंने खरीद समिति में शामिल सदस्यों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि परिवहन मंत्री को ही समिति में जगह नहीं दी गई.
रणधीर शर्मा ने बस अड्डा विकास प्राधिकरण को समाप्त कर बस अड्डों के निर्माण के लिए पीपीपी मॉडल अपनाने के फैसले पर भी सरकार से जवाब मांगा. उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली विभाग से जुड़ी फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचती रही हैं. कृषि विपणन बोर्ड के मामलों में मंत्री को बाईपास कर फाइलें सीधे मुख्यमंत्री तक भेजने और दुकानों के आवंटन में भाई-भतीजावाद के आरोप भी लगाए.
टेंडर प्रक्रिया और अधिकारियों की नियुक्तियों पर सवाल
रणधीर शर्मा ने टेंडर प्रक्रिया में बदलाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले एक लाख रुपये से अधिक के कार्यों में ऑनलाइन टेंडरिंग की व्यवस्था थी, लेकिन लोक निर्माण विभाग में इसकी सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है. उनके अनुसार इससे ऑफलाइन टेंडरिंग की गुंजाइश बढ़ी है. उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े कार्यों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है.
अपने विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने दावा किया कि ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 16 कार्यों को एक साथ मिला दिया गया था. उन्होंने कहा कि यह सड़क निर्माण कार्य केंद्र के बजट से होना था और उनके मामला उठाने के बाद इसका काम रोक दिया गया. रणधीर शर्मा ने जांच के दायरे में चल रहे अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करने और ओडीआई सूची में शामिल अधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां देने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति और बिलासपुर के एक पर्यटन प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया.
जगत नेगी ने विपक्ष से दस्तावेज पेश करने को कहा
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विपक्ष के भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों को निराधार बताया. उन्होंने कहा कि यदि भाजपा के पास भ्रष्टाचार से जुड़े ठोस मामले हैं तो उसे दस्तावेजों के साथ सदन में आना चाहिए. नेगी ने कहा कि चार्जशीट की परंपरा भाजपा ने शुरू की और इसके माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है.
धारा 118 पर उन्होंने कहा कि इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा शासनकाल में उद्योगों के लिए दी गई जमीन पर आज तक उद्योग स्थापित नहीं हो पाए हैं, जबकि मौजूदा सरकार धारा 118 की अवहेलना के मामलों में कार्रवाई कर रही है. नेगी ने केंद्र सरकार पर उद्योगपतियों अंबानी और अडानी को लाभ पहुंचाने के आरोप भी लगाए. इस बयान पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई और सदन में हंगामा हुआ.
अनिरुद्ध सिंह ने भी विपक्ष पर किया पलटवार
पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि विपक्ष को उम्मीद थी कि सरकार नियम-67 के तहत लाए गए प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन सरकार ने ऐसा किया. उन्होंने कहा कि सरकार के चार साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन किसी विधायक या मंत्री पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप साबित नहीं हुआ है. सरकार धारा 118 में संशोधन करने जा रही है, ताकि इसके नाम पर सक्रिय दलालों पर अंकुश लगाया जा सके. उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रस्ताव लाने के बावजूद वह सदन में कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं कर पाया.
इलेक्ट्रिक बसों और हमीरपुर बस अड्डे पर भी बहस
रणधीर शर्मा ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि बसें बिना ट्रायल के खरीदी गईं, लेकिन अब कई बसें खड़ी हैं और जनता को परेशानी हो रही है. उन्होंने हमीरपुर बस अड्डे का मामला उठाते हुए कहा कि विपक्ष को हाल ही में पता चला कि अब इसका निर्माण सामान्य प्रशासन विभाग करवा रहा है.
भाजपा विधायक जीत राम कटवाल ने भी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर सवाल उठाए. उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि रिडो पुल की अप्रोच रोड के निर्माण के लिए जरूरत से ज्यादा खनन किया गया है. उन्होंने बताया कि टिहरी पुल चार साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि चार साल पहले बजट उपलब्ध होने के बावजूद क्षेत्र में ट्रांसफार्मर नहीं लगाए गए हैं.
मेडिकल डिवाइस पार्क पर जयराम ठाकुर ने मांगा जवाब
राजस्व मंत्री के जवाब के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों से सरकार में हड़कंप मचा हुआ है. जयराम ने आरोप लगाया कि अधिकारियों से यह पूछा जा रहा है कि विपक्ष तक आंकड़े कैसे पहुंच रहे हैं. उन्होंने मेडिकल डिवाइस पार्क के आवंटन में पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस सरकार में झूठ बोलने की शुरुआत मुख्यमंत्री से हुई है.
इस पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जवाब देते हुए कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क में अभी तक किसी तरह का आवंटन नहीं हुआ है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि आवंटन किया जाता है तो वह बाजार दर या नीलामी प्रक्रिया के तहत ही होगा.
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