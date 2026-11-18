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धारा 118 से इलेक्ट्रिक बसों तक भ्रष्टाचार के आरोपों पर गूंजी विधानसभा, तपोवन में तीसरे दिन सत्ता पक्ष-विपक्ष में हुई तीखी बहस

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को भ्रष्टाचार, धारा 118 और कथित बेनामी जमीन सौदों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए. नियम-67 के तहत हुई चर्चा में भाजपा विधायकों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को भ्रष्टाचार का केंद्र बताया. वहीं, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विपक्ष के आरोपों को निराधार करार देते हुए पलटवार किया. इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, हमीरपुर बस अड्डे के निर्माण, टेंडर प्रक्रिया, अधिकारियों की नियुक्तियों और विकास कार्यों में देरी को लेकर भी सदन में तीखी नोकझोंक हुई.

भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने प्रदेश में धारा 118 के कथित दुरुपयोग और बेनामी जमीन सौदों का मामला उठाया. उन्होंने पालमपुर के बनूरी में करीब 150 कनाल जमीन की कथित धोखाधड़ी से हुई खरीद-फरोख्त का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि संबंधित राजस्व अधिकारियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने गगल एयरपोर्ट के समीप रछियालू में नौ लोगों की ओर से कथित फर्जी कृषक प्रमाणपत्रों के आधार पर करोड़ों रुपये की जमीन खरीदने का मामला भी उठाया. परमार ने कहा कि इससे जुड़े तथ्यों को जल्द जनता के सामने लाया जाएगा.

उन्होंने पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय की हजारों बीघा जमीन को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए. परमार ने कांग्रेस की चुनावी गारंटियों पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय 28 लाख परिवारों को गारंटियों का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब महिला सम्मान निधि को साढ़े तीन लाख महिलाओं तक सीमित रखने की बात हो रही है. उन्होंने युवाओं, किसानों और बागवानों से जुड़े वादों पर भी सरकार से जवाब मांगा.

कर्ज और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सरकार को घेरा

परमार ने प्रदेश सरकार से कर्ज पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की. उन्होंने पूछा कि सरकार की ओर से लिया जा रहा कर्ज कहां खर्च किया जा रहा है. साथ ही आरोप लगाया कि प्रदेश की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है. स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि अस्पतालों में पट्टी, सीरिंज और पैरासिटामोल जैसी सामान्य दवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं. उन्होंने दावा किया कि जन औषधि योजना के तहत केंद्र से मिले 235 करोड़ रुपये में से 45 करोड़ रुपये खर्च नहीं हो पाए. परमार ने टांडा मेडिकल कॉलेज में लैप्रोस्कोपिक उपकरण खराब पड़े होने और करोड़ों रुपये की लागत से खरीदे गए रोबोटिक उपकरणों से आम जनता को मिल रहे लाभ पर भी सवाल उठाए.

रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय पर लगाए आरोप

भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि उन्होंने विधानसभा में जो आरोप लगाए हैं, सरकार उनका तथ्यात्मक खंडन नहीं कर पाई है. उन्होंने दावा किया कि उनके आरोप राजनीतिक आधार पर नहीं, बल्कि सरकारी नोटिफिकेशन, दस्तावेजों और विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब पर आधारित हैं. रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का केंद्र मुख्यमंत्री कार्यालय बन गया है और वहीं से इसे बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, बस अड्डों के निर्माण, बिजली विभाग और कृषि विपणन बोर्ड से जुड़े मामलों में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया. उनका कहना था कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीद अब परिवहन विभाग के बजाय सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के माध्यम से करवाई जा रही है. उन्होंने खरीद समिति में शामिल सदस्यों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि परिवहन मंत्री को ही समिति में जगह नहीं दी गई.

रणधीर शर्मा ने बस अड्डा विकास प्राधिकरण को समाप्त कर बस अड्डों के निर्माण के लिए पीपीपी मॉडल अपनाने के फैसले पर भी सरकार से जवाब मांगा. उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली विभाग से जुड़ी फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचती रही हैं. कृषि विपणन बोर्ड के मामलों में मंत्री को बाईपास कर फाइलें सीधे मुख्यमंत्री तक भेजने और दुकानों के आवंटन में भाई-भतीजावाद के आरोप भी लगाए.

टेंडर प्रक्रिया और अधिकारियों की नियुक्तियों पर सवाल

रणधीर शर्मा ने टेंडर प्रक्रिया में बदलाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले एक लाख रुपये से अधिक के कार्यों में ऑनलाइन टेंडरिंग की व्यवस्था थी, लेकिन लोक निर्माण विभाग में इसकी सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है. उनके अनुसार इससे ऑफलाइन टेंडरिंग की गुंजाइश बढ़ी है. उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े कार्यों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है.

अपने विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने दावा किया कि ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 16 कार्यों को एक साथ मिला दिया गया था. उन्होंने कहा कि यह सड़क निर्माण कार्य केंद्र के बजट से होना था और उनके मामला उठाने के बाद इसका काम रोक दिया गया. रणधीर शर्मा ने जांच के दायरे में चल रहे अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करने और ओडीआई सूची में शामिल अधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां देने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति और बिलासपुर के एक पर्यटन प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया.

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