तीन साल में हिमाचल में डॉग बाइट के 3.26 लाख मामले, 11 लोगों की रेबीज से संदिग्ध मौत

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार की ओर से प्रदेश में डॉग बाइट्स के मामले की जानकारी दी गई.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 5:59 PM IST

शिमला: हाल ही में ऊपरी शिमला के रोहड़ू में एक बच्ची को कुत्ते ने काट खाया. लड़की की आंख के पास गहरा घाव आया है. अक्सर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों से डॉग बाइट के केस सामने आते रहते हैं. पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में तीन साल की अवधि में स्ट्रीट डॉग्स की बाइट के लाखों मामले दर्ज किए गए हैं.

तीन साल की अवधि में 31 अक्टूबर तक हिमाचल प्रदेश में डॉग बाइट के 3 लाख 26 हजार 170 मामले दर्ज हुए हैं. प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में डॉग बाइट के 54 हजार से अधिक केस देखने में आए. चिंता की बात है कि लाइलाज रेबीज से 11 संदिग्ध मौतों के मामले में हैं. हालांकि ये संदिग्ध मौतें हैं और प्रयोगशाला के प्रमाणित नहीं हैं. अलबत्ता प्रयोगशाला प्रमाणित रेबीज से मौत की एक भी घटना नहीं पाई गई है.

ये आंकड़े हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन में सामने आई है. दरअसल, गगरेट के कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने राज्य में तीन साल की अवधि में रेबीज से मौतों का ब्यौरा पूछा था. इस सवाल का जवाब स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दिया गया. सरकार की तरफ से दिए गए जवाब में बताया गया कि इस अवधि में रेबीज से प्रयोगशाला प्रमाणित कोई मौत नहीं हुई है. आगे बताया गया कि इस दौरान रेबीज से 11 संदिग्ध डेथ हुई हैं. इनमें कांगड़ा जिला में रेबीज से संदिग्ध मौत के 6, शिमला में 3 व हमीरपुर तथा सिरमौर में एक-एक मौत दर्ज की गई. हालांकि ये प्रयोगशाला प्रमाणित रेबीज से मौतें नहीं हैं.

किस जिला में कितने केस?

डॉग बाइट को लेकर जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में 54,649, बिलासपुर में 15801, चंबा में 26246, हमीरपुर में 16976, किन्नौर में 5236, कुल्लू में 24522, लाहौल-स्पीति में 3608, मंडी में 25072, शिमला में 52695, सिरमौर में 26794, सोलन में 43447 व ऊना में 31124 डॉग बाइट के केस दर्ज किए गए. यहां जिक्र करना जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश के ही महामारी विशेषज्ञ डॉ. ओमेश भारती ने रेबीज की रोकथाम का सबसे सस्ता उपाय खोज निकाला है. इसके लिए डॉ. ओमेश भारती को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है. अब रेबीज से रोकथाम के लिए लगाए जाने वाला टीका निशुल्क है.

