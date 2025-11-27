ETV Bharat / state

'पंचायत चुनावों को टालने के लिए लागू किया गया डिजास्टर एक्ट', BJP का सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप

आखिर हिमाचल में पंचायत चुनाव में देरी क्यों हो रही है और विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को क्यों चौतरफा घेर रही है?

Opposition walks out over postponement of Panchayat Raj elections
पंचायती राज चुनाव टलने पर विपक्ष ने की सरकार के खिलाफ नारेबाजी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 11:17 PM IST

4 Min Read
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी पंचायत चुनाव को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नियम 67 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन (गुरुवार, 27 नवंबर को) जोरदार हंगामा हुआ. पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव टालने के मुद्दे पर विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया. बाहर आकर विपक्ष ने मुख्यमंत्री के जवाबों को भ्रामक बताया और सरकार पर चुनाव से भागने का आरोप लगाया.

'चुनाव न करवाने की मंशा लाया गया आपदा कानून'

सदन से बाहर आकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "हमने नियम 67 के तहत यह प्रश्न उठाया था कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं. हमने मुख्यमंत्री से स्पष्ट जवाब मांगा था, मगर मुख्यमंत्री ने बार-बार आपदा प्रबंधन कानून का हवाला देकर यह संकेत देने की कोशिश की कि यह कानून चुनाव आयोग से भी ऊपर है. जब उनसे पूछा गया कि यह आपदा कानून कब तक लागू रहेगा. कितने महीने, कितने साल तो मुख्यमंत्री कोई निश्चित समय अवधि नहीं बता पाए."

'सत्ता बचाने के नियम-कानून का दुरुपयोग कर रही सरकार'

इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि, मुख्यमंत्री का कहना है कि जब तक यह एक्ट लागू रहेगा, पंचायत चुनाव नहीं होंगे. इससे बड़ी कंफ्यूजन पैदा हुई है कि सरकार चुनाव करवाना ही नहीं चाहती. कारण साफ है. प्रदेश में कांग्रेस की लोकप्रियता तेजी से गिर रही है और चुनाव होने पर उन्हें जनता का सामना करना पड़ेगा. प्रदेश की स्थिति अब वैसी ही बनती जा रही है जैसी 1975 में इमरजेंसी के दौरान थी. सत्ता बचाने के लिए नियम-कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है. सरकार के इस रवैए का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा.

चुनाव टालने के लिए लागू किया डिज्साटर एक्ट: रणधीर शर्मा

वहीं, इस मुद्दे पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने भी प्रदेश की सुखविंदर सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, "मुख्यमंत्री सदन के बाहर ही नहीं, बल्कि अब सदन के अंदर भी जनता और विधायकों को गुमराह कर रहे हैं. डिज़ास्टर एक्ट 8 अक्टूबर 2025 को लगाया गया, जबकि सरकार ने इससे पहले ही चुनाव प्रक्रिया को रोकने की कवायद शुरू कर दी थी. 11 जुलाई को सभी शहरी निकायों में रोस्टर (वार्ड आरक्षण) फाइनल होना था. लेकिन, 10 जुलाई को शहरी विकास विभाग ने पत्र जारी कर प्रक्रिया रोक दी. उस समय डिज़ास्टर एक्ट लागू ही नहीं था."

'डिजास्टर एक्ट का बहाना बना रही सरकार'

रणधीर शर्मा ने कहा है कि, "सरकार डिज़ास्टर एक्ट का बहाना बना रही है. सच यह है कि चुनावों को टालने के लिए ही डिज़ास्टर एक्ट लागू किया गया है."

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

CM सुक्खू ने बताया कब होंगे पंचायत चुनाव?

वहीं, पंचायत चुनाव को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि, "डिजास्टर एक्ट के तहत सरकार को पंचायतों की प्रभावित सड़कों को ठीक करने के साथ आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचानी है. अभी तक सभी प्रभावितों को राहत नहीं पहुंची है और सड़कें भी पूरी तरह नहीं खुली हैं. इसके अलावा प्रदेश में अभी स्कूलों की परीक्षाएं होनी हैं, ऐसे में अभी हम पंचायत चुनाव कराएं तो इसमें शिक्षक लग जाएंगे. इसलिए आपदा राहत को पूरा करने के बाद ही पंचायती राज चुनाव करवाएं जाएंगे."

