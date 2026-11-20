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हिमाचल में बिजली हादसों में 56 लोगों की गई जान, 96 घायल, मुआवजे पर ₹3.39 करोड़ खर्च

हिमाचल में बिजली दुर्घटनाएं ( IANS )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन सालों में बिजली लाइनों और ट्रांसफार्मरों की मरम्मत एवं रखरखाव के दौरान हुए हादसों सहित अन्य बिजली दुर्घटनाओं में कुल 56 लोगों की मौत हुई है, जबकि 96 लोग घायल हुए हैं. भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज के सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में दी. उन्होंने बताया कि इन हादसों में जान गंवाने वालों के परिवारों और घायलों को हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की ओर से कुल 3 करोड़ 39 लाख 92 हजार 192 रुपए का मुआवजा दिया गया है. उन्होंने बताया कि दुर्घटनाओं की जांच में अब तक किसी भी मामले में विभागीय लापरवाही प्रमाणित नहीं हुई है. इसलिए किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ विभागीय या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है. हालांकि, एक दुर्घटना के मामले में विभागीय जांच अभी जारी है.

भरमौर में दो और पांगी में एक व्यक्ति की मौत