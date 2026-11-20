हिमाचल में बिजली हादसों में 56 लोगों की गई जान, 96 घायल, मुआवजे पर ₹3.39 करोड़ खर्च
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में भरमौर के विधायक ने पूछा बिजली दुर्घटनाओं में मौत और घायलों का आंकड़ा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 8:57 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन सालों में बिजली लाइनों और ट्रांसफार्मरों की मरम्मत एवं रखरखाव के दौरान हुए हादसों सहित अन्य बिजली दुर्घटनाओं में कुल 56 लोगों की मौत हुई है, जबकि 96 लोग घायल हुए हैं. भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज के सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में दी. उन्होंने बताया कि इन हादसों में जान गंवाने वालों के परिवारों और घायलों को हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की ओर से कुल 3 करोड़ 39 लाख 92 हजार 192 रुपए का मुआवजा दिया गया है. उन्होंने बताया कि दुर्घटनाओं की जांच में अब तक किसी भी मामले में विभागीय लापरवाही प्रमाणित नहीं हुई है. इसलिए किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ विभागीय या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है. हालांकि, एक दुर्घटना के मामले में विभागीय जांच अभी जारी है.
भरमौर में दो और पांगी में एक व्यक्ति की मौत
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिखित जवाब में बताया कि भरमौर और पांगी क्षेत्र में भी बिजली दुर्घटनाओं के मामले सामने आए हैं. साल 2023-24 में दोनों क्षेत्रों में कोई मौत या घायल होने का मामला दर्ज नहीं हुआ. साल 2024-25 में भरमौर में एक व्यक्ति घायल हुआ, जबकि साल 2025-26 में भरमौर में एक व्यक्ति की मौत हुई. साल 2026-27 में 26 अक्टूबर तक भरमौर और पांगी में एक-एक व्यक्ति की मौत दर्ज की गई. इस तरह तीन सालों की अवधि में भरमौर में दो लोगों की मौत और एक व्यक्ति घायल हुआ, जबकि पांगी में एक व्यक्ति की मौत हुई.
3.17 करोड़ रुपए मृतकों के परिजनों को दिए
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि हादसों के बाद प्रभावित परिवारों और घायलों को राहत देने के लिए बिजली बोर्ड की ओर से कुल 3,39,92,192 रुपए की मुआवजा राशि वितरित की गई है. इसमें मृतकों के आश्रितों को 3,17,85,192 रुपए और घायलों को 22,07,000 रुपए दिए गए हैं. मुआवजा वितरण विभागीय प्रक्रिया के तहत किया जाता है. संबंधित मामलों में जरूरी औपचारिकताएं और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमानुसार समय-समय पर भुगतान किया जाता है.