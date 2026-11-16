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सीएम, मंत्रियों, माननीयों व अफसरों के वेतन-भत्तों आदि पर एक साल का खर्च 43.22 करोड़, 4.35 करोड़ टीए-डीए

हिमाचल प्रदेश विधानसभा तपोवन ( ETV Bharat )

शिमला/तपोवन: हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित मंत्रियों, विधायकों, नौकरशाहों के वेतन-भत्तों व अन्य खर्चों पर एक साल में सरकार ने 43 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया. ये खर्च वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 31 जनवरी 2026 तक की अवधि का है. हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सेशन के पहले दिन भाजपा विधायक प्रकाश राणा का तारांकित सवाल लगा था. इस सवाल में प्रकाश राणा एक वित्तीय वर्ष में जनवरी 2026 तक सीएम, मंत्रियों, विधायकों व अफसरों के वेतन-भत्तों, टेलीफोन बिल, चिकित्सा बिलों पर हुए खर्च की जानकारी चाह रहे थे.

मामला सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ा था तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से इस सवाल का लिखित जवाब दिया गया. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से दी गई लिखित जानकारी के अनुसार एक साल में सीएम, कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों व सचिवालय में तैनात आईएएस अफसरों आदि के वेतन-भत्तों व अन्य मदों पर 43.22 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आया है. इसमें से अकेले वेतन-भत्तों का ही खर्च 26.34 करोड़ रुपए से अधिक है.