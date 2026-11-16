सीएम, मंत्रियों, माननीयों व अफसरों के वेतन-भत्तों आदि पर एक साल का खर्च 43.22 करोड़, 4.35 करोड़ टीए-डीए
Himachal Assembly winter session 2026: हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र में सीएम सुक्खू मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों के वेतन और अन्य खर्चों का रखा ब्यौरा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 5:17 PM IST
शिमला/तपोवन: हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित मंत्रियों, विधायकों, नौकरशाहों के वेतन-भत्तों व अन्य खर्चों पर एक साल में सरकार ने 43 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया. ये खर्च वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 31 जनवरी 2026 तक की अवधि का है. हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सेशन के पहले दिन भाजपा विधायक प्रकाश राणा का तारांकित सवाल लगा था. इस सवाल में प्रकाश राणा एक वित्तीय वर्ष में जनवरी 2026 तक सीएम, मंत्रियों, विधायकों व अफसरों के वेतन-भत्तों, टेलीफोन बिल, चिकित्सा बिलों पर हुए खर्च की जानकारी चाह रहे थे.
मामला सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ा था तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से इस सवाल का लिखित जवाब दिया गया. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से दी गई लिखित जानकारी के अनुसार एक साल में सीएम, कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों व सचिवालय में तैनात आईएएस अफसरों आदि के वेतन-भत्तों व अन्य मदों पर 43.22 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आया है. इसमें से अकेले वेतन-भत्तों का ही खर्च 26.34 करोड़ रुपए से अधिक है.
इसके अलावा चिकित्सा प्रतिपूर्ति यानी मेडिकल रिंबर्समेंट का खर्च 81.60 लाख रुपए आया है. टेलीफोन भत्ते का खर्च कुल मिलाकर सभी का 86.93 लाख रुपए से अधिक है. इसी प्रकार टीए-डीए का खर्च 4.35 करोड़ रुपए आया है. इन सभी पर 3.08 लाख रुपए न्यूज पेपर व लाइब्रेरी खर्च किया गया. सीएम, मंत्रियों व अफसरों के वाहन खर्च का कुल बिल एक साल में 7.58 करोड़ रुपए से अधिक का दर्ज किया गया है. प्रशासनिक सुविधाओं पर 3.22 करोड़ रुपए खर्चे गए हैं. इस तरह से उक्त सभी मदों का कुल खर्च 43 करोड़, 22 लाख, 26 हजार 226 रुपए आया है.
उल्लेखनीय है कि इस समय हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, कैबिनेट मंत्री जगत नेगी, अनिरुद्ध सिंह, रोहित ठाकुर, हर्षवर्धन चौहान, विक्रमादित्य सिंह, चंद्र कुमार, यादविंद्र सिंह गोमा सहित विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया हैं. कुल विधायकों की संख्या 68 है. इसमें से सीएम, डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्रियों व विधानसभा स्पीकर को माइनस किया जाए तो बाकी संख्या विधायकों की होगी. इसके अलावा सचिवालय में मुख्य सचिव के अलावा प्रशासनिक सचिवों का वेतन व खर्चे भी 43 करोड़ रुपए में शामिल हैं.
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