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'4 साल में जमकर भ्रष्टाचार, बिना टेंडर चहेतों को बांटी संपत्तियां', सुधीर शर्मा का सुक्खू सरकार पर तीखा हमला

भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ( ETV Bharat )

धर्मशाला: हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है. ऐसे में पक्ष और विपक्ष में आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है. इसी कड़ी में धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, सरकारी संपत्तियों की बंदरबांट और प्रशासनिक कुप्रबंधन के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने विधायक विक्रम ठाकुर के साथ नियम-67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाकर प्रदेश में कथित भ्रष्टाचार के मामलों पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर जवाब देने के बजाय खुद को क्लीन चिट देने में जुटी है.

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