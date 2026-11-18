'4 साल में जमकर भ्रष्टाचार, बिना टेंडर चहेतों को बांटी संपत्तियां', सुधीर शर्मा का सुक्खू सरकार पर तीखा हमला
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 11:03 AM IST
धर्मशाला: हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है. ऐसे में पक्ष और विपक्ष में आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है. इसी कड़ी में धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, सरकारी संपत्तियों की बंदरबांट और प्रशासनिक कुप्रबंधन के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने विधायक विक्रम ठाकुर के साथ नियम-67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाकर प्रदेश में कथित भ्रष्टाचार के मामलों पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर जवाब देने के बजाय खुद को क्लीन चिट देने में जुटी है.
HPTDC के 18 होटलों को लीज पर देने पर साधा निशाना
सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि पीटरहॉफ और शिमला बाईपास स्थित हिमुडा के व्यावसायिक परिसरों को बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाए बाजार मूल्य से करीब 75 प्रतिशत कम कीमत पर चहेतों को आवंटित किया गया. उन्होंने दावा किया कि इसमें पार्टी हाईकमान के दबाव की भी भूमिका रही है. इसके अलावा एचपीटीडीसी के 18 होटलों को लीज पर देने, धारा-118 के कथित उल्लंघन और भू-माफिया की सक्रियता का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कांगड़ा एयरपोर्ट के आसपास, हरियाणा के करनाल और कसौली में बेनामी संपत्तियां खरीदे जाने के भी आरोप लगाए.
BJP विधायक ने इन मुद्दों पर सरकार से मांगा जवाब
भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने शिमला के नालदेहरा में करीब 30 करोड़ रुपये की जमीन की रातों-रात रजिस्ट्री करवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें रेरा और टीसीपी की अनुमति से जुड़े नियमों की अनदेखी की गई. धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के नीचे खड्ड की जमीन पर कथित कब्जे और बिना नक्शा पास करवाए फ्लैट निर्माण का मामला भी उन्होंने उठाया. इसके साथ ही सर्व शिक्षा अभियान, खाद्य आपूर्ति विभाग के राशन वितरण और मंदिरों की जमीनों पर कथित अवैध कब्जों को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा.
"सरकार को जल्द श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, लेकिन उसमें राजनीतिक आरोपों के बजाय ठोस तथ्य और प्रमाण होने चाहिए. सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है. कई विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व से असंतुष्ट हैं." - सुधीर शर्मा, भाजपा विधायक
मुख्यमंत्री के आरोपों पर विधायक का पलटवार
पूर्व सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के गर्भाशय निकालने से जुड़े आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान मुख्यमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप नहीं हैं. अगर वास्तव में ऐसी घटनाएं हुई थीं तो सरकार ने अब तक संबंधित अस्पतालों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? उन्होंने इसे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया.
'हाईकमान को खुश करने के लिए राजनीतिक कवायद'
वहीं, महिलाओं को 1500 रुपये देने की योजना पर भी उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि शुरुआत में सभी महिलाओं को लाभ देने की बात कही गई थी, लेकिन अब इसमें कई शर्तें लगा दी गई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि यह योजना केवल हाईकमान को खुश करने के लिए की गई राजनीतिक कवायद बनकर रह गई है. सुधीर शर्मा ने कहा कि सरकार होर्डिंग हटाकर या प्रचार के जरिए सच्चाई को छिपा नहीं सकती, क्योंकि जनता के सामने प्रदेश की वास्तविक स्थिति आ चुकी है.