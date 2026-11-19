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'हिमाचल की महिलाओं को 1500 नहीं देने होंगे 72 हजार, आधी आबादी को 4 साल से इंतजार'

भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

धर्मशाला: हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की कांग्रेस की चुनावी गारंटी को लेकर सियासत गरमा गई है. भाजपा ने आज इस मुद्दे पर विधानसभा के अंदर और बाहर, दोनों मोर्चों पर कांग्रेस सरकार को घेरा. विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के चार साल के 72 हजार रुपये देने की मांग उठाई. वहीं, दूसरी तरफ जोरावर स्टेडियम में भाजपा महिला मोर्चा भी जनसम्मेलन के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी में है.

"कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की गारंटी दी थी. आज सरकार को सत्ता में आए चार साल होने जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश की लाखों महिलाएं आज भी इस इंतजार में हैं कि उन्हें उनका अधिकार कब मिलेगा." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष