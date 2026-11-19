'हिमाचल की महिलाओं को 1500 नहीं देने होंगे 72 हजार, आधी आबादी को 4 साल से इंतजार'
हिमाचल विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर लगाए नारे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 1:31 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 1:37 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की कांग्रेस की चुनावी गारंटी को लेकर सियासत गरमा गई है. भाजपा ने आज इस मुद्दे पर विधानसभा के अंदर और बाहर, दोनों मोर्चों पर कांग्रेस सरकार को घेरा. विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के चार साल के 72 हजार रुपये देने की मांग उठाई. वहीं, दूसरी तरफ जोरावर स्टेडियम में भाजपा महिला मोर्चा भी जनसम्मेलन के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी में है.
"कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की गारंटी दी थी. आज सरकार को सत्ता में आए चार साल होने जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश की लाखों महिलाएं आज भी इस इंतजार में हैं कि उन्हें उनका अधिकार कब मिलेगा." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष
अब तक क्यों नहीं मिला महिलाओं को लाभ ?
विधानसभा परिसर में भाजपा विधायकों ने कांग्रेस सरकार को महिलाओं से किए गए 1500 रुपये प्रतिमाह के वादे की याद दिलाई. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की गारंटी दी थी, तो अब तक सभी पात्र महिलाओं को इसका लाभ क्यों नहीं मिला? भाजपा नेताओं का तर्क है कि चार साल के हिसाब से प्रत्येक महिला के 72 हजार रुपये बनते हैं. ऐसे में भाजपा ने सरकार से मांग की है कि महिलाओं को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि उनका बकाया भुगतान भी किया जाए.
"चार साल के हिसाब से प्रत्येक महिला के 72 हजार रुपये बनते हैं. हमारा सरकार से सीधा सवाल है कि महिलाओं से किया गया वादा कब पूरा होगा? कांग्रेस ने महिलाओं के नाम पर वोट मांगे थे, अब उन्हें जवाब देना चाहिए." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष
भाजपा महिला मोर्चा का जनसम्मेलन
जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा की मांग है कि प्रदेश की सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएं और अब तक की बकाया राशि का भी भुगतान किया जाए. वहीं, विधानसभा के बाहर भी भाजपा ने इसी मुद्दे पर मोर्चा खोलने की तैयारी की है. धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में आज दोपहर बाद भाजपा महिला मोर्चा का जनसम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. इसके जरिए महिला मोर्चा कांग्रेस सरकार को 1500 रुपये प्रतिमाह देने की चुनावी गारंटी याद दिलाएगा.
28 लाख महिलाओं को मिले ये लाभ
भाजपा का कहना है कि प्रदेश की चुनिंदा महिलाओं तक इस योजना का लाभ सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रदेश की सभी 28 लाख महिलाओं को इस गारंटी का लाभ मिलना चाहिए. कुल मिलाकर धर्मशाला में आज भाजपा का विरोध दो मोर्चों पर दिखाई दे रहा है. विधानसभा के भीतर भाजपा विधायक और बाहर जोरावर स्टेडियम में महिला मोर्चा, दोनों ही महिलाओं को 1500 रुपये देने की गारंटी पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं.