हिमाचल में कितने BPL परिवार? इन मापदंडों पर चयन, नहीं शामिल होंगे ये परिवार
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बताया गया कि प्रदेश में किन मापदंड के अनुसार बीपीएल सूची में परिवारों को शामिल किया जाता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 3:30 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 3:41 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवारों के चयन के मापदंड भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002- 07) में जारी BPL सर्वे गाइडलाइन-2002 पर आधारित है. हिमाचल में BPL परिवारों की सर्वेक्षण प्रक्रिया साल 2003 में शुरू की गई थी. 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए BPL परिवारों के चयन के लिए सर्वेक्षण अंको के आधार पर किया गया, जिसमें प्रत्येक परिवार को 13 सामाजिक आर्थिक मानकों के आधार पर प्रत्येक मानक में 0 से 4 अंक देकर उनकी स्थिति दर्शाई गई. ये जानकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह द्वारा विधानसभा में नाचन विधायक विनोद कुमार के पूछे गए सवाल के जवाब में दी.
BPL सर्वेक्षण के सामाजिक आर्थिक मानक
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मुताबिक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित कुल 11,82,926 ग्रामीण परिवारों का सर्वेक्षण किया गया था. इन 13 सामाजिक आर्थिक मानकों के आधार पर सूचना इकट्ठी की.
- क्रियाशील जोत की भूमि का आकार समूह (Operational holding land Size group)
- मकान का प्रकार
- सामान्यतः पहनने के कपड़ों की उपलब्धता
- भोजन की सुनिश्चितता
- स्वच्छता
- उपभोक्ता चिरस्थायी सामान का स्वामित्व (Ownership of durable goods)
- उच्चतम साक्षर व्यस्क की साक्षरता स्थिति
- परिवार मजदूरी बल की स्थिति
- आजीविका का साधन
- बच्चों की स्थिति
- ऋण की स्थिति
- परिवार में प्रवास का कारण
- सहायता की प्राथमिकता
BPL में इन परिवारों का नहीं होगा चयन
साल 2007 में ग्राम सभाओं के अप्रूवल के बाद BPL सूचियों को अंतिम रूप दिया गया. वहीं, इन श्रेणी में आने वाले परिवारों को BPL सूची में शामिल नहीं किया जाएगा.
- ऐसे परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा असिंचित भूमि या 1 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित भूमि हो.
- ऐसे परिवार जिनके पास बड़े आकार का पक्का घर हो.
- ऐसे परिवार जो आयकर देते हो.
- ऐसे परिवार जिनके पास 4 पहिया वाहन जैसे की कार, मोटर, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक और बस इत्यादि हो.
- ऐसे परिवार जिनकी वेतन, पेंशन, मानदेय, मजदूरी, व्यवसाय इत्यादि से रेगुलर मासिक आय ₹2500 से ज्यादा हो.
- ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी में रेगुलर या अनुबंध पर कार्यरत हो.
वर्तमान समय में BPL सूची में शामिल परिवार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अनुसार प्रदेश में BPL सूची में पहले से शामिल परिवारों की स्थिति वैसी ही है. वर्तमान में प्रदेश में कुल 2,60,060 परिवार BPL सूची में चयनित हैं. विभाग के मुताबिक वर्तमान समय में बिलासपुर जिले में 16,312 परिवार, चंबा जिले में 45,785 परिवार, हमीरपुर जिले में 15,764 परिवार, कांगड़ा जिले में 56,730 परिवार, कुल्लू जिले में 10,828 परिवार, किन्नौर जिले में 1973 परिवार, लाहौल-स्पीति जिले में 1522 परिवार, शिमला जिले में 29,796 परिवार, मंडी जिले में 39,682 परिवार, सिरमौर जिले में 12,367 परिवार, सोलन जिले में 15,858 परिवार, ऊना जिले में 13,443 परिवार BPL सूची में शामिल हैं.
|BPL परिवारों की सूची
|जिला
ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित
BPL परिवार लक्ष्य
31-03-2025 को
BPL परिवारों की संख्या
|कुल BPL परिवार
|बिलासपुर
|17,156
|17,071
|16,312
|चंबा
|46,393
|45,785
|45,785
|हमीरपुर
|18,337
|15,766
|15,764
|कांगड़ा
|58,816
|56,841
|56,730
|कुल्लू
|11,320
|10,828
|10,828
|किन्नौर
|2,824
|2,275
|1,973
|लाहौल-स्पीति
|2,400
|1,522
|1,522
|शिमला
|31,553
|30,233
|29,796
|मंडी
|40,178
|39,702
|39,682
|सिरमौर
|13,462
|12,391
|12,367
|सोलन
|17,221
|15,983
|15,858
|ऊना
|14,370
|13,445
|13,443
|कुल
|2,74,030
|2,61,842
|2,60,060