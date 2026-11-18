ETV Bharat / state

हिमाचल में कितने BPL परिवार? इन मापदंडों पर चयन, नहीं शामिल होंगे ये परिवार

हिमाचल में बीपीएल परिवार ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवारों के चयन के मापदंड भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002- 07) में जारी BPL सर्वे गाइडलाइन-2002 पर आधारित है. हिमाचल में BPL परिवारों की सर्वेक्षण प्रक्रिया साल 2003 में शुरू की गई थी. 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए BPL परिवारों के चयन के लिए सर्वेक्षण अंको के आधार पर किया गया, जिसमें प्रत्येक परिवार को 13 सामाजिक आर्थिक मानकों के आधार पर प्रत्येक मानक में 0 से 4 अंक देकर उनकी स्थिति दर्शाई गई. ये जानकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह द्वारा विधानसभा में नाचन विधायक विनोद कुमार के पूछे गए सवाल के जवाब में दी.

BPL सर्वेक्षण के सामाजिक आर्थिक मानक