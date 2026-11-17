विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, सरकार पर हिमाचल की संपत्तियों को बेचने के लगाए आरोप
नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में विपक्ष के विधायकों ने किया जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी, पीटरहॉफ और हिमाचल निकेतन का उठाया मामला.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 12:57 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 1:34 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को विपक्षी भाजपा ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायक दल ने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश की बहुमूल्य जमीनों और सार्वजनिक संपत्तियों को निजी निवेशकों के हवाले करने का आरोप लगाया और विधानसभा परिसर में जोरदार नारेबाजी की.
फर्जी रजिस्ट्रियों को लेकर लगाए ये आरोप
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि गगल एयरपोर्ट के पास करीब 200 कनाल जमीन की कथित तौर पर फर्जी रजिस्ट्रियां की गई हैं. कृषि संबंधी प्रमाण पत्रों और कृषक प्रमाण पत्रों के जाली इस्तेमाल के जरिए जमीन के बेनामी सौदे किए जाने की बात भी सामने आई है. भाजपा ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की. उन्होंने कहा कि करीब 1,500 बीघा जमीन निजी निवेशकों को देने का फैसला किया गया था, जिसका मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है. भाजपा का आरोप है कि कृषि शिक्षा और अनुसंधान जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए उपलब्ध करवाई गई जमीन को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश की जा रही है.
लैंड यूज को लेकर उठाए सवाल
इसके अलावा बलौरी और पटवार सर्कल के तहत जमीन के कथित बेनामी सौदों का मामला भी उठाया गया. भाजपा ने बद्दी क्षेत्र में बीबीएनडीए के तहत औद्योगिक उद्देश्य से आवंटित जमीन के उपयोग में बदलाव किए जाने का आरोप लगाया. नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि उद्योगों के लिए दी गई जमीन पर अब बहुमंजिला और आलीशान कोठियां बनाई जा रही हैं. उन्होंने सवाल किया कि अगर जमीन के लैंड यूज में बदलाव अधिकारियों के स्तर पर हुआ है, तो इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए.
"कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की महत्वपूर्ण जमीनों और सार्वजनिक संपत्तियों को निजी निवेशकों के हवाले करने के फैसले लिए जा रहे हैं. हिमाचल प्रदेश की जमीन और संपत्तियां प्रदेश की धरोहर हैं और इनके संरक्षण के लिए पार्टी संघर्ष करेगी. हिमाचल को बेचने नहीं देंगे और हिमाचल को बिकने नहीं देंगे." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष
पीटरहॉफ और हिमाचल निकेतन को लेकर उठाए सवाल
जयराम ठाकुर शिमला स्थित पीटरहॉफ की बुकिंग बंद किए जाने और दिल्ली स्थित हिमाचल निकेतन को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पीटरहॉफ को तोड़कर नए सिरे से विकसित करने और किसी बाहरी निवेशक को सौंपने की तैयारी की जा रही है. रेणुका बांध परियोजना के संदर्भ में दिल्ली में हासिल की गई जमीन पर तैयार हिमाचल निकेतन का उद्घाटन होने से पहले ही उसे निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी की जा रही है. उन्होंने सरकार से इन सभी मामलों पर सदन में जवाब देने और जनता के सामने पूरी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की.