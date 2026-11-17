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विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, सरकार पर हिमाचल की संपत्तियों को बेचने के लगाए आरोप

विधानसभा परिसर में भाजपा का विरोध ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को विपक्षी भाजपा ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायक दल ने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश की बहुमूल्य जमीनों और सार्वजनिक संपत्तियों को निजी निवेशकों के हवाले करने का आरोप लगाया और विधानसभा परिसर में जोरदार नारेबाजी की.

फर्जी रजिस्ट्रियों को लेकर लगाए ये आरोप