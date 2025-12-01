हिमाचल विधानसभा का विंटर सेशन, जानिए रेरा को लेकर कौन सा बड़ा बदलाव करने जा रही सुक्खू सरकार, आज आएगा संशोधन बिल
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन की कार्यवाही में सरकार ये विधेयक पेश करेगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 11:00 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विंटर सेशन में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार आज रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा के संदर्भ में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. धर्मशाला के तपोवन में चल रहे विंटर सेशन में ये रेरा से संबंधित एक बिल लाया जा रहा है. दो दिन के अवकाश के बाद सोमवार को फिर से शुरू हो रहे सेशन में रेरा के चेयरपर्सन व मेंबर्स के चयन से जुड़ी कमेटी को लेकर ये बिल लाया जा रहा है. टीसीपी विभाग के मंत्री राजेश धर्माणी भू-संपदा (विनियमन व विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक-2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) प्रस्तुत करेंगे. संशोधन बिल के अनुसार राज्य सरकार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरपर्सन व मेंबर्स के चयन के लिए गठित की जाने वाली कमेटी में मुख्य न्यायाधीश को हटाएगी, यानी चयन समिति में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कमेटी के मुखिया नहीं होंगे. उनकी जगह राज्य के मुख्य सचिव कमेटी को हेड करेंगे. ये संशोधन राज्य की सुक्खू सरकार लाने जा रही है. परिस्थितियां अगर ऐसी आती हैं कि रेरा के चेयरपर्सन के लिए मुख्य सचिव ने खुद ही आवेदन करना होगा तो उस स्थिति में राज्य सरकार किसी वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी को नामित कर सकती है.
इसके अलावा आज पेश किए जाने वाले संशोधन बिल में एक बदलाव चेयरपर्सन के कार्यकाल को लेकर भी किया जाना प्रस्तावित है. संशोधन के अनुसार रेरा के चेयरपर्सन का कार्यकाल 65 साल या नियुक्ति के साथ चार साल की अवधि के लिए होगा. उल्लेखनीय है कि अभी तक रेरा के चेयरपर्सन को सिलेक्ट करने वाली समिति के मुखिया हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं. सदस्यों में नगर नियोजन विभाग के सचिव व विधि विभाग के सचिव शामिल होते थे. उल्लेखनीय है कि राज्य के इससे पहले मुख्य सचिव रहे प्रबोध सक्सेना ने अपने मुख्य सचिव के कार्यकाल के दौरान ही रेरा के चेयरपर्सन के लिए आवेदन किया था. हालांकि मामला हाईकोर्ट में गया था, क्योंकि प्रबोध सक्सेना का नाम एक मामले में सामने आया था, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है. ऐसे में प्रबोध सक्सेना का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था. इस समय हिमाचल के पूर्व मुख्य सचिव रामदास धीमान रेरा के चेयरपर्सन हैं.
कर्मचारियों से जुड़ा एक्ट भी होगा पेश
इसके अलावा हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन में सोमवार को कर्मचारियों से जुड़ा विधेयक भी पेश किया जाएगा. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें (संशोधन विधेयक 2025) 2025 का विधेयक संख्यांक 20 को सदन में पेश करेंगे. इसी विधेयक में ये प्रावधान है कि आरएंडपी रूल्स (भर्ती व प्रमोशन नियम) में बदलाव के लिए पहले आपत्तियां व सुझाव मांगे जाते थे. अब इस प्रावधान को हटाया जाएगा. यानी आरएंडपी रूल्स में बदलाव करना होगा तो उसके लिए अब आपत्तियां व सुझाव मांगे जाने वाले प्रावधान को हटाया जाएगा. इससे भर्ती व पदोन्नति की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी से बचा जा सकेगा.