हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 8 बैठकों में 34 घंटे हुआ काम, 85% रही प्रोडक्टिविटी
धर्मशाला के तपोवन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज संपन्न हुआ.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 6:47 PM IST|
Updated : December 5, 2025 at 6:57 PM IST
धर्मशाला: कांगड़ा जिले के धर्मशाला के तपोवन में आयोजित हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज समापन हो गया. विधानसभा को अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है. 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक चले इस सत्र के दौरान कुल 8 बैठकों का आयोजन किया गया. विधानसभा अध्यक्ष ने इसे साल 2005 के बाद आयोजित सबसे लंबा शीतकालीन सत्र बताया. प्रेस से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि कई सालों बाद ये पहली बार हुआ है कि तपोवन में सत्र की 8 बैठकें सफलतापूर्वक आयोजित की गई. उन्होंने इसे विधानसभा की बढ़ती कार्यक्षमता और अनुशासन का सकारात्मक संकेत बताया.
85 प्रतिशत प्रोडक्टिविटी की हासिल
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि साल भर की आवश्यकता के अनुसार विधानसभा को 35 सीटिंग की जरूरत होती है. जिसमें से इस बार काफी सालों बाद पूरी संख्या के करीब पहुंचकर महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है. स्पीकर ने बताया कि इस सत्र में विधानसभा ने कुल 34 घंटे काम किया है और 85 प्रतिशत प्रोडक्टिविटी हासिल की है, जो कि देशभर की विधानसभाओं में सर्वोच्च उत्पादकता वाली श्रेणी में शामिल है.
"हिमाचल प्रदेश विधानसभा अपने कामकाज और उत्पादकता के लिए जानी जाती है. मौजूदा वित्तीय वर्ष में विधानसभा की उत्पादकता 98 प्रतिशत रही, जबकि पिछले साल यह 132 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, जो यह दर्शाता है कि सदन ने आवंटित समय से अधिक काम किया है." - कुलदीप सिंह पठानिया, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधानसभा
सत्र में 494 प्रश्नों का मिला जवाब
विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि प्रश्नकाल के दौरान सदन की ओर से करीब सभी तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए. समयाभाव के चलते जिन प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध नहीं हो सके, उनके लिए सरकार को निर्देश दिया गया है कि अगले सत्र के आरंभ में संबंधित सदस्यों को सभी सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाएं. सत्र की शुरुआत पहले दिन पूर्व विधायक स्व. डॉ. बाबू राम गौतम के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करके की गई. सत्र के दौरान कुल 494 प्रश्न (376 तारांकित एवं 118 अतारांकित) सरकार द्वारा उत्तर सहित प्रस्तुत किए गए. सत्र के दौरान नियम 61 के तहत 2, नियम 62 के तहत 10, नियम 67 के तहत 1, नियम 101 के तहत 2 और नियम 130 के तहत एक विषय पर चर्चा की गई. विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिए. 28 नवंबर और 4 दिसंबर को दो दिन गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए निर्धारित थे.
'90 से ज्यादा बिल पारित'
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सत्र की विधायी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि अब तक सदन में 14वीं विधानसभा में 90 से ज्यादा बिल पारित किए जा चुके हैं. इनमें से लगभग सभी बिलों को राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है. सिर्फ 5-6 बिल ही प्रक्रिया में लंबित है. विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि शीतकालीन सत्र में 6 सरकारी विधेयक पारित किए गए. बजट से संबंधित कार्य भी सफलतापूर्वक निपटाए गए.
"राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा नियम 75 के तहत भेजे गए प्रस्ताव सहित भाजपा सदस्य विपिन परमार द्वारा भेजे गए प्रपोजल को भी वे जांच रहे हैं. सारा रिकॉर्ड देखा जा रहा है. नियमों की परिधि में यह मामला कहां तक आता है, इसकी पूरी जांच के बाद ही सदन के पटल पर विस्तृत जानकारी रखी जाएगी." - कुलदीप सिंह पठानिया, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधानसभा
'धारा-118 संशोधन विधेयक के लिए गठित होगी कमेटी'
हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2025 को लेकर कहा कि "इस पर आज सदन में विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष ने भी भाग लिया. चर्चा के बाद यह सहमति बनी कि बिल को आगे अध्ययन के लिए सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए. अध्यक्ष ने बताया कि कमेटी जल्द गठित की जाएगी और कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करने के बाद सदन के पटल पर रखेगी." गौरतलब है कि धारा-118 संशोधन विधेयक, प्रदेश के विकास और भूमि संबंधी प्रावधानों को प्रभावित करता है.
'कांगड़ा के इतिहास में सबसे लंबा सत्र'
वहीं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा के इतिहास में यह अब तक का सबसे लंबा सत्र रहा है. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस सत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई, कई बार विपक्ष द्वारा वॉकआउट भी किए गए, लेकिन इसके बावजूद सदन ने कई अहम विधेयकों को पारित कर प्रदेश की दिशा में महत्वपूर्ण फैसले लिए.
"विपक्ष के नेताओं ने भी कई गंभीर विषयों को सदन में उठाया, जिससे सत्र अधिक सार्थक बना. जनहित से जुड़ी चर्चाओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया है. कि तपोवन में आयोजित यह ऐतिहासिक सत्र प्रदेश की राजनीति और विधायी प्रक्रिया के लिए मील का पत्थर साबित होगा" - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
सत्र संचालन में सहयोग के लिए स्पीकर ने किया सबका धन्यवाद
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि तपोवन में संपन्न ये शीतकालीन सत्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा. चर्चाओं की गंभीरता, विधायी कामकाज की प्रगति और उत्पादकता के रिकॉर्ड के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने इसे 'सफल और ऐतिहासिक' करार दिया. स्पीकर ने बताया कि सदस्यों के प्रश्नों के जरिए इस बार 690 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं. विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र संचालन में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सदन के सभी सदस्यों का धन्यवाद किया. इस दौरान उन्होंने विधानसभा सचिवालय, राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने दिन-रात मेहनत कर सत्र को सफल बनाया. उन्होंने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों की भी प्रशंसा की, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी उत्कृष्ट कार्य किया. इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सभी को क्रिसमस और नए वर्ष की शुभकामनाएं दीं.