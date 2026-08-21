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'देश संविधान से चलेगा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फरमान से नहीं', वंदे मातरम् विवाद पर जयराम का सुक्खू सरकार पर हमला

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन वंदे मातरम् को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी बयानबाजी तक पहुंच गया है. पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश संविधान और संसद से पारित कानून के अनुसार चलेगा, किसी राजनीतिक संगठन के निर्देशों के अनुसार नहीं. उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से वंदे मातरम् का सम्मान करने की मांग की.

'संसद से बने कानून का सम्मान करें CM'

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि देश संविधान और संसद से पारित कानूनों से ही चलता है. उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को लेकर किसी भी राजनीतिक संगठन के निर्णय को देश के कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता. उन्होंने मुख्यमंत्री से वंदे मातरम् को लेकर अपने रुख पर पुनर्विचार करने की मांग की. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से वंदे मातरम् के केवल दो छंद गाए जाने की बात कही गई है, जो कि अत्यंत निंदनीय है. क्योंकि यह राष्ट्रगीत देश के स्वतंत्रता संग्राम और हमारी राष्ट्रीय चेतना से गहराई से जुड़ा हुआ है.

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लंबे समय से वंदे मातरम् के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रही है. उन्होंने दावा किया कि 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' संसद के दोनों सदनों से पारित होकर और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब कानून बन चुका है. उन्होंने कहा कि इस कानून में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के अपमान तथा उनके गायन में व्यवधान डालने से जुड़े कड़े कानूनी प्रावधान किए गए हैं, इसलिए उन्होंने राज्य सरकार से संसद द्वारा पारित इस कानून का पूर्ण सम्मान करने की मांग की.

कांग्रेस पर लगाया राजनीतिक तुष्टिकरण का आरोप