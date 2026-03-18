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भाजपा विधायक दल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ दिया प्रिविलेज मोशन नोटिस, विधासभा अध्यक्ष ने ये कहा

भाजपा विधायक दल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप लगाए हैं.

Himachal Assembly Speaker Kuldeep Singh Pathania
हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 10:18 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चाखोल दिया था. भाजपा विधायक दल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप लगाए और मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ नियम- 75 के तहत प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया है. अब विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. कुलदीप पठानिया ने कहा कि सुबह उन्हें भाजपा विधायक दल की ओर से प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया गया है. उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय अब नियमों के तहत इस नोटिस पर आगामी कार्रवाई अमल में लाएगा.

नोटिस को एग्जामिन कर रहा है विधानसभा सचिवालय

हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि, "नियम 75 के अंतरगत उनको पिटिशन दी गई है और उसमें उस जो पिटिशन को है. नोटिस को विधानसभा सचिवअलय एग्जामिन कर रहा है. अब इस बात इस बात की जांच की जाएगी कि जिस नियमों के तहत नोटिस दिया गया है, क्या वह उन नियमों को अधीन है या नहीं. अभी उन्होंने नोटिस पढ़ा नहीं है. सुबह 10:50 बजे नोटिस दिया गया था. नोटिस में नियम 75 की तहत है कुछ बातों का जिक्र किया गया है साथ ही संबंधित रिकॉर्ड भी लगाया है. विधानसभा सचिवालय अब इसकी जांच करेगा."

हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया (ETV Bharat)

विशेषाधिकार हनन के तीन से चार नोटिस विधानसभा सचिवालय के पास

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि, विधानसभा सचिवालय के पास तीन से चार नोटिस पहले से हैं. धर्मशाला शीतकालीन सत्र के दौरान नियम 75 के अंतरगत जो है दोनों पक्षों की तरफ से विधानसभा सचिवालय को नोटिस मिले थे. सत्ता पक्ष से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी उनको नोटिस प्राप्त हुए थे. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नियम 75 के तहत यह नोटिस केवल एक एडिशन है. उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों पर विधानसभा सचिवालय सभी पहलुओं को जचने के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाएगा. नोटिस में विधानसभा के अंदर हुई चर्चों और आरोप प्रत्यारोप की ही जिक्र है.

सदन में मर्यादा बना कर रखें सदस्य अन्यथा संस्पेंशन और नामित होंगे

हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदस्यों से अपील की है कि सदन में मर्यादा बना कर रखें. पठानिया ने कहा कि उन्होंने समय समय दोनों पक्षों का सहयोग मांगा है. सदस्यओं को पर्याप्त समय और अपनी बात रखने का समय दिया है. सदन में बैठे-बैठे बोलने और अपनी बात को जिद से रखने का प्रयास करना नियमों के खिलाफ है.

अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि उन्होंने सदन के दोनों पक्षों से मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और खास तौर पर संसदीय कार्य मंत्री से अपने-अपने सदस्यों के द्वारा सदन में मर्यादा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा कि बावजूद इसके सदन में मर्यादा का पालन नहीं किया गया तो वे विशेषाधिकार का प्रयोग करेंगे. उन्होंने कहा कि नियमों के विरुद्ध जाने वाले सदस्यों को सदन से सस्पेंड और नामित किया जा सकता है.

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