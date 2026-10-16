ETV Bharat / state

बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल होंगे भाजपा के बड़े नेता, विधानसभा अध्यक्ष ने कह दी बड़ी बात

चंबा: जिला चंबा के विकास और राजनीतिक इतिहास को लेकर सियासत एक बार फिर गरमा गई है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन पर जमकर निशाना साधा है. कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि आजकल हर्ष महाजन राजनीतिक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 15-20 साल तक कांग्रेस नहीं आएगी, लेकिन वह भूल गए हैं कि कांग्रेस ने ही उन्हें पैदा किया है, इसलिए मैं उनकी फितरत जानता हूं वह जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि वह जानते हैं कि हर्ष महाजन भाजपा में क्यों गए हैं और कैसे गए हैं? यह तो चाह रहे थे कि 2024 में ही कांग्रेस की सरकार गिर जाए, क्योंकि यही तो षड्यंत्रकारी थे. आज 9 व्यक्ति जिनमें से छह घर में बैठे हैं, वो उनके पास विधानसभा में आकर आज रोते और बिलखते हुए कहते हैं उन्हें तो पता ही नहीं लगा कि कैसे हर्ष महाजन ने उन्हें उस्तरा लगाया है. उन्होंने कहा कि वह हर्ष को जानते हैं इसलिए उनके प्रयास और सोच कभी कामयाब नहीं होगी.

"चंबा अगर आज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में आता है तो इसके लिए हर्ष महाजन और उनका परिवार ही जिम्मेदार है, क्योंकि उनसे पहले हर्ष महाजन का परिवार ही तो सियासत में था." - कुलदीप सिंह पठानिया, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधानसभा

"अगर किसी नेता के पास केंद्र सरकार तक पहुंच है, प्रभाव है और बड़े नेताओं तक सीधी पहुंच है, तो उस प्रभाव का सबसे बड़ा फायदा चंबा की जनता को क्यों नहीं मिलना चाहिए?" - कुलदीप सिंह पठानिया, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधानसभा

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने हर्ष महाजन के राजनीतिक बयानों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि चंबा की राजनीति का उन्हें पर्याप्त अनुभव है और उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि राजनीति कैसे की जाती है. राजनीति केवल बयान देने का नाम नहीं है. राजनीति का असली मतलब जनता के बीच रहना, उनके मुद्दों को उठाना और उनकी समस्याओं का समाधान करवाना है.

कुलदीप सिंह पठानिया ने राजनीतिक इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि जिन लोगों के परिवार लंबे समय तक सत्ता और राजनीति में प्रभावशाली रहे, उनसे यह सवाल पूछना गलत नहीं है कि उनके प्रभाव का लाभ चंबा की जनता को कितना मिला? पठानिया ने कहा कि आज चंबा में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, कई क्षेत्रों में सड़कें चुनौती बनी हुई हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी बड़ी जरूरतें हैं और युवाओं के सामने रोजगार सबसे बड़ा सवाल है. ऐसे में केवल केंद्र सरकार से नजदीकी या राजनीतिक प्रभाव का दावा करने से चंबा की तस्वीर नहीं बदलेगी.

"अगर दशकों तक चंबा की राजनीति में प्रभावशाली परिवार सत्ता के केंद्र में रहे, बड़े राजनीतिक पदों तक पहुंचे और प्रदेश की सत्ता में उनकी मजबूत पकड़ रही, तो आखिर चंबा आज भी पिछड़े जिलों की सूची में क्यों खड़ा है? चंबा के पिछड़ेपन की बात करना आसान है, लेकिन इस बात का हिसाब भी होना चाहिए कि पिछले कई दशकों में जिले के लिए क्या किया गया?" - कुलदीप सिंह पठानिया, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधानसभा

राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन की ओर से चंबा को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने और अपने राजनीतिक प्रभाव का जिक्र किए जाने के बाद अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उन पर तीखा पलटवार किया है. पठानिया ने हर्ष महाजन को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि चंबा की राजनीति उन्हें कोई बाहर से आकर न सिखाए. उन्होंने हर्ष महाजन के राजनीतिक इतिहास, उनके परिवार की लंबे समय तक रही राजनीतिक भूमिका और उनके मंत्री पद पर रहने के दौर को लेकर कई सवाल खड़े किए.

मंत्री रहे, फिर चुनावी राजनीति से दूरी क्यों?

कुलदीप सिंह पठानिया ने हर्ष महाजन के राजनीतिक सफर का उल्लेख करते हुए उनके मंत्री पद पर रहने का भी जिक्र किया. उन्होंने सवाल उठाया कि जब जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ने और अपने राजनीतिक काम का हिसाब देने का समय आया, तब चुनावी राजनीति से दूरी क्यों बनाई गई? पठानिया का कहना था कि जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ना ही किसी नेता की वास्तविक राजनीतिक ताकत की सबसे बड़ी परीक्षा होती है. ऐसे में दूसरों को राजनीतिक पाठ पढ़ाने से पहले अपने राजनीतिक सफर और उपलब्धियों का भी मूल्यांकन होना चाहिए.

'केंद्र सरकार को हमने झुकाया' बयान पर पलटवार

हर्ष महाजन की ओर से केंद्र सरकार के संदर्भ में दिए गए बयान "केंद्र सरकार को हमने झुकाया, झुकाने वाला चाहिए" पर भी कुलदीप सिंह पठानिया ने सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार को चंबा के हित में झुकाया जा सकता है तो फिर चंबा की सालों पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए इस प्रभाव का व्यापक इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? उन्होंने कहा कि चंबा की जनता को यह जानना है कि चंबा जिले के लिए केंद्र से कितनी योजनाएं आई, कितने बड़े प्रोजेक्ट मंजूर हुए और उन योजनाओं का लाभ जमीन पर कितना दिखाई दे रहा है?

'वीरभद्र सिंह के सलाहकार रहने का उठाया मुद्दा'

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने हर्ष महाजन के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ रहे राजनीतिक दौर को भी सवालों के घेरे में रखा. उन्होंने कहा कि हर्ष महाजन लंबे समय तक प्रदेश की सत्ता के शीर्ष नेतृत्व के साथ जुड़े रहे और महत्वपूर्ण राजनीतिक जिम्मेदारियों में रहे. ऐसे में सवाल यह भी बनता है कि उस राजनीतिक पहुंच और प्रभाव का चंबा के विकास में कितना इस्तेमाल हुआ. पठानिया ने सवालिया अंदाज में कहा कि अगर उस समय चंबा के लिए पर्याप्त काम हुआ था, तो आज भी जिला विकास की दौड़ में पीछे क्यों है? यही सवाल अब चंबा की राजनीतिक बहस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है.

विकास बनाम राजनीतिक दावे की लड़ाई

दरअसल, चंबा में इस समय कांग्रेस और भाजपा के बीच विकास को लेकर राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ भी दिखाई दे रही है. हर्ष महाजन अपने हालिया चंबा दौरे के दौरान केंद्र सरकार के स्तर पर जिले के लिए योजनाएं और संसाधन उपलब्ध करवाने की बात कर रहे हैं. वहीं, कुलदीप सिंह पठानिया उनके दावों को राजनीतिक प्रभाव और पुराने राजनीतिक इतिहास की कसौटी पर कस रहे हैं. कुलदीप पठानिया का एक तरफ सवाल है कि केंद्र से चंबा के लिए कितना पैसा और कितनी योजनाएं लाई गई, तो दूसरी तरफ सवाल यह है कि दशकों तक सत्ता के करीब रहे नेताओं ने आखिर चंबा को उस मुकाम तक क्यों नहीं पहुंचाया, जहां आज उसे पिछड़ेपन की पहचान से बाहर निकलना चाहिए था.

जुबानी जंग अब राजनीतिक टकराव में बदली

हर्ष महाजन और कुलदीप सिंह पठानिया के बीच यह पहली बार नहीं है, जब तीखी राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली हो. दोनों नेताओं के बीच पहले भी आरोप-प्रत्यारोप सामने आते रहे हैं. अब एक बार फिर हर्ष महाजन के बयानों के बाद पठानिया ने जिस अंदाज में पलटवार किया है, उससे साफ है कि चंबा की राजनीति में आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमाने वाला है. पठानिया ने सीधे तौर पर ये कहा है कि चंबा के विकास पर बात करने से पहले नेताओं को अपने राजनीतिक योगदान का भी हिसाब देना चाहिए.