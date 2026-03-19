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कांग्रेस विधायक पर क्यों भड़के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया? दी सख्त चेतावनी

कांग्रेस विधायक राकेश कालिया पर भड़के विधानसभा अध्यक्ष ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को उस समय माहौल गरमा गया, जब कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने प्रश्नकाल में सवालों को लेकर आपत्ति जताई. इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया नाराज हो गए और उन्होंने विधायक को नियमों का पालन करने और अनुशासन बनाए रखने की सख्त नसीहत दी. प्रश्नकाल में हुआ विवाद प्रश्नकाल के दौरान राकेश कालिया ने सदन में उनके सवाल सूची में शामिल न होने पर आपत्ति जताई और कार्यवाही पर सवाल खड़े किए. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए स्पष्ट किया कि सदन की कार्यवाही नियमों के अनुसार चलती है और सभी प्रश्न तय प्रक्रिया के तहत ही लिए जाते हैं. स्पीकर ने दी सख्त चेतावनी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कड़े शब्दों में कहा, 'वे पिछले करीब 50 वर्षों से विधानसभा से जुड़े हैं और नियमों को भलीभांति जानते हैं. विधायक 2003 से सदस्य हैं, लेकिन उन्हें अभी भी नियमों की पूरी जानकारी नहीं है. चेयर को निर्देश देने की कोशिश करना गलत व्यवहार है'.