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विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया ने छात्रों को समझाया संसदीय प्रणाली का 'क ख ग घ'

विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठनीय ने छात्रों को समझाया संसदीय प्रणाली 'क ख ग घ' ( HIMACHAL VIDHANSABHA )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के बीच छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को करीब से समझने का अनोखा अवसर मिला. शिमला के ऑकलैंड हाउस स्कूल और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विधि विभाग के छात्र-छात्राओं ने दर्शक दीर्घा से सदन की कार्यवाही देखी और संसदीय प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की.

विधानसभा में छात्रों की खास मौजूदगी

चौदहवीं विधानसभा के बजट सत्र के दौरान छात्र-छात्राएं सदन की कार्यवाही देखने पहुंचे. उन्होंने विधायकों को विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए देखा, जिससे उन्हें लोकतंत्र की वास्तविक कार्यप्रणाली को समझने का मौका मिला. कार्यवाही देखने के बाद छात्रों को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से मिलने का अवसर भी मिला. काउंसिल चैम्बर के बाहर हुई इस मुलाकात में स्पीकर ने छात्रों को संसदीय प्रणाली के “क, ख, ग” सरल शब्दों में समझाए.

लोकतंत्र की मूल बातें समझाईं

विधानसभा अध्यक्ष ने छात्रों को बताया कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसभा और विधानसभा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने कहा कि यही वे मंच हैं जहां जनप्रतिनिधि कानून बनाते हैं और जनता के मुद्दों पर चर्चा करते हैं. स्पीकर ने बताया कि लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं. उन्होंने छात्रों को दोनों सदनों की संरचना, कार्यकाल और भूमिका के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी.