हिमाचल विधानसभा में गूंजा डॉ. वाईएस परमार के विजन का गौरवगान, कुलदीप पठानिया बोले- प्रदेश की पहचान गढ़ने वाले महानायक थे परमार
डॉ. वाईएस परमार चार बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे. हिमाचल प्रदेश भू-अधिग्रहण संशोधन विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक उनके कार्यकाल में पारित हुए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 5:41 PM IST
शिमला: शिमला: हिमाचल प्रदेश के निर्माता और प्रदेश को अलग पहचान दिलाने वाले डॉ. यशवंत सिंह परमार का योगदान केवल एक राजनेता तक सीमित नहीं था. उन्होंने अपने दूरदर्शी नेतृत्व, राजनीतिक इच्छाशक्ति और विकास की स्पष्ट सोच से हिमाचल के भविष्य की मजबूत नींव रखी. यही कारण है कि आज जब भी हिमाचल के गठन, विस्तार और पूर्ण राज्य बनने के इतिहास की चर्चा होती है, तो डॉ. परमार का नाम सबसे पहले लिया जाता है. विधानसभा सचिवालय में मंगलवार को आयोजित डॉ. यशवंत सिंह परमार की 120वीं जयंती के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उनके अविस्मरणीय योगदान को याद करते हुए उन्हें हिमाचल प्रदेश का "वास्तविक शिल्पकार" बताया. उन्होंने कहा कि कुल 18 वर्ष, 8 महीने और 16 दिन तक मुख्यमंत्री रहे डॉ. परमार ने 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल के निर्माण, 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के हिमाचल में विलय (हिमाचल का गठन) और 25 जनवरी 1971 को प्रदेश को भारतीय गणराज्य का 18वां पूर्ण राज्य बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई. उनका यह योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणास्रोत रहेगा. विधानसभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि डॉ. परमार की पहचान केवल हिमाचल तक ही सीमित नहीं थी. वे स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं में शामिल रहे और वर्ष 1949 से 1952 तक संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अद्वितीय योग्यता का परिचय दिया.
'हिमाचल के विकास के लिए समर्पित किया पूरा जीवन'
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि डॉ. यशवंत सिंह परमार ने अपना पूरा जीवन हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए समर्पित कर दिया. जब उन्हें प्रदेश का नेतृत्व मिला, उस समय हिमाचल शिक्षा, सड़क और आधारभूत ढांचे के लिहाज से बेहद पिछड़ा हुआ था. उन्होंने दिल्ली में हिमाचल की पैरवी करते समय सबसे अधिक जोर सड़क निर्माण पर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि पहाड़ी प्रदेशों में सड़कें ही विकास और जीवन रेखा होती हैं. बिना सड़क संपर्क के ग्रामीण विकास और प्रदेश की संरचनात्मक मजबूती संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि डॉ. परमार वर्ष 1952 से 1956 तक प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और 1 जुलाई 1963 को क्षेत्रीय परिषद के विधानसभा में परिवर्तित होने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बने. इस प्रकार वे चार बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे.
डॉ. परमार के कार्यकाल में पारित हुए कई महत्वपूर्ण विधेयक
इस कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने डॉ. परमार के मुख्यमंत्री कार्यकाल की विधायी उपलब्धियों का भी विस्तार से उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में कुल 285 विधेयक सदन में प्रस्तुत और पारित किए गए. वर्ष 1963 में मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित पहला विधेयक पारित हुआ, जबकि वर्ष 1964 में हिमाचल प्रदेश भू-अधिग्रहण संशोधन विधेयक उनके कार्यकाल का सातवां महत्वपूर्ण विधेयक था. इसके अलावा वर्ष 1976 में हिमाचल प्रदेश दहेज निषेध संशोधन और सामान्य बिक्री कर संशोधन विधेयक भी उनके नेतृत्व में सदन में प्रस्तुत किए गए, जो प्रदेश के सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुए. डॉ. यशवंत सिंह परमार की 120वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति में विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित तीन महत्वपूर्ण प्रकाशनों का भी विमोचन किया गया.
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