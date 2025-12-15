ETV Bharat / state

धारा-118 में संशोधन से जुड़ा बिल, सिलेक्ट कमेटी में मंत्री जगत नेगी होंगे मुखिया, भाजपा के चार एमएलए शामिल

सुक्खू सरकार ने विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान भू-सुधार अधिनियम की धारा-118 में संशोधन के लिए विधेयक लाया था.

select committee Formed for bill related to amendment of Section 118
धारा-118 में संशोधन से जुड़े बिल में सिलेक्ट कमेटी का गठन. (ETV Bharat)
शिमला: हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भू सुधार कानून की धारा-118 में संशोधन से जुड़ा बिल सिलेक्ट कमेटी को भेजने पर सहमति बनी थी. अब विधानसभा स्पीकर ने सिलेक्ट कमेटी का गठन कर दिया है. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी इस 9 सदस्यीय कमेटी के मुखिया यानी सभापति होंगे. इसमें चार भाजपा एमएलए भी शामिल हैं. सभापति जगत नेगी के अलावा एक अन्य मंत्री भी कमेटी में सदस्य होंगे. ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सदस्य बनाए गए हैं.

इसके अलावा भाजपा के वरिष्ठ एमएलए सुखराम चौधरी, सतपाल सिंह सत्ती, रणधीर शर्मा व त्रिलोक जम्वाल भी कमेटी के मेंबर होंगे. अन्य सदस्यों में आशीष बुटेल, संजय रत्न व हरीश जनारथा का नाम शामिल है. इस बारे में 12 दिसंबर को अधिसूचना जारी की गई, जिसे अब गजट में दर्ज किया गया है. उल्लेखनीय है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भू-सुधार अधिनियम की धारा-118 में संशोधन के लिए विधेयक लाया था. विपक्ष ने इस बिल पर चर्चा के दौरान इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की थी. सदन में इस बात पर सहमति बनी थी. उसके बाद विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की बात हुई.

Bill related to amendment of Section 118
धारा-118 में संशोधन से जुड़े बिल में सिलेक्ट कमेटी का गठन. (Notification)

क्या चाहती है सुक्खू सरकार?

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सुक्खू सरकार ने सदन में भू-राजस्व कानून की धारा-118 में संशोधन से जुड़ा बिल पेश किया था. इस बिल के अनुसार राज्य सरकार हिमाचल निवासी कृषकों की सोसायटीज को धारा-118 में अनुमति से छूट का प्रावधान किया गया था. यानी ऐसे कृषकों को अपनी सोसायटी के लिए धारा-118 की मंजूरी की जरूरत नहीं होनी थी. अभी ये प्रावधान है कि, यदि सोसायटी गठन के लिए के सभी सदस्य बेशक हिमाचली ही क्यों न हों, उन्हें कंपनी, फर्म या सोसायटी बनाने के लिए भी धारा-118 की अनुमति चाहिए होती है.

यदि कोई सोसायटी हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में कोई सेटअप तैयार करना चाहती है तो उसे अनुमति लेने में समय खर्च करना पड़ता है. इसके अलावा धारा-118 में अन्य संशोधन भी बिल में जोड़े गए. उनके अनुसार राज्य सरकार अब हिमुडा अथवा रियल एस्टेट अथॉरिटी के माध्यम से खरीदे गए फ्लैट को आगे बेचने के लिए अनुमति देगी. सदन में विपक्ष ने इन संशोधनों पर आपत्ति जताई और बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की बात कही थी. अब विधानसभा स्पीकर ने कमेटी के सभापति व अन्य सदस्यों को नामांकित कर दिया है, जिसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है.

