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शिक्षा विभाग के आय सीमा वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, इस अहम बैठक में 118 में से 55 याचिकाओं का निपटारा

हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष एवं समिति सभापति कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में आयोजित याचिका समिति की बैठक में कई अहम फैसले हुए.

Himachal Assembly Petition Committee meeting
हिमाचल विधानसभा की याचिका समिति की बैठक (@DIPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 8:57 AM IST

4 Min Read
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शिमला: हिमाचल विधानसभा की याचिका समिति की बैठक में बुधवार को कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत और कार्मिक विभाग से जुड़ी लंबित याचिकाओं पर विस्तार से समीक्षा की गई. हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष एवं समिति सभापति कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में लंबित मामलों के जल्द निस्तारण पर जोर दिया गया. इसके साथ ही शिक्षा विभाग में आय सीमा के कारण आवेदन रद्द होने वाले अभ्यर्थियों को भी बड़ी राहत मिलने के संकेत दिए गए.

समिति के समक्ष शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने बताया कि, "सरकार ने ऐसे अभ्यर्थियों के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है, जिसे एक-दो दिनों के भीतर अधिसूचित किया जाएगा. इसके साथ ही समिति ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित अभ्यर्थियों को समय रहते नई व्यवस्था की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे निर्धारित अवधि के भीतर दोबारा आवेदन कर सकें."

इस बैठक के दौरान समिति ने विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 17 याचिकाओं की समीक्षा करते हुए कई मामलों में पुनः परीक्षण, विभागीय जवाब तलब करने और जल्द कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए. समिति ने स्पष्ट किया कि जनता से जुड़े मामलों का समयबद्ध समाधान ही उसकी प्राथमिकता है और विभागों को जवाबदेही के साथ कार्य करना होगा.

शिक्षा विभाग की 8 याचिकाओं पर सुनवाई

याचिका समिति की बैठक में शिक्षा विभाग की आठ याचिकाओं पर भी विस्तार से सुनवाई हुई. सचिव शिक्षा ने समिति को मामलों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया. समिति ने 6 मामलों में पुनः परीक्षण के निर्देश दिए, जबकि एक मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने और एक अन्य में विभागीय उत्तर लंबित होने के कारण फिलहाल लंबित रखा गया.

आय सीमा वाले अभ्यर्थियों को मिलेगी नई राहत

शिक्षा सचिव ने बताया, जिन करुणामूलक अभ्यर्थियों के आवेदन आय सीमा अधिक होने के कारण निरस्त हुए थे, उनके लिए सरकार ने नई नीति को मंजूरी दे दी है. यह नीति जल्द अधिसूचित होगी. समिति ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों को समय रहते सूचित किया जाए, ताकि वे एक माह के भीतर पुनः आवेदन कर सकें और नई नीति का लाभ प्राप्त कर सकें.

स्वास्थ्य और विद्युत विभाग के मामलों पर भी कार्रवाई

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और कार्मिक विभाग की याचिकाओं पर भी समिति ने सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों के मौखिक साक्ष्य दर्ज किए. वहीं, विद्युत विभाग से संबंधित छह याचिकाओं में से दो का निपटारा कर दिया गया. दो मामलों को पुनः परीक्षण के लिए भेजा गया और दो अन्य मामलों में विभागीय उत्तर लंबित होने के कारण अगली बैठक तक स्थगित रखा गया.

118 में से 55 याचिकाओं का निपटारा

विधानसभा अध्यक्ष एवं समिति सभापति कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि, "समिति को अब तक कुल 118 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 55 का सफलतापूर्वक निपटारा किया जा चुका है. चार याचिकाएं आधारहीन पाए जाने पर वापस ली गईं. 32 मामलों में अभी विभागों से जवाब अपेक्षित है, जबकि 24 मामलों में विभागीय उत्तर प्राप्त हो चुके हैं और उन पर अगली बैठक में सुनवाई होगी. तीन मामलों में विभागाध्यक्षों को व्यक्तिगत रूप से अगली बैठक में मौखिक साक्ष्य के लिए तलब किया जाएगा."

इन विभागों से सबसे अधिक याचिकाएं

समिति के सामने सबसे अधिक शिक्षा विभाग की 24, राजस्व विभाग की 20, लोक निर्माण विभाग की 16, वन विभाग की 8, ग्रामीण बैंक की 6, जल शक्ति विभाग की 4, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 3, परिवहन विभाग की 2 सहित महिला एवं बाल विकास, तकनीकी शिक्षा, वित्त, भाषा कला एवं संस्कृति, कार्मिक, पंचायती राज, बागवानी, बीएसएनएल, राष्ट्रीय बीमा निगम और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित याचिकाएं विचाराधीन हैं. समिति के सभापति कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि, याचिका समिति का गठन गरीब, असहाय और पीड़ित लोगों को त्वरित, सरल और निशुल्क न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है. कोई भी जरूरतमंद एवं पीड़ित नागरिक अपनी शिकायत या याचिका समिति के समक्ष प्रस्तुत कर न्याय की उम्मीद कर सकता है.

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