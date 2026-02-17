ETV Bharat / state

हिमाचल असेंबली ने बिना किसी बदलाव के पास किए 2 बिल, राज्यपाल के ऐतराज को किया नजरअंदाज!

शिमला: तीन दिवसीय हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज (मंगलवार, 17 फरवरी) दूसरा दिन है. बजट सत्र के पहले दिन यानी सोमवार (16 फरवरी) को हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद RDG के मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई. बजट सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार देखने को मिली. हिमाचल प्रदेश असेंबली ने सोमवार को गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला के ऐतराज़ के बावजूद रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) अमेंडमेंट बिल को बिना किसी बदलाव के फिर से पास कर दिया.

हिमाचल असेंबली ने पास किए 2 बिल

बिल असेंबली के विंटर सेशन के दौरान पास किया गया था और गवर्नर की मंजूरी का इंतजार था. हालांकि, गवर्नर ने कुछ ऐतराज के साथ बिल को दोबारा विचार के लिए लौटा दिया, लेकिन हाउस ने बिल को बिना किसी बदलाव के फिर से पास कर दिया. अमेंडमेंट बिल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मिनिस्टर राजेश धर्माणी ने पेश किया. यह बिल रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करने वाली कमिटी का चेयरपर्सन चीफ सेक्रेटरी को बनाने की मांग करता है.