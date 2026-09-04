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जाते-जाते भाजपा की सत्ता में वापसी का दावा कर गए जयराम ठाकुर, जानें अधिकारियों पर क्यों भड़के नेता प्रतिपक्ष?

नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि समय किसी के लिए नहीं ठहरता.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 5:30 PM IST

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शिमला: गुरुवार को 10 बैठकों के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हो गया. सत्र के समापन पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाई तो उनके पास केवल एक मानसून सत्र शेष है. उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा की सत्ता में वापसी का दावा भी किया. इसके साथ ही उन्होंने सदन में अधिकारियों की गैलरी में वरिष्ठ अधिकारियों के मौजूद न रहने पर नाराजगी जताई.

दरअसल, सत्र के समापन पर जयराम ठाकुर सभी का धन्यवाद कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने अधिकारी गैलरी में वरिष्ठ अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर नाराजगी जताई. जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्र के समापन के मौके पर भी अधिकारी गैलरी में मौजूद नहीं हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जल्दी में लग रहे थे और शायद उन्हें जाना पड़ा होगा, लेकिन अधिकारियों को सदन में मौजूद रहना चाहिए था. उन्होंने अधिकारियों के मौजूद नहीं रहने पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से मामले का संज्ञान लेने की मांग की. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने भी अधिकारियों की गैरमौजूदगी को लेकर संज्ञान लेने की बात कही.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV BHARAT)

'समय किसी के लिए नहीं रुकता'

इस दौरान जयराम ठाकुर ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब दो महीने बाद हिमाचल प्रदेश चुनावी वर्ष में प्रवेश कर जाएगा. उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विपक्ष सत्ता में आने की ओर बढ़ रहा है और सत्ता पक्ष सत्ता से बाहर जाने वाला है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि समय किसी के लिए नहीं ठहरता. जिस तरह पहले उनके लिए समय नहीं ठहरा था, उसी तरह अब सत्ता पक्ष के लिए भी समय नहीं ठहरने वाला है. जयराम ठाकुर के इस बयान को 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा की सत्ता में वापसी के दावे के तौर पर देखा जा रहा है.

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