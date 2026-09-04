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जाते-जाते भाजपा की सत्ता में वापसी का दावा कर गए जयराम ठाकुर, जानें अधिकारियों पर क्यों भड़के नेता प्रतिपक्ष?

शिमला: गुरुवार को 10 बैठकों के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हो गया. सत्र के समापन पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाई तो उनके पास केवल एक मानसून सत्र शेष है. उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा की सत्ता में वापसी का दावा भी किया. इसके साथ ही उन्होंने सदन में अधिकारियों की गैलरी में वरिष्ठ अधिकारियों के मौजूद न रहने पर नाराजगी जताई.

दरअसल, सत्र के समापन पर जयराम ठाकुर सभी का धन्यवाद कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने अधिकारी गैलरी में वरिष्ठ अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर नाराजगी जताई. जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्र के समापन के मौके पर भी अधिकारी गैलरी में मौजूद नहीं हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जल्दी में लग रहे थे और शायद उन्हें जाना पड़ा होगा, लेकिन अधिकारियों को सदन में मौजूद रहना चाहिए था. उन्होंने अधिकारियों के मौजूद नहीं रहने पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से मामले का संज्ञान लेने की मांग की. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने भी अधिकारियों की गैरमौजूदगी को लेकर संज्ञान लेने की बात कही.