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21 अगस्त से शुरू होगा हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र, सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

इस मानसून सत्र में प्रदेश की वित्तीय स्थिति, आपदा से जुड़े मुद्दे, कर्मचारियों की मांगें समेत कई मुद्दों पर जोरदार बहस होने की संभावना है.

HIMACHAL ASSEMBLY MONSOON SESSION
हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 5:30 PM IST

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शिमाल: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होगा. विधानसभा सचिवालय ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. चौदहवीं विधानसभा का 12वां सत्र 3 सितंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 10 बैठकें आयोजित होंगी. सत्र के दौरान प्रदेश से जुड़े जनहित, विकास, आपदा, वित्तीय स्थिति, कर्मचारियों और किसानों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है.

शनिवार को भी चलेगी सदन की कार्यवाही

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि सत्र की शुरुआत 21 अगस्त को सुबह 11 बजे होगी. इस बार 22 अगस्त (शनिवार) को भी सदन की कार्यवाही होगी. वहीं 28 अगस्त को रक्षा बंधन और 29-30 अगस्त को सप्ताहांत के कारण सदन की बैठक नहीं होगी. 27 अगस्त को गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस (Private Members Business Day) निर्धारित किया गया है.

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विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना (NOTIFICATION)

विधायक भेज सकेंगे प्रश्न और प्रस्ताव

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि राज्यपाल की संस्तुति के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसके साथ ही सभी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सूचनाएं और अन्य कार्यवाही से संबंधित प्रस्ताव ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से विधानसभा सचिवालय को भेज सकते हैं.

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विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना (NOTIFICATION)

इस मानसून सत्र में प्रदेश की वित्तीय स्थिति, आपदा से जुड़े मुद्दे, कर्मचारियों की मांगें, विकास कार्यों और अन्य जनहित के विषयों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस होने की संभावना है. ऐसे में आगामी विधानसभा सत्र राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. चौदहवीं विधानसभा के 12वें सत्र की अधिसूचना जारी होने के साथ ही विधायकों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और जनहित के मुद्दों को सदन तक पहुंचाने की तैयारी भी शुरू कर दी है.

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