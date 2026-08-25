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रोजगार के मुद्दे पर सदन में तनातनी, CM के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्ष के सवालों का सदन में स्पष्ट जवाब देने के बजाय राजनीतिक बातें की गईं.

HIMACHAL ASSEMBLY MONSOON SESSION
विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 1:22 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन रोजगार और आउटसोर्स भर्तियों के मुद्दे पर सदन के भीतर और बाहर सियासी माहौल गरम रहा. प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और बाहर आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. विपक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले युवाओं को रोजगार देने के बड़े वादे किए थे, लेकिन अब तक उन्हें पूरा नहीं किया गया.

सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार का करीब चार साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन प्रदेश के युवाओं को अपेक्षित रोजगार नहीं मिला. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हर साल एक लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन सरकार अपने वादे पूरे करने में विफल रही. युवाओं ने रोजगार की उम्मीद में कांग्रेस को समर्थन दिया, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं.

आउटसोर्स भर्तियों पर भी उठे सवाल

जयराम ने आरोप लगाया कि विपक्ष के सवालों का सदन में स्पष्ट जवाब देने के बजाय राजनीतिक बातें की गईं. उन्होंने आउटसोर्स भर्तियों को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पदाधिकारियों से जुड़ी कंपनियों के नाम पर आउटसोर्स भर्ती की जा रही है. सरकार को बताना चाहिए कि इन भर्तियों में किस आधार पर चयन किया जा रहा है. वहीं, पूर्व मंत्री और विधायक बिक्रम ठाकुर ने भी आउटसोर्स भर्तियों को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि उन्होंने सदन में आउटसोर्स के माध्यम से हो रही भर्तियों को लेकर सवाल किया था, लेकिन उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, उन्होंने पूछा कि आखिर किस मेरिट के आधार पर युवाओं को नौकरियां दी जा रही हैं और क्या भर्ती के लिए किसी तरह का पैसा लिया जा रहा है. बिक्रम ठाकुर ने इन मामलों की जांच स्वतंत्र एजेंसी से करवाने की मांग की.

सदन के बाहर भी आमने-सामने आए सत्ता पक्ष-विपक्ष

सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी विधानसभा परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच प्रदर्शन हुआ. भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जबकि कांग्रेस की ओर से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया गया. दोनों पक्षों के नेताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर एक-दूसरे पर आरोप लगाए और नारेबाजी की.

विपक्ष ने हिमकेयर और सहारा योजना को लेकर सरकार को घेरा. भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि इन योजनाओं को कमजोर करने या बंद करने से गरीब और जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का नुकसान हो रहा है. वहीं, सत्ता पक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया. उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष पर गंभीर मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे विषयों पर भी विपक्ष को चर्चा करनी चाहिए.

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