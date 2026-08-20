हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र: शिमला पुलिस की कड़ी सुरक्षा, 750 पुलिस कर्मी तैनात
मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा को लेकर शिमला पुलिस ने बढ़ाई नाइट पेट्रोलिंग और कई जगहों पर बढ़ाई चेकिंग.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 4:37 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र 2026 के शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित संचालन को लेकर शिमला पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं. एसपी गौरव सिंह ने बताया कि मानसून सत्र के दौरान करीब 750 पुलिस कर्मियों एवं अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से तीन मुख्य सेक्टरों और विभिन्न उप-सेक्टरों में विभाजित किया गया है. प्रत्येक उप-सेक्टर की जिम्मेदारी राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को सौंपी गई है. सभी सेक्टरों में बहुस्तरीय चेकिंग और निगरानी व्यवस्था लागू की गई है.
शहर में बढ़ाई नाइट पेट्रोलिंग
सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को दक्षिणी रेंज की डीआईजी अंजुम आरा और एसपी शिमला गौरव सिंह ने विस्तृत ब्रीफिंग दी. अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों को उनकी ड्यूटी, जिम्मेदारियों और सुरक्षा प्रोटोकॉल के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. शहर में प्रवेश करने वाले प्रमुख मार्गों शोघी, मेहली, मशोबरा-ढली बाईपास और तवी मोड़ सहित अन्य स्थानों पर विशेष चेकिंग की जा रही है. संदिग्ध गतिविधियों और व्यक्तियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए रात्रिकालीन गश्त भी बढ़ाई गई है.
"विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है. पुलिस विधानसभा के मानसून सत्र को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह तैयार है." - गौरव सिंह, एसपी शिमला
यातायात व्यवस्था के लिए विशेष प्लान
इसके अलावा शिमला शहर के विभिन्न होटलों, सरायों और अन्य ठहरने के स्थानों की भी चेकिंग की जा रही है. पुलिस ने खुफिया एवं आसूचना तंत्र को भी सक्रिय किया है, ताकि संभावित सुरक्षा चुनौतियों की समय रहते पहचान कर जरूरी कार्रवाई की जा सके. विधानसभा सत्र के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष यातायात प्रबंधन योजना लागू की गई है. प्रमुख मार्गों, चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है. जरूरत के अनुसार यातायात को नियंत्रित अथवा वैकल्पिक मार्गों पर परिवर्तित किया जाएगा.