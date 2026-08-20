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हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र: शिमला पुलिस की कड़ी सुरक्षा, 750 पुलिस कर्मी तैनात

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र 2026 के शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित संचालन को लेकर शिमला पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं. एसपी गौरव सिंह ने बताया कि मानसून सत्र के दौरान करीब 750 पुलिस कर्मियों एवं अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से तीन मुख्य सेक्टरों और विभिन्न उप-सेक्टरों में विभाजित किया गया है. प्रत्येक उप-सेक्टर की जिम्मेदारी राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को सौंपी गई है. सभी सेक्टरों में बहुस्तरीय चेकिंग और निगरानी व्यवस्था लागू की गई है.

शहर में बढ़ाई नाइट पेट्रोलिंग

सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को दक्षिणी रेंज की डीआईजी अंजुम आरा और एसपी शिमला गौरव सिंह ने विस्तृत ब्रीफिंग दी. अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों को उनकी ड्यूटी, जिम्मेदारियों और सुरक्षा प्रोटोकॉल के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. शहर में प्रवेश करने वाले प्रमुख मार्गों शोघी, मेहली, मशोबरा-ढली बाईपास और तवी मोड़ सहित अन्य स्थानों पर विशेष चेकिंग की जा रही है. संदिग्ध गतिविधियों और व्यक्तियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए रात्रिकालीन गश्त भी बढ़ाई गई है.