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राष्ट्रगीत नहीं गाने पर हिमाचल विधानसभा में हंगामा, 12 मिनट में स्थगित हुई सदन की कार्रवाई

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही राष्ट्रगीत को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हो गया. शुक्रवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने सामने आ गए. विपक्ष ने राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम नहीं गाए जाने पर आपत्ति जताई और विधानसभा अध्यक्ष से इसकी अनुमति देने की मांग की. अध्यक्ष के स्पष्टीकरण के बावजूद विपक्ष ने विरोध जारी रखा. इसके बाद सत्ता पक्ष के विधायक भी नारेबाजी करने लगे. लगातार हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही शनिवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी. इस तरह मानसून सत्र के पहले दिन महज 12 मिनट में सदन की कार्यवाही पर विराम लग गया.

राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रगीत की मांग पर हंगामा

मानसून सत्र के पहले दिन सदन की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई. इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय गीत को लेकर नया प्रावधान किया गया है. विपक्ष का तर्क था कि कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से किए जाने की व्यवस्था की गई है और विधानसभा में भी इसका पालन होना चाहिए. विपक्षी विधायकों ने सदन की शुरुआत वंदे मातरम से किए जाने की मांग उठाई और विरोध में खड़े हो गए.

अध्यक्ष ने बताया विधानसभा में क्या है परंपरा?

विपक्ष के विरोध के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत कराने का प्रयास किया. अध्यक्ष ने कहा कि सदन की शुरुआत में दिवंगत नेताओं के निधन पर शोक उद्गार पेश किए जाएंगे और इसके बाद सदन की कार्यवाही नियमानुसार आगे बढ़ेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय गीत को लेकर बनाया गया नया प्रावधान सरकारी कार्यक्रमों के लिए है और विधानसभा की कार्यवाही पर यह सीधे लागू नहीं होता. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल विधानसभा में सदन की शुरुआत राष्ट्रगान से करने की परंपरा रही है. वहीं, सदन की कार्यवाही के समापन पर राष्ट्रीय गीत गाया जाता है. उन्होंने विपक्ष को स्पष्ट किया कि सदन का समापन होने पर राष्ट्रगीत गाया जाएगा. हालांकि, विपक्षी सदस्य इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अपना विरोध जारी रखा. इसके बाद सदन में नारेबाजी तेज हो गई.

सत्ता पक्ष और विपक्ष में आमने सामने नारेबाजी

विपक्षी विधायकों के विरोध के जवाब में सत्ता पक्ष के सदस्य भी नारेबाजी करने लगे. कुछ ही देर में सदन का माहौल पूरी तरह गरमा गया. दोनों पक्षों के विधायक एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते रहे. हंगामा बढ़ने के कारण विधानसभा की कार्यवाही सामान्य तरीके से आगे नहीं बढ़ सकी. आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को शनिवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी.

सदन के बाहर भी दिखा राजनीतिक टकराव