ETV Bharat / state

राष्ट्रगीत नहीं गाने पर हिमाचल विधानसभा में हंगामा, 12 मिनट में स्थगित हुई सदन की कार्रवाई

हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को शनिवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया.

वंदे मातरम पर हिमाचल विधानसभा में हंगामा
वंदे मातरम पर हिमाचल विधानसभा में हंगामा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 12:55 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही राष्ट्रगीत को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हो गया. शुक्रवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने सामने आ गए. विपक्ष ने राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम नहीं गाए जाने पर आपत्ति जताई और विधानसभा अध्यक्ष से इसकी अनुमति देने की मांग की. अध्यक्ष के स्पष्टीकरण के बावजूद विपक्ष ने विरोध जारी रखा. इसके बाद सत्ता पक्ष के विधायक भी नारेबाजी करने लगे. लगातार हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही शनिवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी. इस तरह मानसून सत्र के पहले दिन महज 12 मिनट में सदन की कार्यवाही पर विराम लग गया.

राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रगीत की मांग पर हंगामा

मानसून सत्र के पहले दिन सदन की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई. इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय गीत को लेकर नया प्रावधान किया गया है. विपक्ष का तर्क था कि कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से किए जाने की व्यवस्था की गई है और विधानसभा में भी इसका पालन होना चाहिए. विपक्षी विधायकों ने सदन की शुरुआत वंदे मातरम से किए जाने की मांग उठाई और विरोध में खड़े हो गए.

अध्यक्ष ने बताया विधानसभा में क्या है परंपरा?

विपक्ष के विरोध के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत कराने का प्रयास किया. अध्यक्ष ने कहा कि सदन की शुरुआत में दिवंगत नेताओं के निधन पर शोक उद्गार पेश किए जाएंगे और इसके बाद सदन की कार्यवाही नियमानुसार आगे बढ़ेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय गीत को लेकर बनाया गया नया प्रावधान सरकारी कार्यक्रमों के लिए है और विधानसभा की कार्यवाही पर यह सीधे लागू नहीं होता. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल विधानसभा में सदन की शुरुआत राष्ट्रगान से करने की परंपरा रही है. वहीं, सदन की कार्यवाही के समापन पर राष्ट्रीय गीत गाया जाता है. उन्होंने विपक्ष को स्पष्ट किया कि सदन का समापन होने पर राष्ट्रगीत गाया जाएगा. हालांकि, विपक्षी सदस्य इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अपना विरोध जारी रखा. इसके बाद सदन में नारेबाजी तेज हो गई.

सत्ता पक्ष और विपक्ष में आमने सामने नारेबाजी

विपक्षी विधायकों के विरोध के जवाब में सत्ता पक्ष के सदस्य भी नारेबाजी करने लगे. कुछ ही देर में सदन का माहौल पूरी तरह गरमा गया. दोनों पक्षों के विधायक एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते रहे. हंगामा बढ़ने के कारण विधानसभा की कार्यवाही सामान्य तरीके से आगे नहीं बढ़ सकी. आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को शनिवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी.

सदन के बाहर भी दिखा राजनीतिक टकराव

सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विधानसभा परिसर के बाहर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव देखने को मिला. पहले सत्ता पक्ष के विधायक और मुख्यमंत्री बाहर पहुंचे और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की. इसके बाद विपक्षी भाजपा विधायकों ने भी सरकार पर राष्ट्रगीत का अपमान करने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया.

सत्ता पक्ष ने विपक्ष के खिलाफ की नारेबाजी
सत्ता पक्ष ने विपक्ष के खिलाफ की नारेबाजी (ETV BHARAT)

CM सुक्खू ने भाजपा पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदर्शन करना विपक्ष का अधिकार है और भाजपा विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा में एक दूसरे से आगे जाने की होड़ लगी हुई है और इसी वजह से इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के अंदर ही जयराम ठाकुर को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने की कवायद चल रही है. उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में वंदे मातरम को लेकर जो फैसला लिया गया है, कांग्रेस उसी के अनुसार काम करेगी.

भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप

वहीं, भाजपा विधायक विपिन परमार ने कांग्रेस सरकार पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रगीत को संवैधानिक रूप देते हुए एक्ट लोकसभा में पास हुआ है और देश उस एक्ट का पालन कर रहा है. उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रगीत गाने का आग्रह विधानसभा अध्यक्ष से किया गया था, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की कोई जनसभा या सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं थी, बल्कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सदन था. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कुछ लोगों को खुश करने के लिए राष्ट्रगीत का अपमान कर रही है. भाजपा ने साफ कहा कि राष्ट्रगीत के अपमान को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

विपक्ष ने सत्ता पक्ष के खिलाफ की नारेबाजी
विपक्ष ने सत्ता पक्ष के खिलाफ की नारेबाजी (ETV BHARAT)

राष्ट्रगीत को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है. एक तरफ भाजपा इसे राष्ट्रगीत के सम्मान से जोड़कर सरकार पर हमला कर रही है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के प्रदर्शन को भाजपा की अंदरूनी राजनीति से जोड़ते हुए निशाना साधा है. मानसून सत्र के पहले ही दिन दोनों पक्षों के बीच तीखा टकराव देखने को मिला. अब देखना होगा कि शनिवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद यह मुद्दा किस तरह आगे बढ़ता है.

ये भी पढ़ें: मानसून सत्र की शुरुआत के साथ सियासी पारा हाई, BJP ने लगाए बेरोजगार युवाओं के साथ ठगी और धोखे का आरोप

ये भी पढ़ें: पार्टी ने दिया नोटिस तो केहर खाची ने सोशल मीडिया पर खुद को बताया बब्बर शेर, लिखा, किसी से नहीं डरता

TAGGED:

HIMACHAL ASSEMBLY VANDE MATARAM ROW
NATIONAL SONG CONTROVERSY HIMACHAL
HIMACHAL POLITICS
HP MONSOON SESSION 2026
HIMACHAL ASSEMBLY MONSOON SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.