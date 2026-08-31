तीन दिन बाद आज फिर गरजेगा हिमाचल विधानसभा का सदन, इस नियम के तहत उठेंगे किसानों, सड़कों और युवाओं के रोजगार से जुड़े अहम सवाल
सदन में आज नियम-130 के तहत युवाओं के लिए रोजगार से संबंधित गारंटी के कार्यान्वयन पर भी सदन में विस्तृत चर्चा प्रस्तावित है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 10:01 AM IST
शिमला: तीन दिन के अवकाश के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में आज (सोमवार, 31 अगस्त को) एक बार फिर सदन की कार्यवाही शुरू होगी. दोपहर बाद 2 बजे प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा देखने को मिल सकती है. खास तौर पर किसानों को यूरिया की खरीद के साथ नैनो यूरिया प्लस लेने के लिए कथित तौर पर मजबूर किए जाने, श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र की संपर्क सड़कों की बदहाल स्थिति और युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी गारंटी के कार्यान्वयन का मुद्दा सदन में उठेगा. नियम 62 और नियम 130 के तहत प्रस्तावित चर्चाओं के चलते सोमवार की कार्यवाही में किसानों, सड़कों और रोजगार से जुड़े मुद्दे केंद्र में रहने की संभावना है.
यूरिया के साथ नैनो यूरिया खरीदने का मामला
नियम-62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया डिपो होल्डर्स द्वारा किसानों को सामान्य यूरिया बैग के साथ 'नैनो यूरिया प्लस' खरीदने के लिए मजबूर किए जाने के मामले में सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे. किसानों को खाद की उपलब्धता और बिक्री से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट की जा सकती है. वहीं, इस दौरान नैना देवी क्षेत्र की संपर्क सड़कों का मुद्दा भी उठेगा, जिसमें भाजपा विधायक रणधीर शर्मा नियम-62 के तहत श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में आने वाली संपर्क सड़कों की स्थिति और उनके सुधार का मुद्दा सदन में उठाएंगे. पहाड़ी क्षेत्रों में संपर्क सड़कें ग्रामीण आबादी के लिए आवागमन के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि-बागवानी गतिविधियों की भी प्रमुख कड़ी हैं. ऐसे में सड़कों की स्थिति और उनके सुधार को लेकर सरकार से जवाब मांगा जाएगा.
रोजगार गारंटी के कार्यान्वयन पर सरकार से जवाब-तलब
वहीं, नियम-130 के तहत युवाओं के लिए रोजगार से संबंधित गारंटी के कार्यान्वयन पर भी सदन में विस्तृत चर्चा प्रस्तावित है. भाजपा विधायक रणधीर शर्मा, सुधीर शर्मा, राकेश जम्वाल, डॉ. हंसराज और जीत राम कटवाल प्रस्ताव करेंगे कि 'युवाओं के लिए रोजगार संदर्भित गारंटी के कार्यान्वयन बारे' सदन विचार करे. ऐसे में सोमवार को सदन में रोजगार के वादे, उनके अब तक के क्रियान्वयन और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर चर्चा होने की संभावना है. तीन दिन के अवकाश के बाद लौट रहे सदन में एक ओर प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के सवाल सरकार के सामने होंगे. वहीं, नियम 62 और 130 के तहत प्रस्तावित मुद्दे कार्यवाही को खासा महत्वपूर्ण बना सकते हैं.
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