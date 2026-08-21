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हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र आज से, होंगी 10 बैठकें, सदन में गूंजेंगे 1036 सवाल

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन सदन में 67 सवाल गूंजेंगे. सभी प्रश्न ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए हैं. रश्मिराज भारद्वाज की रिपोर्ट.

HIMACHAL ASSEMBLY MONSOON SESSION
हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 7:13 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश की सियासत में आज से एक बार फिर गर्माहट बढ़ने वाली है. बरसात से हुए नुकसान, सड़कों की बदहाली, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था से लेकर भर्ती और जनहित से जुड़े तमाम मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने के लिए विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी सदन में सवालों की बौछार करेंगे. चौदहवीं विधानसभा का 12वां मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू हो रहा है और 3 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी. सदन में विधायकों की ओर से सरकार से जवाब मांगने के लिए 1036 सवाल भेजे गए हैं, जिससे आने वाले दिनों में विधानसभा की कार्यवाही बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है. सत्र की पहली बैठक आज (शुक्रवार, 21 अगस्त को) सुबह 11 बजे शुरू होगी. पहले दिन दिवंगत पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह और राम चंद भाटिया के निधन पर शोकोद्गार किया जाएगा. इसके बाद सदन की नियमित कार्यवाही शुरू होगी. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सत्र को सार्थक और उत्पादक बनाने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की है.

787 तारांकित और 249 अतारांकित सवाल

मानसून सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय को कुल 1,036 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं. इनमें 787 तारांकित और 249 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं. खास बात यह है कि सभी प्रश्न ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए हैं और संबंधित विभागों को जवाब के लिए भेजे जा चुके हैं. विधायकों ने सवालों के जरिए प्रदेश में भारी बारिश और आपदा से हुए नुकसान, सड़कों और पेयजल योजनाओं की स्थिति, शिक्षा विभाग में रिक्त पदों, सीबीएसई स्कूलों में प्रधानाचार्यों और प्रवक्ताओं की तैनाती और स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा है. मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक मशीनों, दवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े सवाल भी सदन में उठने वाले हैं.

HIMACHAL ASSEMBLY MONSOON SESSION
हिमाचल विधानसभा सत्र के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (FILE, @Himachal Assembly)

मानसून सत्र क्यों है खास?

  • चौदहवीं विधानसभा का 12वां मानसून सत्र 21 अगस्त से 3 सितंबर तक
  • मानसून सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी
  • मानसून सत्र में गूंजेंगे कुल 1,036 सवाल, 787 तारांकित और 249 अतारांकित प्रश्न शामिल
  • मानसून सत्र के लिए नियम 62 के तहत 13, नियम 63 के तहत 2, नियम 101 के तहत 5 और नियम 130 के तहत 15 सूचनाएं प्राप्त

अलग-अलग नियमों के तहत भी कई सूचनाएं

सत्र के दौरान विधायकों की ओर से विभिन्न नियमों के तहत भी कई सूचनाएं दी गई हैं. नियम 62 के तहत 13, नियम 63 के तहत 2, नियम 101 के तहत 5 और नियम 130 के तहत 15 सूचनाएं विधानसभा सचिवालय को मिली हैं. 27 अगस्त को गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किया गया है.

सरकार और विपक्ष आमने-सामने

मानसून सत्र में भारी बारिश और आपदा से हुए नुकसान का मुद्दा सबसे प्रमुख रहने की संभावना है. इसके साथ ही सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, भर्ती और अन्य जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने भी कमर कस ली है. विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को सुचारू बनाए रखने और संसदीय मर्यादाओं का पालन करने पर भी जोर दिया है. मंत्रियों की ओर से सदन में दिए जाने वाले आश्वासनों के क्रियान्वयन की निगरानी को लेकर भी इस सत्र में चर्चा होने की संभावना है. जरूरत पड़ने पर मंत्रियों के आश्वासनों की निगरानी के लिए अलग एश्योरेंस कमेटी गठित करने पर विचार किया जा सकता है.

पहले दिन गूंजेंगे 67 सवाल

विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन आज सदन में 67 सवाल गूंजेंगे. इसमें 48 तारांकित और 19 अतारांकित सवाल पूछे गए है. विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पहला ही सवाल झंडुता से भाजपा विधायक जीतराम कटवाल का पद पूर्ति को लेकर लगा है. उन्होंने पूछा है कि प्रदेश में विभागों, बोर्डों, निगमों तथा सोसाइटियों के अंतर्गत कितने पद स्वीकृत हैं. इनमें से कितने पद भरे गए हैं. इन पदों को किस किस विभाग और सरकारी उपक्रम में नियमित, अनुबन्ध, दैनिक वेतन भोगी व आउटसोर्स आधार पर भरा गया है. जिस पर भाजपा विधायक ने विभागवार, संस्थानवार व पदवार ब्यौरा मांगा है.

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