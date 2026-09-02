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सत्र के आखिरी पड़ाव पर सवालों की बौछार, राज्य चयन आयोग से नए कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटनों पर घिरेगी सरकार!

शिमला: हिमाचल में मानसून की बौछारों के बीच विधानसभा का मानसून सत्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. 21 अगस्त से शुरू हुआ यह सत्र 3 सितंबर तक चलेगा, लेकिन समाप्ति की घड़ी नजदीक आने के बावजूद सदन का तापमान कम होने का नाम नहीं ले रहा. आज (बुधवार, 2 सितंबर को) नौवें दिन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी. विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के विधायक एक बार फिर जनता की उन तकलीफों को सदन के पटल पर रखने वाले हैं, जो पहाड़ी गांवों की सड़कों, पंचायत घरों, बिजली कनेक्शनों और सरकारी योजनाओं तक फैली हुई हैं. सत्र के इन अंतिम दिनों में भी सवालों का सैलाब थमने वाला नहीं है.

हिमाचल विधानसभा सचिवालय के अनुसार, आज प्रश्नकाल में कुल 100 प्रश्न सूचीबद्ध किए गए हैं. इनमें 60 तारांकित प्रश्न ऐसे हैं जिनके जवाब मंत्रियों को सदन में खड़े होकर मौखिक रूप से देने होंगे, जबकि 40 अतारांकित सवालों के लिखित जवाब पटल पर रखे जाएंगे. ये सवाल उन आम लोगों की आवाज हैं जो अपने क्षेत्रों में पंचायत भवन की कमी, बिजली मित्र योजना की दिक्कतें, प्रधानमंत्री आवास योजना में देरी, रिक्त पदों से जूझते स्कूल-अस्पताल, टूटी सड़कें, प्राकृतिक आपदाओं का खौफ और बेसहारा पशुओं की समस्या से रोज दो-चार हो रहे हैं.

आम आदमी से जुड़े मुद्दे

आज का पहला सवाल ही संवेदनशील माना जा रहा है. भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और विपिन सिंह परमार ने राज्य चयन आयोग को लेकर सरकार से जवाब मांगा है. भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क और रिक्त पदों को भरने की रफ्तार पर विपक्ष लंबे समय से सवाल उठाता रहा है. दूसरा प्रश्न भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल का है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा 31 जनवरी 2026 तक प्रदेश भर में किए गए नए कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटनों का पूरा ब्यौरा मांगा है.

इन दो प्रमुख सवालों के अलावा विधायकों ने पंचायत घरों की स्थिति, बिजली मित्र योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों, विभिन्न विभागों में खाली पड़े पद, सड़क मार्गों की दुर्दशा, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान, बेसहारा पशुओं की समस्या, नए पदों के सृजन और इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि जैसी योजनाओं पर भी सरकार से जवाब मांगे हैं. ये मुद्दे सीधे आम आदमी के जीवन से जुड़े हैं. पिछले आठ दिनों में सदन कई बार गरमा चुका है. बंद संस्थानों, बेरोजगारी, ऋण और राष्ट्रगान जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ चुके हैं. आज का प्रश्नकाल भी उसी सिलसिले की अगली कड़ी है. बुधवार की कार्यवाही के बाद गुरुवार को सत्र का आखिरी दिन होगा.