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आखिरी दिन भी नहीं थमेगा सवालों का सैलाब, हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का फाइनल राउंड आज

शिमला: हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है. 21 अगस्त को जो मानसून सत्र शुरू हुआ था, उसकी दसवीं और आखिरी बैठक आज (गुरुवार, 3 सितंबर को) सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. सत्र की समाप्ति होने से पहले विधायक एक बार फिर जनता की तकलीफें, विभागों की खामियां और सरकार के वादों को सदन के पटल पर रखेंगे. विधानसभा सचिवालय के अनुसार, मानसून सत्र के इस अंतिम दिन विधायकों ने विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 92 सवाल पूछे हैं. इनमें 50 तारांकित प्रश्न ऐसे हैं, जिनके मौखिक जवाब मंत्रियों को सदन में खड़े होकर देने होंगे. बाकी 42 अतारांकित सवालों के लिखित जवाब पटल पर रखे जाएंगे. सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, भर्तियां और आपदा राहत एवं जनता के रोजमर्रा के मुद्दे इन्हीं सवालों के जरिए एक बार फिर सरकार के सामने आएंगे.

मानसून सत्र 2026 का अंतिम दिन

इसी के साथ सदन का सबसे संवेदनशील अध्याय भी आज पूरा होने वाला है. 31 अगस्त को पेश हुए प्रस्ताव 'युवाओं के लिए रोजगार सन्दर्भित गारंटी के कार्यान्वयन' पर चली चर्चा का सरकार आज जवाब देगी. विपक्ष पूरे सत्र में पांच लाख नौकरियों के वादे, भर्ती प्रक्रिया और युवा बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरता रहा है. आखिरी दिन इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री या संबंधित मंत्री का जवाब सदन का तापमान तय करेगा. प्रश्नकाल और इस चर्चा के अलावा आज नियम-324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख भी होंगे. यानी आखिरी दिन भी उन स्थानीय और तात्कालिक मुद्दों को उठाने का मौका रहेगा, जो सत्र के दौरान अधूरे रह गए.