हिमाचल में कितने लोगों को मिल रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन? इतने मामले पेंडिंग
हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के विधायकों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उठाया मुद्दा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 1:35 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 7,51,245 लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है. इनमें बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग शामिल हैं, जिन्हें ₹ 1000, ₹ 1150, ₹ 1500, ₹ 1700 प्रतिमाह पेंशन के रूप में धनराशि प्रदान की जा रही है. इनमें महिलाओं की संख्या 4,396,56 है. ये जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने सदन में नैना देवी विधायक रणधीर शर्मा और करसोग विधायक दीपराज के पूछे गए सवाल के जवाब में दी है.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली पेंशन-
- वृद्धावस्था पेंशन
- दिव्यांगता राहत भत्ता
- विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन
- कुष्ठ रोगियों के लिए पुनर्वास भत्ता
- ट्रांसजेंडर पेंशन
|सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
|वृद्धावस्था पेंशन
|आयु
|श्रेणी
|प्रति माह पेंशन की दर (₹)
|60-69 साल
|पुरुष
|1000
|60-69 साल
|महिला
|1500
|70 साल से ऊपर
|पुरुष/महिला
|1700
|दिव्यांगता राहत भत्ता
|दिव्यांगता
|श्रेणी
|प्रति माह पेंशन की दर (₹)
|40% से 69%
|पुरुष
|1150
|40% से 69%
|महिला
|1500
|70% और उससे ज्यादा
|पुरुष/महिला
|1700
|विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन
|आयु
|श्रेणी
|प्रति माह पेंशन की दर (₹)
|69 साल से कम
|महिला
|1500
|70 साल और उससे ज्यादा
|महिला
|1700
|कुष्ठ रोगियों के लिए पुनर्वास भत्ता
|आयु
|श्रेणी
|प्रति माह पेंशन की दर (₹)
|69 साल से कम
|पुरुष
|1000
|69 साल से कम
|महिला
|1500
|70 साल और उससे ज्यादा
|पुरुष/महिला
|1700
|ट्रांसजेंडर पेंशन
|आयु
|श्रेणी
|प्रति माह पेंशन की दर (₹)
|69 साल से कम
|ट्रांसजेंडर
|1000
|70 साल और उससे ज्यादा
|ट्रांसजेंडर
|1700
पेंशन योजना के तहत इतने मामले लंबित
इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए विभाग को 182000 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 7263 मामले लंबित हैं. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने बताया कि योजना के तहत नियमानुसार प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति, प्रतिस्थापना (Substitution) और सरकार से प्राप्त नए लक्ष्यों के आधार पर प्रत्येक तिमाही में की जाती है. ऐसे में लंबित मामलों को नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जाएगी.