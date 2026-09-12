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हिमाचल में कितने लोगों को मिल रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन? इतने मामले पेंडिंग

हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के विधायकों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उठाया मुद्दा.

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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 1:35 PM IST

2 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 7,51,245 लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है. इनमें बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग शामिल हैं, जिन्हें ₹ 1000, ₹ 1150, ₹ 1500, ₹ 1700 प्रतिमाह पेंशन के रूप में धनराशि प्रदान की जा रही है. इनमें महिलाओं की संख्या 4,396,56 है. ये जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने सदन में नैना देवी विधायक रणधीर शर्मा और करसोग विधायक दीपराज के पूछे गए सवाल के जवाब में दी है.

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली पेंशन-

  • वृद्धावस्था पेंशन
  • दिव्यांगता राहत भत्ता
  • विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन
  • कुष्ठ रोगियों के लिए पुनर्वास भत्ता
  • ट्रांसजेंडर पेंशन
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
वृद्धावस्था पेंशन
आयु श्रेणीप्रति माह पेंशन की दर (₹)
60-69 सालपुरुष1000
60-69 सालमहिला1500
70 साल से ऊपरपुरुष/महिला1700
दिव्यांगता राहत भत्ता
दिव्यांगताश्रेणीप्रति माह पेंशन की दर (₹)
40% से 69% पुरुष1150
40% से 69% महिला1500
70% और उससे ज्यादापुरुष/महिला1700
विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन
आयु श्रेणीप्रति माह पेंशन की दर (₹)
69 साल से कम महिला1500
70 साल और उससे ज्यादामहिला1700
कुष्ठ रोगियों के लिए पुनर्वास भत्ता
आयु श्रेणीप्रति माह पेंशन की दर (₹)
69 साल से कम पुरुष1000
69 साल से कम महिला 1500
70 साल और उससे ज्यादापुरुष/महिला1700
ट्रांसजेंडर पेंशन
आयु श्रेणीप्रति माह पेंशन की दर (₹)
69 साल से कम ट्रांसजेंडर1000
70 साल और उससे ज्यादाट्रांसजेंडर1700

पेंशन योजना के तहत इतने मामले लंबित

इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए विभाग को 182000 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 7263 मामले लंबित हैं. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने बताया कि योजना के तहत नियमानुसार प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति, प्रतिस्थापना (Substitution) और सरकार से प्राप्त नए लक्ष्यों के आधार पर प्रत्येक तिमाही में की जाती है. ऐसे में लंबित मामलों को नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जाएगी.

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