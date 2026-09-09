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क्या होमगार्ड, आउटसोर्स, पैरामेडिकल कर्मचारी नियमित होंगे ? हिमाचल सरकार ने दिया जवाब

विधानसभा में गूंजा होम गार्ड्स नियमितीकरण का मुद्दा ( File Photo )