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क्या होमगार्ड, आउटसोर्स, पैरामेडिकल कर्मचारी नियमित होंगे ? हिमाचल सरकार ने दिया जवाब

हिमाचल विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान होमगार्ड, आउटसोर्स, पैरामेडिकल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार ने कही ये बात.

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विधानसभा में गूंजा होम गार्ड्स नियमितीकरण का मुद्दा (File Photo)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 8:22 PM IST

2 Min Read
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शिमला: हिमाचल विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान आउटसोर्स, पैरा-मेडिकल कर्मचारी, पंप ऑपरेटर और होम गार्ड्स को नियमित करने का मुद्दा गूंजा. बिलासपुर से भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने सदन में सवाल पूछा था कि आउटसोर्स, पैरा-मेडिकल कर्मचारियों, पंप ऑपरेटरों और अन्य अनियमित कर्मचारियों को रेगुलर करने को लेकर सरकार की क्या नीति और प्रावधान है और इन्हें रेगुलर करने की प्रक्रिया कब पूरी की जाएगी?

क्या आउटसोर्स होंगे रेगुलर ?

जिसके जवाब में सरकार द्वारा बताया गया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. वहीं, पैरा-मेडिकल कर्मचारियों, पंप ऑपरेटरों और अन्य अनियमित कर्मचारियों के लिए निर्धारित नीति के अनुसार सरकार द्वारा फैसला लिया जाएगा.

कब नियमित होंगे होम गार्ड्स ?

वहीं, बात करें होम गार्ड्स को रेगुलर करने की तो ये सवाल सदन में पालमपुर से कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल ने पूछा है. जिसके जवाब में सरकार द्वारा सदन में बताया गया कि होम गार्ड्स को स्वयंसेवकों के तौर पर भर्ती किया जाता है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश होम गार्ड्स एक्ट 1968 और हिमाचल प्रदेश होम गार्ड्स रूल्स 1971 के तहत होम गार्ड स्वयंसेवकों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है.

नहीं रेगुलर होंगे ये कर्मचारी

ऐसे में सरकार ने साफ कर दिया है कि आउटसोर्स कर्मचारी और होम गार्ड्स को रेगुलर करने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, जबकि पैरा-मेडिकल कर्मचारी, पंप ऑपरेटर और अन्य अनियमित कर्मचारियों को उनके लिए बनाई गई पॉलिसी के आधार पर ही रेगुलर किया जाएगा.

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