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हिमाचल के डिपुओं में कब-कब कितना महंगा हुआ आटा, दाल, चावल और तेल ?

हिमाचल के डिपुओं में खाद्यान्नों की कीमतों में बढ़ोतरी ( File Photo )

साल 2024-25 में खाद्यान्नों के विक्रय मूल्यों में बढ़ोतरी

सरकार ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में विभिन्न खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं में दाल मूंग साबुत, दाल चना, दाल उड़द साबुत, दाल मलका, सरसों का तेल, सोया रिफाइंड तेल और चीनी के विक्रय मूल्यों में बढ़ोतरी की गई थी.

साल 2023-24 में डिपुओं में खाद्य पदार्थों में बढ़ोतरी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीते तीन सालों में उचित मूल्यों की दुकानों यानी डिपुओं के जरिए उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाए जाने वाले खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं, जैसे दाल, चावल, आटा, चीनी और खाद्य तेल आदि के विक्रय मूल्यों में बढ़ोतरी का मुद्दा सदन में गूंजा. बिलासपुर विधायक त्रिलोक जम्वाल ने मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये सवाल पूछा.

हिमाचल सरकार के मुताबिक वित वर्ष 2024-25 में डिपुओं में गेहूं का आटा, चावल, दाल मलका, दाल चना, सरसों के तेल और चीनी के दामों में बढ़ोतरी की गई थी.

खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं के विक्रय मूल्यों में बढ़ोतरी (वित्त वर्ष 2024-25) (1 सितंबर 2024) खाद्यान्न श्रेणी बढ़ोतरी (₹ में) गेहूं का आटा APL, APLT, PHH 2.70 चावल APL, APLT, PHH 3 गेहूं का आटा BPL 2.30 चावल BPL 3.15

खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं के विक्रय मूल्यों में बढ़ोतरी (वित्त वर्ष 2024-25) खाद्यान्न तारीख NFSA (बढ़ोतरी ₹ में) APL (बढ़ोतरी ₹ में) APLT (बढ़ोतरी ₹ में) दाल मलका 1 मई 2024 - - 1 दाल चना 1 दिसंबर 2024 27 17 13 फोर्टिफाइड सरसों का तेल 1 अगस्त 2024 13 13 14 1 फरवरी 2025 23 23 24 चीनी 1 नवंबर 2024 - - 1 1 फरवरी 2025 - - 2

साल 2025-26 में डिपुओं में महंगे हुए ये खाद्यान्न

सरकार ने बताया कि हिमाचल के डिपुओं में वित्त वर्ष 2025-26 को दाल चना, दाल मलका, दाल उड़द साबुत, फोर्टिफाइड सरसों का तेल, सोया रिफाइंड तेल और चीनी के दामों में बढ़ोतरी की गई थी.

खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं के विक्रय मूल्यों में बढ़ोतरी (वित्त वर्ष 2025-26) खाद्यान्न तारीख NFSA (बढ़ोतरी ₹ में) APL (बढ़ोतरी ₹ में) APLT (बढ़ोतरी ₹ में) दाल चना 1 अप्रैल 2025 1 1 1 1 सितंबर 2025 6 11 27 दाल मलका 1 सितंबर 2025 10 5 - 1 मार्च 2026 1 1 - दाल उड़द साबुत 1 सितंबर 2025 18 13 9 1 दिसंबर 2025 2 2 - 1 मार्च 2026 11 11 13 फोर्टिफाइड सरसों का तेल 1 अक्टूबर 2025 14 14 15 फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल 1 जून 2025 37 37 38 1 मार्च 2026 10 10 10 चीनी 1 मई 2025 - - 2 1 सितंबर 2025 - - 1 1 मार्च 2026 - - 1

डिपुओं में उपभोक्ताओं को मिल रहे ये खाद्यान्न

वहीं, हिमाचल सरकार ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से लेकर 1 अगस्त 2026 तक दो बार डिपुओं में चीनी के दामों में बढ़ोतरी की गई है. 1 अप्रैल 2026 और 1 जुलाई 2026 में APL टैक्सपेयर के लिए चीनी के दाम 1-1 रुपए बढ़ाए गए हैं, जबकि NFSA और APL श्रेणी के लिए दामों में बढोतरी नहीं की गई है. सरकार के मुताबिक वर्तमान समय में प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को डिपुओं में दाल मलका, दाल चना और दाल उड़द साबुत, फोर्टिफाइड सरसों व सोया रिफाइंड तेल, डबल फोर्टिफाइड नमक और चीनी प्रतिमाह उपलब्ध करवाई जाती है. इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को चावल और आटा भी उपलब्ध करवाया जाता है.

वर्तमान में डिपुओं में खाद्यान्नों के दाम खाद्यान्न कीमतें (₹ में) NFSA APL APLT दाल चना 61 66 85 दाल उड़द साबुत 92 97 118 दाल मलका 67 72 92 फोर्टिफाइड सरसों का तेल 160 160 167 फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल 135 135 141 चीनी 13 33 48 नमक 8 8 16