हिमाचल के डिपुओं में कब-कब कितना महंगा हुआ आटा, दाल, चावल और तेल ?
हिमाचल के डिपुओं में वर्तमान समय में राशन कार्ड धारकों को इन दामों पर मिल रहे आटा, दाल, चावल और तेल.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 7:45 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीते तीन सालों में उचित मूल्यों की दुकानों यानी डिपुओं के जरिए उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाए जाने वाले खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं, जैसे दाल, चावल, आटा, चीनी और खाद्य तेल आदि के विक्रय मूल्यों में बढ़ोतरी का मुद्दा सदन में गूंजा. बिलासपुर विधायक त्रिलोक जम्वाल ने मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये सवाल पूछा.
साल 2023-24 में डिपुओं में खाद्य पदार्थों में बढ़ोतरी
सरकार ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में विभिन्न खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं में दाल मूंग साबुत, दाल चना, दाल उड़द साबुत, दाल मलका, सरसों का तेल, सोया रिफाइंड तेल और चीनी के विक्रय मूल्यों में बढ़ोतरी की गई थी.
|खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं के विक्रय मूल्यों में बढ़ोतरी (वित्त वर्ष 2023-24)
|खाद्यान्न
|तारीख
|NFSA (बढ़ोतरी ₹ में)
|APL (बढ़ोतरी ₹ में)
|APLT (बढ़ोतरी ₹ में)
|दाल मूंग साबुत
|1 अप्रैल 2023
|8
|8
|10
|दाल चना
|1 जुलाई 2023
|16
|16
|1
|दाल उड़द साबुत
|1 जुलाई 2023
|5
|5
|5
|दाल मलका
|1 जुलाई 2023
|1
|1
|2
|1 नवंबर 2023
|9
|9
|8
|फोर्टिफाइड सरसों का तेल
|1 अप्रैल 2023
|10
|5
|-
|1 नवंबर 2023
|4
|4
|4
|फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल
|1 दिसंबर 2023
|2
|2
|2
|चीनी
|1 जून 2023
|-
|-
|1
|1 सितंबर 2023
|-
|-
|1
|1 दिसंबर 2023
|-
|3
|1
|1 जनवरी 2024
|-
|-
|1
साल 2024-25 में खाद्यान्नों के विक्रय मूल्यों में बढ़ोतरी
हिमाचल सरकार के मुताबिक वित वर्ष 2024-25 में डिपुओं में गेहूं का आटा, चावल, दाल मलका, दाल चना, सरसों के तेल और चीनी के दामों में बढ़ोतरी की गई थी.
खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं के विक्रय मूल्यों में बढ़ोतरी
(वित्त वर्ष 2024-25) (1 सितंबर 2024)
|खाद्यान्न
|श्रेणी
|बढ़ोतरी (₹ में)
|गेहूं का आटा
|APL, APLT, PHH
|2.70
|चावल
|APL, APLT, PHH
|3
|गेहूं का आटा
|BPL
|2.30
|चावल
|BPL
|3.15
|खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं के विक्रय मूल्यों में बढ़ोतरी (वित्त वर्ष 2024-25)
|खाद्यान्न
|तारीख
|NFSA (बढ़ोतरी ₹ में)
|APL (बढ़ोतरी ₹ में)
|APLT (बढ़ोतरी ₹ में)
|दाल मलका
|1 मई 2024
|-
|-
|1
|दाल चना
|1 दिसंबर 2024
|27
|17
|13
|फोर्टिफाइड सरसों का तेल
|1 अगस्त 2024
|13
|13
|14
|1 फरवरी 2025
|23
|23
|24
|चीनी
|1 नवंबर 2024
|-
|-
|1
|1 फरवरी 2025
|-
|-
|2
साल 2025-26 में डिपुओं में महंगे हुए ये खाद्यान्न
सरकार ने बताया कि हिमाचल के डिपुओं में वित्त वर्ष 2025-26 को दाल चना, दाल मलका, दाल उड़द साबुत, फोर्टिफाइड सरसों का तेल, सोया रिफाइंड तेल और चीनी के दामों में बढ़ोतरी की गई थी.
|खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं के विक्रय मूल्यों में बढ़ोतरी (वित्त वर्ष 2025-26)
|खाद्यान्न
|तारीख
|NFSA (बढ़ोतरी ₹ में)
|APL (बढ़ोतरी ₹ में)
|APLT (बढ़ोतरी ₹ में)
|दाल चना
|1 अप्रैल 2025
|1
|1
|1
|1 सितंबर 2025
|6
|11
|27
|दाल मलका
|1 सितंबर 2025
|10
|5
|-
|1 मार्च 2026
|1
|1
|-
|दाल उड़द साबुत
|1 सितंबर 2025
|18
|13
|9
|1 दिसंबर 2025
|2
|2
|-
|1 मार्च 2026
|11
|11
|13
|फोर्टिफाइड सरसों का तेल
|1 अक्टूबर 2025
|14
|14
|15
|फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल
|1 जून 2025
|37
|37
|38
|1 मार्च 2026
|10
|10
|10
|चीनी
|1 मई 2025
|-
|-
|2
|1 सितंबर 2025
|-
|-
|1
|1 मार्च 2026
|-
|-
|1
डिपुओं में उपभोक्ताओं को मिल रहे ये खाद्यान्न
वहीं, हिमाचल सरकार ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से लेकर 1 अगस्त 2026 तक दो बार डिपुओं में चीनी के दामों में बढ़ोतरी की गई है. 1 अप्रैल 2026 और 1 जुलाई 2026 में APL टैक्सपेयर के लिए चीनी के दाम 1-1 रुपए बढ़ाए गए हैं, जबकि NFSA और APL श्रेणी के लिए दामों में बढोतरी नहीं की गई है. सरकार के मुताबिक वर्तमान समय में प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को डिपुओं में दाल मलका, दाल चना और दाल उड़द साबुत, फोर्टिफाइड सरसों व सोया रिफाइंड तेल, डबल फोर्टिफाइड नमक और चीनी प्रतिमाह उपलब्ध करवाई जाती है. इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को चावल और आटा भी उपलब्ध करवाया जाता है.
|वर्तमान में डिपुओं में खाद्यान्नों के दाम
|खाद्यान्न
|कीमतें (₹ में)
|NFSA
|APL
|APLT
|दाल चना
|61
|66
|85
|दाल उड़द साबुत
|92
|97
|118
|दाल मलका
|67
|72
|92
|फोर्टिफाइड सरसों का तेल
|160
|160
|167
|फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल
|135
|135
|141
|चीनी
|13
|33
|48
|नमक
|8
|8
|16
वर्तमान में डिपुओं में खाद्यान्नों के दाम
(20 अगस्त 2026)
|खाद्यान्न
|कीमतें (₹ में)
|NFSA
|APL, APLT, PHH
|BPL
|गेहूं का आटा
|1.20
|12
|9.30
|चावल
|0
|13
|10