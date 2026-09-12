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हिमाचल के डिपुओं में कब-कब कितना महंगा हुआ आटा, दाल, चावल और तेल ?

हिमाचल के डिपुओं में वर्तमान समय में राशन कार्ड धारकों को इन दामों पर मिल रहे आटा, दाल, चावल और तेल.

Himachal Depot food grains price Hike
हिमाचल के डिपुओं में खाद्यान्नों की कीमतों में बढ़ोतरी (File Photo)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 7:45 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीते तीन सालों में उचित मूल्यों की दुकानों यानी डिपुओं के जरिए उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाए जाने वाले खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं, जैसे दाल, चावल, आटा, चीनी और खाद्य तेल आदि के विक्रय मूल्यों में बढ़ोतरी का मुद्दा सदन में गूंजा. बिलासपुर विधायक त्रिलोक जम्वाल ने मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये सवाल पूछा.

साल 2023-24 में डिपुओं में खाद्य पदार्थों में बढ़ोतरी

सरकार ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में विभिन्न खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं में दाल मूंग साबुत, दाल चना, दाल उड़द साबुत, दाल मलका, सरसों का तेल, सोया रिफाइंड तेल और चीनी के विक्रय मूल्यों में बढ़ोतरी की गई थी.

खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं के विक्रय मूल्यों में बढ़ोतरी (वित्त वर्ष 2023-24)
खाद्यान्नतारीखNFSA (बढ़ोतरी ₹ में)APL (बढ़ोतरी ₹ में)APLT (बढ़ोतरी ₹ में)
दाल मूंग साबुत1 अप्रैल 20238810
दाल चना 1 जुलाई 202316161
दाल उड़द साबुत1 जुलाई 2023555
दाल मलका 1 जुलाई 2023112
1 नवंबर 2023998
फोर्टिफाइड सरसों का तेल1 अप्रैल 2023105-
1 नवंबर 2023444
फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल1 दिसंबर 2023222
चीनी1 जून 2023--1
1 सितंबर 2023--1
1 दिसंबर 2023-31
1 जनवरी 2024--1

साल 2024-25 में खाद्यान्नों के विक्रय मूल्यों में बढ़ोतरी

हिमाचल सरकार के मुताबिक वित वर्ष 2024-25 में डिपुओं में गेहूं का आटा, चावल, दाल मलका, दाल चना, सरसों के तेल और चीनी के दामों में बढ़ोतरी की गई थी.

खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं के विक्रय मूल्यों में बढ़ोतरी

(वित्त वर्ष 2024-25) (1 सितंबर 2024)

खाद्यान्नश्रेणीबढ़ोतरी (₹ में)
गेहूं का आटा APL, APLT, PHH2.70
चावल APL, APLT, PHH3
गेहूं का आटा BPL2.30
चावल BPL3.15
खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं के विक्रय मूल्यों में बढ़ोतरी (वित्त वर्ष 2024-25)
खाद्यान्नतारीखNFSA (बढ़ोतरी ₹ में)APL (बढ़ोतरी ₹ में)APLT (बढ़ोतरी ₹ में)
दाल मलका 1 मई 2024--1
दाल चना 1 दिसंबर 2024271713
फोर्टिफाइड सरसों का तेल1 अगस्त 2024131314
1 फरवरी 2025232324
चीनी1 नवंबर 2024--1
1 फरवरी 2025--2

साल 2025-26 में डिपुओं में महंगे हुए ये खाद्यान्न

सरकार ने बताया कि हिमाचल के डिपुओं में वित्त वर्ष 2025-26 को दाल चना, दाल मलका, दाल उड़द साबुत, फोर्टिफाइड सरसों का तेल, सोया रिफाइंड तेल और चीनी के दामों में बढ़ोतरी की गई थी.

खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं के विक्रय मूल्यों में बढ़ोतरी (वित्त वर्ष 2025-26)
खाद्यान्नतारीखNFSA (बढ़ोतरी ₹ में)APL (बढ़ोतरी ₹ में)APLT (बढ़ोतरी ₹ में)
दाल चना 1 अप्रैल 2025111
1 सितंबर 202561127
दाल मलका 1 सितंबर 2025105-
1 मार्च 202611-
दाल उड़द साबुत1 सितंबर 202518139
1 दिसंबर 202522-
1 मार्च 2026111113
फोर्टिफाइड सरसों का तेल1 अक्टूबर 2025141415
फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल1 जून 2025373738
1 मार्च 2026 101010
चीनी1 मई 2025--2
1 सितंबर 2025--1
1 मार्च 2026 --1

डिपुओं में उपभोक्ताओं को मिल रहे ये खाद्यान्न

वहीं, हिमाचल सरकार ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से लेकर 1 अगस्त 2026 तक दो बार डिपुओं में चीनी के दामों में बढ़ोतरी की गई है. 1 अप्रैल 2026 और 1 जुलाई 2026 में APL टैक्सपेयर के लिए चीनी के दाम 1-1 रुपए बढ़ाए गए हैं, जबकि NFSA और APL श्रेणी के लिए दामों में बढोतरी नहीं की गई है. सरकार के मुताबिक वर्तमान समय में प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को डिपुओं में दाल मलका, दाल चना और दाल उड़द साबुत, फोर्टिफाइड सरसों व सोया रिफाइंड तेल, डबल फोर्टिफाइड नमक और चीनी प्रतिमाह उपलब्ध करवाई जाती है. इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को चावल और आटा भी उपलब्ध करवाया जाता है.

वर्तमान में डिपुओं में खाद्यान्नों के दाम
खाद्यान्नकीमतें (₹ में)
NFSAAPLAPLT
दाल चना616685
दाल उड़द साबुत9297118
दाल मलका 677292
फोर्टिफाइड सरसों का तेल160160167
फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल135135141
चीनी 133348
नमक8816

वर्तमान में डिपुओं में खाद्यान्नों के दाम

(20 अगस्त 2026)

खाद्यान्न कीमतें (₹ में)
NFSAAPL, APLT, PHHBPL
गेहूं का आटा 1.20129.30
चावल 01310
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