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आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा पहले नंबर पर, हिमाचल विधानसभा में आज प्रश्नकाल की बौछार, 67 सवालों से घिरेगी सरकार

विधानसभा में आज फिर आम जन की रोजमर्रा की परेशानियों से लेकर प्रदेश के राजस्व हितों तक अहम मुद्दे गूंजने वाले हैं.

HIMACHAL ASSEMBLY MONSOON SESSION
हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का पांचवा दिन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 8:21 AM IST

4 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज अपने पांचवें दिन में प्रवेश कर रहा है और सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होने वाली है. विधायकों ने विभिन्न विभागों से जुड़े और आम जनता की समस्याओं से संबंधित कुल 67 प्रश्न सरकार के सामने रखे हैं, जिनमें 45 तारांकित और 22 अतारांकित सवाल शामिल हैं. इन सवालों के जरिए विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों के विधायक लोगों की लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का समाधान मांगने वाले हैं. प्रश्नकाल में पहला ही सवाल करसोग से भाजपा विधायक दीपराज का है, जो आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ा है. ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे पर पहला सवाल आने से स्पष्ट है कि विधानसभा में रोजगार, सेवा शर्तों और स्थायी नियुक्ति जैसे मुद्दे फिर से चर्चा के केंद्र में आने वाले हैं.

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का पांचवा दिन

वहीं, सदन में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि तारांकित सवालों के जवाब मौखिक रूप से दिए जाएंगे, जिससे मंत्रियों को सीधे सवालों का सामना करना पड़ेगा. अतारांकित सवालों के लिखित जवाब भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे. विधायकों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, जल आपूर्ति समेत कई विभागों से जुड़े सवाल उठाए हैं. प्रश्नकाल के बाद अन्य कार्यसूची पर चर्चा शुरू होगी.

डिजिटल मीटर की परेशानी

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज फिर से आम जन की रोजमर्रा की परेशानियों से लेकर प्रदेश के राजस्व हितों तक के अहम मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहने वाले हैं. नियम-62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के जरिए सदन का ध्यान उन समस्याओं की ओर आकर्षित किया जाएगा, जो सीधे जनता के जीवन और प्रदेश की कनेक्टिविटी को प्रभावित कर रही हैं. साथ ही नियम-130 के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा भी जारी रहेगी, जिसमें युवाओं के रोजगार की गारंटी और जलविद्युत परियोजनाओं से बकाया देयताओं की वसूली जैसे संवेदनशील विषय शामिल हैं.

नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावों में राम कुमार सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करेंगे कि डिजिटल मीटर लगने के बाद आम जनता को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बिजली बिलिंग व्यवस्था में आए बदलाव के बाद उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी को लेकर यह प्रस्ताव सदन में उठाया जाएगा. इसी कड़ी में राकेश जम्वाल भूस्खलन के कारण तत्तापानी-सलापड़ मार्ग बंद होने से उत्पन्न स्थिति से सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे. पहाड़ी क्षेत्रों में बार-बार होने वाले भूस्खलन ने इस महत्वपूर्ण मार्ग को बाधित कर दिया है, जिससे स्थानीय लोगों की आवाजाही और आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है.

नियम 130 के अंतर्गत इन प्रस्ताव पर चर्चा

नियम-130 के अंतर्गत प्रस्तावों में दिनांक 24 अगस्त को प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा आज भी जारी रहेगी. वहीं, रणधीर शर्मा, सुधीर शर्मा, राकेश जम्वाल, डॉ. हंस राज और जीत राम कटवाल संयुक्त रूप से प्रस्ताव करेंगे कि 'युवाओं के लिए रोजगार सन्दर्भित गारंटी के कार्यान्वयन बारे' सदन विचार करे. बेरोजगारी की चुनौती से जूझ रहे युवाओं के लिए रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन पर यह चर्चा सदन में महत्वपूर्ण रहने वाली है.

इसी क्रम में केवल सिंह पठानिया प्रस्ताव करेंगे कि 'प्रदेश के जल संसाधनों/जलविद्युत परियोजनाओं से देय रॉयल्टी, फ्री पावर, जल उपकर की बकाया देयताओं (Liabilities) की वसूली और राजस्व हितों के संरक्षण के लिए सदन विचार करे. प्रदेश की जलविद्युत परियोजनाओं से मिलने वाले राजस्व और बकाया राशि की वसूली का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है. इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से राजस्व हितों की रक्षा और बकाया वसूली के ठोस कदम उठाने की मांग की जाएगी.

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