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मानसून सत्र की शुरुआत के साथ सियासी पारा हाई, BJP ने लगाए बेरोजगार युवाओं के साथ ठगी और धोखे का आरोप

शिमला: हिमाचल की 14वीं विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ हुई. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के विधायकों ने युवाओं को रोजगार न मुहैया करवाने के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की. विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया. वहीं, सदन के अंदर भी रोजगार के मुद्दे पर सियासी तपिश बढ़ने के आसार हैं. विपक्ष ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर रोजगार के मुद्दे पर चर्चा करवाने की मांग उठाई है.

बेरोजगार युवाओं के साथ ठगी और धोखे का आरोप

भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में 5 लाख नौकरियां देने का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन अब तक प्रदेश के युवाओं को कुछ हजार नौकरियां ही दी जा सकी हैं. उन्होंने सरकार पर बेरोजगार युवाओं के साथ ठगी और धोखा करने का आरोप लगाया. रणधीर शर्मा ने कहा कि विपक्ष ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है और मांग की है कि सदन के सारे काम स्थगित कर युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर चर्चा करवाई जाए.