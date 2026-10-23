लेखा समिति बैठक से गायब रहने वाले अधिकारियों पर लटकी कार्रवाई की तलवार, जारी हुए नोटिस
स्थानीय निधि लेखा समिति की बैठक से अनुपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी. सभापति संजय रत्न ने शिमला में जवाब देने के निर्देश दिए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 7:29 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति की बैठक में अनुपस्थित रहने वाले वरिष्ठ अधिकारियों पर अब कार्रवाई की तलवार लटक गई है. हमीरपुर के हमीर भवन में आयोजित समिति की बैठक में सभापति एवं विधायक संजय रत्न ने अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर कड़ा एतराज जताया. उन्होंने बैठक में अनुपस्थित रहे अधिकारियों को नोटिस जारी करवाते हुए शिमला में जवाब देने के निर्देश दिए हैं. साथ ही स्पष्ट किया कि बिना उचित कारण बैठक से नदारद रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
आज हमीरपुर में स्थानीय निधि लेखा समिति की बैठक में जिला हमीरपुर के विभिन्न विभागों से संबंधित ऑडिट पैरा पर विस्तार से चर्चा की गई. समिति ने विभागों को निर्देश दिए कि वो 31 दिसंबर और 31 मार्च तक निर्धारित लक्ष्यों को हर हाल में पूरा करें, ताकि लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा किया जा सके. बैठक में बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल, विधायक सुरेश कुमार, इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन, विधायक कुलदीप राठौर और कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा सहित उपायुक्त गंधर्वा राठौर, पुलिस अधीक्षक बलबीर ठाकुर, विभिन्न उपमंडलों के एसडीएम और बीडीओ मौजूद रहे.
इन पैरा को बंद करने का निर्णय
समिति के सभापति संजय रत्न ने बताया कि बैठक में जिला हमीरपुर के विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली और लंबित ऑडिट पैरा की समीक्षा की गई. समिति ने वर्ष 2000 से पहले के लंबित पैरा को बंद करवाने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कदम उठाने और मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं. विभागों को निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने लक्ष्य पूरे करने होंगे. 31 दिसंबर और 31 मार्च की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग लंबित मामलों पर गंभीरता से काम करें, ताकि वर्षों से लंबित ऑडिट पैरा को बंद किया जा सके.
संजय रत्न ने जताई नाराजगी
बैठक के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर संजय रत्न ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि 'स्थानीय निधि लेखा समिति की बैठक महत्वपूर्ण होती है और इसमें संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है. अधिकारियों की गैरमौजूदगी से समीक्षा और जवाबदेही की प्रक्रिया प्रभावित होती है. उन्होंने बताया कि बैठक में नहीं पहुंचने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं और उन्हें शिमला में अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है.'
संजय रत्न ने कहा कि अनुपस्थिति के कारणों की जांच की जाएगी. यदि कोई अधिकारी जानबूझकर बैठक से अनुपस्थित पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. समिति ने स्पष्ट किया कि विभागों को लंबित ऑडिट पैरा के निपटारे, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति और प्रशासनिक जवाबदेही के मामले में गंभीरता दिखानी होगी.
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